Cel mai puternic Rolls-Royce din istorie este electric: 670 CP, autonomie de 496 km și preț de peste 365.000 de euro

Prețul rămâne pe măsura emblemei. Spectre pornește de la aproximativ 345.100 euro, iar versiunea Black Badge ajunge la aproximativ 405.800 euro, după conversia din dolari. La asemenea sume, un cumpărător român nu compară mașina cu o electrică de volum, ci cu proprietăți, iahturi, artă sau alte simboluri de statut. Totuși, autonomia contează, pentru că nimeni nu vrea ca o mașină de sute de mii de euro să pară tehnologic în urmă.

Versiunea standard dezvoltă acum 593 CP, iar Black Badge Spectre Series II urcă la 670 CP în modul special de performanță. Rolls-Royce spune că aceasta este cea mai puternică mașină de serie din istoria sa. Pentru drumuri precum București-Sinaia sau București-Constanța, autonomia ar fi mai mult decât suficientă, mai ales dacă proprietarul încarcă acasă, într-un garaj privat.

Problema nu e doar autonomia, ci percepția

Spectre Series II vine într-un moment complicat. Vânzările modelului au scăzut cu 47% în 2025, până la 1.002 unități la nivel global. Rolls-Royce subliniază că Spectre a rămas al doilea cel mai bine vândut model al mărcii, dar scăderea arată că entuziasmul inițial s-a temperat. În același timp, SUV-ul Cullinan, cu motor V12, a crescut și a dominat volumele mărcii.

Un detaliu interesant este modul în care proprietarii folosesc Spectre. Potrivit datelor menționate de Electrek, aceștia conduc în medie aproximativ 4.000 mile pe an, adică circa 6.400 km. Asta înseamnă puțin pentru o mașină atât de scumpă. Un client considerat excepțional a parcurs 30.000 mile în doi ani, adică aproximativ 48.300 km. Pentru majoritatea, Spectre pare mai degrabă o bijuterie de garaj decât o mașină de navetă.

În SUA, trecerea la NACS este importantă pentru accesul mai ușor la rețeaua Tesla Supercharger. Pentru România și Europa, unde CCS rămâne standardul principal, această parte este mai puțin relevantă direct, dar transmite o idee clară: chiar și Rolls-Royce știe că experiența de încărcare trebuie să fie simplă.

Spectre Series II nu revoluționează segmentul, dar îl face mai credibil. Rămâne un obiect de lux, nu o electrică rațională. Însă pentru o marcă ce vrea să devină complet electrică până în 2030, fiecare kilometru în plus contează.