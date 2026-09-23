Ce valoare mai au banii vechi găsiți în sertare. Unele bancnote pot fi schimbate, altele pot interesa colecționarii

Problema apare când banii au fost retrași din circulație. Faptul că o bancnotă nu mai poate fi folosită la magazin nu înseamnă automat că nu mai poate fi schimbată, dar nici orice leu vechi nu este acceptat la preschimbare.

În plus, economiile păstrate în numerar nu au produs dobândă, iar inflația le-a diminuat puterea de cumpărare.

Ce lei vechi se mai pot schimba

La denominarea din 1 iulie 2005, România a eliminat patru zerouri din valoarea nominală a monedei: 10.000 de lei vechi au devenit un leu nou. Pentru însemnele monetare din vechea emisiune care fac obiectul acestei preschimbări, schimbul la BNR se realizează fără comisioane și fără termen-limită. Trebuie însă verificată emisiunea exactă, deoarece regula nu se aplică tuturor bancnotelor românești tipărite vreodată.

Calculul este simplu: 100.000 de lei vechi înseamnă 10 lei, un milion înseamnă 100 de lei, iar zece milioane reprezintă 1.000 de lei actuali. Sumele nu sunt actualizate cu inflația și nu primesc dobândă pentru anii petrecuți în sertar.

Bancnotele din perioada comunistă, ale căror termene de preschimbare au expirat, nu pot fi transformate în lei actuali prin simpla împărțire la 10.000.

Când pot avea valoare pentru colecționari

Banii care nu mai sunt preschimbabili pot interesa pasionații de numismatică. Prețul depinde de raritate, anul și varianta emisiunii, starea de conservare și, uneori, de serie sau de particularități autentice de tipărire.

O bancnotă veche nu este automat valoroasă. Exemplarele obișnuite, emise în cantități mari și foarte uzate, pot valora puțin, chiar dacă au o vechime de câteva decenii.