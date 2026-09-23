Ce valoare mai au banii vechi găsiți în sertare. Unele bancnote pot fi schimbate, altele pot interesa colecționarii
Un teanc de bancnote descoperit într-un dulap poate părea o mică avere, mai ales când pe fiecare hârtie sunt înscrise zeci sau sute de mii de lei. Valoarea reală depinde însă de emisiune: unii lei vechi pot fi preschimbați, în timp ce alții mai pot avea doar valoare de colecție.
De ce o sumă mare pe bancnote poate însemna puțini bani
La golirea unei locuințe moștenite sau în timpul renovărilor, economiile părinților și bunicilor pot apărea în plicuri, cărți ori printre haine. Pentru cei care preferau să păstreze numerar acasă, aceste ascunzători țineau locul unui cont bancar.
Problema apare când banii au fost retrași din circulație. Faptul că o bancnotă nu mai poate fi folosită la magazin nu înseamnă automat că nu mai poate fi schimbată, dar nici orice leu vechi nu este acceptat la preschimbare.
În plus, economiile păstrate în numerar nu au produs dobândă, iar inflația le-a diminuat puterea de cumpărare.
Ce lei vechi se mai pot schimba
La denominarea din 1 iulie 2005, România a eliminat patru zerouri din valoarea nominală a monedei: 10.000 de lei vechi au devenit un leu nou. Pentru însemnele monetare din vechea emisiune care fac obiectul acestei preschimbări, schimbul la BNR se realizează fără comisioane și fără termen-limită. Trebuie însă verificată emisiunea exactă, deoarece regula nu se aplică tuturor bancnotelor românești tipărite vreodată.
Calculul este simplu: 100.000 de lei vechi înseamnă 10 lei, un milion înseamnă 100 de lei, iar zece milioane reprezintă 1.000 de lei actuali. Sumele nu sunt actualizate cu inflația și nu primesc dobândă pentru anii petrecuți în sertar.
Bancnotele din perioada comunistă, ale căror termene de preschimbare au expirat, nu pot fi transformate în lei actuali prin simpla împărțire la 10.000.
Când pot avea valoare pentru colecționari
Banii care nu mai sunt preschimbabili pot interesa pasionații de numismatică. Prețul depinde de raritate, anul și varianta emisiunii, starea de conservare și, uneori, de serie sau de particularități autentice de tipărire.
O bancnotă veche nu este automat valoroasă. Exemplarele obișnuite, emise în cantități mari și foarte uzate, pot valora puțin, chiar dacă au o vechime de câteva decenii.
Nici anunțurile în care se cer mii de lei nu dovedesc că cineva plătește acele sume. Pentru o evaluare realistă contează tranzacțiile încheiate și opinia unor comercianți specializați ori a unei case de licitații.
Ce pași trebuie să urmezi după ce găsești banii
Mai întâi, separă bancnotele după valoare și emisiune, apoi fotografiază ambele fețe. Notează anul, dacă este înscris, și calculează totalul pentru fiecare categorie. Verifică la BNR dacă exemplarele sunt preschimbabile și solicită informații despre punctul de lucru, program și condițiile de predare. Desigur, nu presupune că orice bancă comercială le acceptă.
Pentru piesele cu posibil interes numismatic, cere două evaluări înainte de vânzare. Nu spăla, nu călca și nu lipi bancnotele, deoarece intervențiile le pot reduce valoarea.
De asemenea, dacă găsești valută veche, verificarea trebuie făcută separat, la banca centrală emitentă. Regulile diferă între țări, iar unele termene de preschimbare au expirat.