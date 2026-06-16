Cele mai bune boxe pentru petrecerile în aer liber. Cum alegi modelul potrivit pentru vară, plajă, grătar sau camping
Sezonul petrecerilor în aer liber este oficial deschis, iar vara lui 2026 vine cu toate motivele să scoți muzica din casă. Cupa Mondială, serile calde, grătarele cu prietenii, weekendurile la mare, ieșirile la camping și vacanțele în natură transformă boxa portabilă într-un gadget aproape obligatoriu. Nu mai este suficient să ai un difuzor mic, bun doar pentru fundal. Dacă vrei atmosferă adevărată, ai nevoie de putere, autonomie, rezistență și, ideal, un design care să nu se sperie de apă, nisip sau praf.
Noua generație de boxe outdoor este construită exact pentru astfel de scenarii. Modelele moderne pot reda sunet puternic în spații deschise, pot rezista la stropi, ploaie sau chiar scufundări accidentale și pot funcționa ore întregi fără priză. În această zonă intră și seria Boom de la soundcore, brandul audio al Anker, care propune trei variante pentru tipuri diferite de utilizatori: Boom 2 Plus, Boom 3i și Boom Go 3i.
Boxa pentru petreceri mari: soundcore Boom 2 Plus
Dacă vrei să organizezi o petrecere în curte, la piscină sau într-un spațiu deschis cu mulți invitați, soundcore Boom 2 Plus este modelul care are cel mai mult sens. Boxa oferă o putere maximă de 140 W, adică suficient volum pentru o seară în care muzica nu trebuie doar să se audă, ci să umple spațiul. În aer liber, acest lucru este mai important decât pare, pentru că sunetul nu mai este susținut de reflexiile pereților, așa cum se întâmplă într-o cameră.
Boom 2 Plus folosește două woofere și două tweetere, iar tehnologia BassUp ajută la amplificarea frecvențelor joase. Practic, este genul de boxă care încearcă să păstreze basul prezent și clar chiar și atunci când volumul urcă. Pentru o petrecere în aer liber, asta poate face diferența dintre o muzică de fundal și o atmosferă reală de party.
Modelul are și iluminare RGB sincronizată cu muzica, detaliu care contează mai ales după lăsarea serii. Nu este o funcție esențială, dar ajută vizual și completează atmosfera. Autonomia ajunge până la 20 de ore, în funcție de volum și de funcțiile folosite, iar certificarea IPX7 înseamnă că boxa este pregătită pentru ploaie, stropi de piscină sau mici accidente în apropierea apei.
Pe scurt, Boom 2 Plus este alegerea potrivită dacă prioritatea ta este puterea. Nu este cea mai mică boxă din gamă, dar nici nu încearcă să fie. Este modelul pentru petreceri mari, reuniuni de vară și momente în care vrei ca muzica să fie punctul central al serii.
Boxa pentru apă, plajă și aventură: soundcore Boom 3i
Pentru cei care își petrec vara pe lângă apă, soundcore Boom 3i este varianta mai echilibrată și mai aventuroasă. Are o putere de 50 W, suficientă pentru plajă, piscină, barcă, picnic sau camping, dar miza ei principală este rezistența. Certificarea IP68 o face mult mai potrivită pentru praf, nisip și apă decât o boxă obișnuită.
Unul dintre cele mai interesante detalii este faptul că Boom 3i poate pluti în poziție verticală și poate reda muzică în continuare. Asta o face utilă lângă piscină, pe o barcă sau într-o zi de relaxare la lac. Nu trebuie să stai cu stres că un strop, o cădere accidentală sau nisipul de pe plajă îți strică distracția.
Boom 3i include și funcția Buzz Clean, prin care boxa vibrează pentru a elimina nisipul și praful acumulat în grilă. Este un detaliu mic, dar foarte practic pentru utilizarea reală în aer liber. În plus, iluminarea RGB, conectivitatea Bluetooth și construcția robustă o transformă într-un model foarte potrivit pentru cei care nu vor să aleagă între portabilitate și rezistență.
Dacă Boom 2 Plus este boxa de party mare, Boom 3i este partenerul pentru vară activă. Este modelul pe care îl iei la plajă, la piscină, la camping sau pe barcă, fără să îl tratezi ca pe un obiect fragil.
Boxa compactă pentru drum: soundcore Boom Go 3i
Pentru drumeții, plimbări cu bicicleta, festivaluri, picnicuri sau vacanțe în care contează fiecare centimetru din bagaj, soundcore Boom Go 3i este cea mai practică opțiune. Are 15 W, ceea ce nu o transformă într-o boxă pentru petreceri mari, dar este suficientă pentru ascultare în grup restrâns, camping, trasee ușoare sau seri relaxate în aer liber.
Marele avantaj este portabilitatea. Boom Go 3i poate fi prinsă de rucsac, bicicletă, cort sau geantă, iar cureaua din silicon o face ușor de transportat. Autonomia de până la 24 de ore este excelentă pentru un model compact, mai ales dacă pleci într-un loc unde nu ai acces constant la priză.
La fel ca Boom 3i, modelul are certificare IP68, deci rezistă la apă, praf, noroi și folosire intensă în exterior. În plus, poate funcționa și ca baterie externă pentru telefon, o funcție utilă atunci când ești departe de civilizație. Modul de alarmă de urgență și funcția de amplificator vocal prin aplicația soundcore completează profilul unei boxe gândite pentru mobilitate, nu doar pentru muzică.
Dacă vrei o boxă de luat peste tot, Boom Go 3i este cea mai versatilă alegere. Dacă vrei volum mare pentru o petrecere serioasă, mergi pe Boom 2 Plus. Iar dacă ai nevoie de echilibru între sunet, rezistență și libertate de mișcare, Boom 3i este probabil cea mai bună variantă pentru majoritatea utilizatorilor.
În final, alegerea depinde de planurile tale de vară. Pentru grătar cu mulți prieteni, contează puterea. Pentru plajă și piscină, contează rezistența la apă. Pentru drumeții și camping, contează autonomia și portabilitatea. Iar în 2026, o boxă bună nu mai este doar un accesoriu audio, ci centrul unei petreceri care poate începe oriunde.