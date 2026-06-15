Cele mai adânci peșteri din lume ascund o lume unde viața supraviețuiește fără lumină
Cea mai adâncă peșteră din lume nu are un răspuns atât de simplu pe cât pare. În mod obișnuit, astfel de recorduri sunt prezentate ca o singură cifră, un singur nume și o singură destinație extremă. În realitate, speologia este un domeniu în care explorările continuă, măsurătorile se actualizează, iar diferențele dintre primele locuri pot fi atât de mici încât recordul depinde de modul în care sunt interpretate datele.
În prezent, două peșteri își dispută titlul, conform LiveScience: Veryovkina și Krubera-Voronya. Ambele se află în Abhazia, regiune disputată din Georgia, în masivul Arabika din lanțul muntos Gagra, în Caucazul de Vest. Ambele depășesc pragul impresionant de 2.000 de metri adâncime, adică peste 1,2 mile, și ambele sunt considerate printre cele mai extreme medii naturale explorate de om.
Două peșteri, același munte și un record greu de stabilit
Veryovkina este adesea menționată drept cea mai adâncă peșteră cunoscută din lume, cu o adâncime raportată de peste 2.200 de metri. Krubera-Voronya, aflată foarte aproape în același sistem montan, are la rândul ei o adâncime de aproximativ 2.199 de metri, în funcție de măsurători și de sursele consultate. Diferența este atât de mică încât locul întâi și locul al doilea pot varia în funcție de actualizări, erori verticale sau reinterpretări ale datelor.
Faptul că cele două peșteri se află în aceeași regiune nu este întâmplător. Masivul Arabika este o zonă carstică spectaculoasă, formată din roci solubile, în special calcar. De-a lungul milioanelor de ani, apa a pătruns prin fisuri, a dizolvat roca și a creat galerii, puțuri verticale, râuri subterane și structuri greu de imaginat de la suprafață.
Geologii compară uneori aceste straturi de rocă cu un sandviș întors pe verticală. Apa caută mereu traseul cel mai ușor în jos, iar în zonele unde calcarele sunt înclinate aproape vertical, rezultatul poate fi o coborâre extrem de adâncă. În cazul masivului Arabika, relieful înalt și cantitatea de apă colectată pe platouri au contribuit la formarea unor sisteme subterane incredibil de profunde.
Explorarea acestor peșteri este dificilă și periculoasă. Nu vorbim despre atracții turistice cu alei luminate, ci despre abisuri reci, umede, întunecate și instabile. Coborârile pot dura zile întregi, iar riscurile includ viituri subterane, prăbușiri, temperaturi foarte scăzute și dificultăți majore de comunicație.
Viața care rezistă în întuneric total
Cele mai adânci peșteri ale lumii nu sunt doar recorduri geologice, ci și laboratoare naturale pentru studiul vieții în condiții extreme. La asemenea adâncimi nu există lumină solară, iar temperaturile din peșterile Caucazului se mențin, de obicei, în jurul valorilor de 2-3 grade Celsius. Hrana este puțină, energia este limitată, iar organismele care trăiesc acolo trebuie să fie perfect adaptate.
Animalele subterane au adesea trăsături neobișnuite. Multe nu au ochi funcționali, nu au pigment, au apendice lungi, antene dezvoltate sau peri sensibili, care le ajută să perceapă vibrațiile aerului și ale solului. Într-un mediu unde vederea nu mai are valoare, simțurile se reorganizează în jurul atingerii, mirosului și mișcării.
Un exemplu spectaculos este un mic hexapod din grupul springtail, descoperit în Krubera-Voronya la aproape 1.980 de metri sub suprafață. Specia, numită Plutomurus ortobalaganensis, este considerată unul dintre cele mai adânc întâlnite animale terestre cunoscute. Se hrănește cu fungi și materie organică în descompunere, într-un ecosistem unde fiecare sursă de energie contează.
Pe lângă animale, peșterile adânci adăpostesc și comunități microbiene. Unele microorganisme pot supraviețui folosind procese chimice, extrăgând energie din rocă sau din compușii minerali disponibili. Pentru cercetători, aceste forme de viață sunt importante deoarece arată cum pot exista ecosisteme acolo unde, la prima vedere, viața pare imposibilă.
De ce contează aceste abisuri pentru planeta întreagă
Peșterile nu sunt simple goluri în pământ. Ele fac parte din sisteme naturale esențiale pentru circulația apei, filtrarea acesteia, ciclul carbonului și echilibrul subteran al ecosistemelor. Apa care trece prin straturile de rocă este filtrată natural, iar organismele din peșteri contribuie la transformarea materiei organice și la menținerea unor procese invizibile, dar vitale.
Studierea celor mai adânci peșteri îi ajută pe oamenii de știință să înțeleagă nu doar geologia Pământului, ci și limitele vieții. Dacă organismele pot supraviețui în frig, întuneric, izolare și cu resurse minime, atunci astfel de medii devin modele pentru căutarea vieții în alte locuri din Sistemul Solar.
Veryovkina și Krubera-Voronya nu sunt doar două nume greu de pronunțat dintr-un clasament geografic. Sunt porți către o lume ascunsă, aflată la kilometri sub pașii noștri, unde apa, roca și timpul au sculptat unele dintre cele mai extreme spații naturale de pe planetă.
În final, întrebarea „care este cea mai adâncă peșteră din lume?” rămâne mai fascinantă tocmai pentru că nu are un răspuns definitiv. Recordul poate fi actualizat, explorările pot continua, iar sub pământ mai pot exista pasaje necunoscute. Cert este că, în masivul Arabika, Pământul coboară în adâncuri într-un mod aproape imposibil de imaginat.