Ce vor să studieze tinerii români în străinătate în 2026. Domeniul care a ajuns pe primul loc și țările preferate
Tinerii români care vor să studieze în străinătate își schimbă prioritățile atunci când aleg facultatea. Dacă în anii trecuți domeniile de business se aflau printre primele opțiuni, în 2026 interesul se îndreaptă tot mai mult către tehnologie, inginerie și drept.
Schimbări apar și în privința țărilor alese. Olanda își păstrează prima poziție, însă destinații precum Italia, Irlanda și Franța câștigă rapid teren. Datele indică o diversificare a opțiunilor și o atenție mai mare acordată programului de studiu, costurilor și perspectivelor profesionale.
Computer Science a ajuns prima opțiune
Computer Science ocupă în 2026 prima poziție în clasamentul specializărilor căutate de tinerii români interesați de universitățile din străinătate.
Pe următoarele locuri se află Electrical Engineering, Global Law/Law și Aerospace Engineering. Schimbarea este semnificativă în comparație cu anul trecut.
International Business, care în 2025 ocupa primul loc în preferințele viitorilor studenți, a coborât în acest an pe poziția a cincea.
În clasamentul domeniilor căutate apar și arhitectura, turismul și industria ospitalității, precum și Data Science.
Tendința arată un interes tot mai mare pentru specializările tehnice și pentru domeniile care pot oferi oportunități profesionale internaționale după terminarea facultății.
Olanda rămâne țara preferată de tinerii români
În privința destinațiilor de studiu, Olanda continuă să ocupe primul loc.
Atunci când își exprimă opțiunile inițiale, tinerii români aleg în principal Olanda, Marea Britanie, Italia, Germania și Spania.
Clasamentul se modifică însă ușor atunci când sunt analizate înscrierile finale. Olanda rămâne pe primul loc, fiind urmată de Italia, Spania, Marea Britanie și Franța.
Una dintre cele mai interesante evoluții este creșterea interesului pentru alte destinații europene. Italia, Irlanda și Franța au înregistrat creșteri de peste 100% în opțiunile exprimate de tinerii interesați de studiile universitare în afara țării.
Costul vieții contează tot mai mult în alegerea facultății
Alegerea unei universități nu mai este determinată doar de popularitatea țării în care aceasta se află.
Elevii și familiile lor analizează mai multe criterii înainte de a lua decizia finală: oferta academică, existența programelor în limba engleză, taxele universitare, costul vieții și oportunitățile profesionale oferite după absolvire.
De asemenea, profilul academic și aptitudinile elevului cântăresc tot mai mult în alegerea programului.
Alexandra Bădescu, Deputy General Manager IntegralEdu, explică tendința prin trecerea de la ideea de „țară preferată” la cea de „țară potrivită”. Cu alte cuvinte, viitorii studenți sunt mai puțin interesați să urmeze automat destinațiile populare în rândul generației lor și caută programe care corespund mai bine planurilor lor profesionale.
Adolescenții testează domeniul înainte să aleagă facultatea
O altă tendință remarcată în 2026 este creșterea interesului pentru taberele educaționale. Numărul înscrierilor la astfel de programe a crescut cu 17%.
Acestea le oferă adolescenților posibilitatea de a experimenta viața într-un campus universitar și de a participa la cursuri sau activități academice înainte de a lua decizia finală privind facultatea.
Pentru un elev care oscilează, de exemplu, între informatică, inginerie și business, o astfel de experiență poate oferi o imagine mai clară asupra modului în care arată efectiv studiile într-un anumit domeniu.
În același timp, experiența într-o altă țară îi poate ajuta pe adolescenți să evalueze aspecte care nu apar neapărat în prezentările universităților: adaptarea la un oraș nou, costurile zilnice, transportul sau viața într-un mediu internațional.
Alegerea facultății în străinătate se schimbă
Datele pentru 2026 sugerează că tinerii români nu renunță la ideea studiilor în străinătate, ci devin mai selectivi în privința destinației și a specializării.
Olanda continuă să fie principalul punct de atracție, însă diferențele dintre destinații încep să se reducă pe măsură ce Italia, Irlanda, Franța și alte țări europene intră mai puternic în calcul.
Schimbarea este vizibilă și în alegerea specializării. Ascensiunea Computer Science, Electrical Engineering și Aerospace Engineering arată o orientare către domenii tehnice, în timp ce International Business, liderul clasamentului în 2025, nu mai domină preferințele.
Pentru viitorii studenți, întrebarea pare să nu mai fie doar „în ce țară vreau să studiez?”, ci mai ales „ce universitate și ce program îmi oferă cele mai bune opțiuni pentru ceea ce vreau să fac mai departe?”.