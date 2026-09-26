Ce vor să studieze tinerii români în străinătate în 2026. Domeniul care a ajuns pe primul loc și țările preferate

Clasamentul se modifică însă ușor atunci când sunt analizate înscrierile finale. Olanda rămâne pe primul loc, fiind urmată de Italia, Spania, Marea Britanie și Franța.

Una dintre cele mai interesante evoluții este creșterea interesului pentru alte destinații europene. Italia, Irlanda și Franța au înregistrat creșteri de peste 100% în opțiunile exprimate de tinerii interesați de studiile universitare în afara țării.

Costul vieții contează tot mai mult în alegerea facultății

Alegerea unei universități nu mai este determinată doar de popularitatea țării în care aceasta se află.

Elevii și familiile lor analizează mai multe criterii înainte de a lua decizia finală: oferta academică, existența programelor în limba engleză, taxele universitare, costul vieții și oportunitățile profesionale oferite după absolvire.

De asemenea, profilul academic și aptitudinile elevului cântăresc tot mai mult în alegerea programului.

Alexandra Bădescu, Deputy General Manager IntegralEdu, explică tendința prin trecerea de la ideea de „țară preferată” la cea de „țară potrivită”. Cu alte cuvinte, viitorii studenți sunt mai puțin interesați să urmeze automat destinațiile populare în rândul generației lor și caută programe care corespund mai bine planurilor lor profesionale.

Adolescenții testează domeniul înainte să aleagă facultatea

O altă tendință remarcată în 2026 este creșterea interesului pentru taberele educaționale. Numărul înscrierilor la astfel de programe a crescut cu 17%.