Cele mai adânci peșteri din lume ascund o lume unde viața supraviețuiește fără lumină

Două peșteri, același munte și un record greu de stabilit

Veryovkina este adesea menționată drept cea mai adâncă peșteră cunoscută din lume, cu o adâncime raportată de peste 2.200 de metri. Krubera-Voronya, aflată foarte aproape în același sistem montan, are la rândul ei o adâncime de aproximativ 2.199 de metri, în funcție de măsurători și de sursele consultate. Diferența este atât de mică încât locul întâi și locul al doilea pot varia în funcție de actualizări, erori verticale sau reinterpretări ale datelor.

Faptul că cele două peșteri se află în aceeași regiune nu este întâmplător. Masivul Arabika este o zonă carstică spectaculoasă, formată din roci solubile, în special calcar. De-a lungul milioanelor de ani, apa a pătruns prin fisuri, a dizolvat roca și a creat galerii, puțuri verticale, râuri subterane și structuri greu de imaginat de la suprafață.

Geologii compară uneori aceste straturi de rocă cu un sandviș întors pe verticală. Apa caută mereu traseul cel mai ușor în jos, iar în zonele unde calcarele sunt înclinate aproape vertical, rezultatul poate fi o coborâre extrem de adâncă. În cazul masivului Arabika, relieful înalt și cantitatea de apă colectată pe platouri au contribuit la formarea unor sisteme subterane incredibil de profunde.

Explorarea acestor peșteri este dificilă și periculoasă. Nu vorbim despre atracții turistice cu alei luminate, ci despre abisuri reci, umede, întunecate și instabile. Coborârile pot dura zile întregi, iar riscurile includ viituri subterane, prăbușiri, temperaturi foarte scăzute și dificultăți majore de comunicație.

Viața care rezistă în întuneric total

Cele mai adânci peșteri ale lumii nu sunt doar recorduri geologice, ci și laboratoare naturale pentru studiul vieții în condiții extreme. La asemenea adâncimi nu există lumină solară, iar temperaturile din peșterile Caucazului se mențin, de obicei, în jurul valorilor de 2-3 grade Celsius. Hrana este puțină, energia este limitată, iar organismele care trăiesc acolo trebuie să fie perfect adaptate.

Animalele subterane au adesea trăsături neobișnuite. Multe nu au ochi funcționali, nu au pigment, au apendice lungi, antene dezvoltate sau peri sensibili, care le ajută să perceapă vibrațiile aerului și ale solului. Într-un mediu unde vederea nu mai are valoare, simțurile se reorganizează în jurul atingerii, mirosului și mișcării.

Un exemplu spectaculos este un mic hexapod din grupul springtail, descoperit în Krubera-Voronya la aproape 1.980 de metri sub suprafață. Specia, numită Plutomurus ortobalaganensis, este considerată unul dintre cele mai adânc întâlnite animale terestre cunoscute. Se hrănește cu fungi și materie organică în descompunere, într-un ecosistem unde fiecare sursă de energie contează.