Cele mai bune boxe pentru petrecerile în aer liber. Cum alegi modelul potrivit pentru vară, plajă, grătar sau camping

Boxa pentru petreceri mari: soundcore Boom 2 Plus

Dacă vrei să organizezi o petrecere în curte, la piscină sau într-un spațiu deschis cu mulți invitați, soundcore Boom 2 Plus este modelul care are cel mai mult sens. Boxa oferă o putere maximă de 140 W, adică suficient volum pentru o seară în care muzica nu trebuie doar să se audă, ci să umple spațiul. În aer liber, acest lucru este mai important decât pare, pentru că sunetul nu mai este susținut de reflexiile pereților, așa cum se întâmplă într-o cameră.

Boom 2 Plus folosește două woofere și două tweetere, iar tehnologia BassUp ajută la amplificarea frecvențelor joase. Practic, este genul de boxă care încearcă să păstreze basul prezent și clar chiar și atunci când volumul urcă. Pentru o petrecere în aer liber, asta poate face diferența dintre o muzică de fundal și o atmosferă reală de party.

Modelul are și iluminare RGB sincronizată cu muzica, detaliu care contează mai ales după lăsarea serii. Nu este o funcție esențială, dar ajută vizual și completează atmosfera. Autonomia ajunge până la 20 de ore, în funcție de volum și de funcțiile folosite, iar certificarea IPX7 înseamnă că boxa este pregătită pentru ploaie, stropi de piscină sau mici accidente în apropierea apei.

Pe scurt, Boom 2 Plus este alegerea potrivită dacă prioritatea ta este puterea. Nu este cea mai mică boxă din gamă, dar nici nu încearcă să fie. Este modelul pentru petreceri mari, reuniuni de vară și momente în care vrei ca muzica să fie punctul central al serii.

Boxa pentru apă, plajă și aventură: soundcore Boom 3i

Pentru cei care își petrec vara pe lângă apă, soundcore Boom 3i este varianta mai echilibrată și mai aventuroasă. Are o putere de 50 W, suficientă pentru plajă, piscină, barcă, picnic sau camping, dar miza ei principală este rezistența. Certificarea IP68 o face mult mai potrivită pentru praf, nisip și apă decât o boxă obișnuită.

Unul dintre cele mai interesante detalii este faptul că Boom 3i poate pluti în poziție verticală și poate reda muzică în continuare. Asta o face utilă lângă piscină, pe o barcă sau într-o zi de relaxare la lac. Nu trebuie să stai cu stres că un strop, o cădere accidentală sau nisipul de pe plajă îți strică distracția.