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Ce stricăciuni din locuință sunt despăgubite de asigurările facultative pentru casă. Ce trebuie să știe proprietarii

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Ce stricăciuni din locuință sunt despăgubite de asigurările facultative pentru casă. Ce trebuie să știe proprietarii
Ce acoperă, de obicei, o asigurare facultativă (Foto: Profimedia)

Asigurarea facultativă a locuinței devine tot mai importantă pentru proprietarii de apartamente și case, mai ales într-o perioadă în care reparațiile sunt scumpe, materialele de construcții s-au majorat, iar o avarie aparent banală poate ajunge rapid la costuri de câteva mii de lei. Spre deosebire de polița obligatorie PAD, care acoperă doar cutremurul, inundațiile naturale și alunecările de teren, asigurarea facultativă poate acoperi mult mai multe probleme întâlnite în viața de zi cu zi.

Cuprins
  1. Ce acoperă, de obicei, o asigurare facultativă
  2. Centrale termice, electrocasnice și instalații
  3. Ce se întâmplă dacă îți inunzi vecinul
  4. Tabel explicativ: ce pagube pot fi despăgubite
  5. Ce nu se despăgubește automat

Ce acoperă, de obicei, o asigurare facultativă

Cele mai multe polițe facultative pentru locuință acoperă daune provocate de incendiu, explozie, furtună, grindină, căderi de copaci, avarii la instalațiile de apă, scurgeri de la vecini, fenomene electrice, furt sau vandalism, însă lista exactă depinde de compania de asigurări și de pachetul ales.

Pentru un proprietar obișnuit, cele mai utile acoperiri sunt cele legate de apa de conductă, pentru că o țeavă spartă sau o scurgere de la apartamentul de deasupra poate afecta pereții, tavanul, parchetul, mobilierul și aparatele electrocasnice, iar reparația poate deveni costisitoare chiar și atunci când problema pare minoră la început.

Centrale termice, electrocasnice și instalații

În ultimii ani, tot mai multe dosare de daună au fost deschise pentru centrale termice defecte, supratensiuni sau variații bruște de curent care au ars aparate electronice și electrocasnice.

O poliță facultativă bună poate acoperi, în anumite condiții, reparația centralei termice, înlocuirea unor componente, pagubele produse de scurtcircuite sau defectarea echipamentelor din cauza unor fenomene electrice, însă proprietarul trebuie să verifice dacă aceste riscuri sunt incluse explicit în contract.

De exemplu, dacă un televizor, un frigider sau o mașină de spălat se strică după o fluctuație puternică de tensiune, despăgubirea poate fi acordată doar dacă polița include acoperire pentru fenomene electrice și dacă dauna este constatată conform procedurii asiguratorului.

Ce se întâmplă dacă îți inunzi vecinul

Una dintre cele mai utile componente ale unei asigurări facultative este răspunderea civilă față de terți. Aceasta te poate ajuta dacă, din locuința ta, se produce o scurgere de apă care afectează apartamentul vecinului, iar acesta cere bani pentru reparații.

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Fără o astfel de acoperire, proprietarul vinovat trebuie să plătească din buzunar zugrăveli, mobilier deteriorat, parchet umflat sau alte pagube produse în locuința vecină.

Tabel explicativ: ce pagube pot fi despăgubite

Ce trebuie să știi Pe scurt
Țeavă spartă sau scurgere de apă Poate fi despăgubită refacerea pereților, tavanelor, parchetului și a bunurilor afectate de apa de conductă
Inundație provocată de vecini Asigurarea poate acoperi pagubele produse de apa venită din apartamentele situate la etajele superioare
Centrală termică defectată Unele polițe includ costurile de reparație sau înlocuirea componentelor afectate de avarii accidentale
Supratensiuni și fenomene electrice Pot fi despăgubite electrocasnicele și aparatele electronice arse din cauza fluctuațiilor de tensiune
Incendiu sau explozie Poate fi acoperită refacerea locuinței și înlocuirea bunurilor distruse de foc sau explozie
Furtună, grindină și vânt puternic Pot fi despăgubite acoperișurile, ferestrele și alte elemente deteriorate de vremea severă
Furt și vandalism Asigurarea poate acoperi bunurile furate și pagubele produse în timpul spargerii locuinței
Răspundere civilă față de vecini Dacă produci o pagubă altor proprietari, asigurarea poate plăti despăgubirile în locul tău
Asistență tehnică de urgență Unele polițe includ intervenții rapide pentru instalații sanitare, electrice sau sisteme de încălzire defecte

Ce nu se despăgubește automat

Este important de știut că nu orice problemă din locuință este automat despăgubită, deoarece asiguratorii pot refuza plata dacă dauna a fost produsă intenționat, dacă instalațiile erau vechi și neîntreținute, dacă proprietarul nu a respectat obligațiile din contract sau dacă riscul respectiv nu era inclus în poliță.

De aceea, înainte de semnarea unei asigurări facultative, proprietarii ar trebui să citească atent lista de riscuri acoperite, excluderile, franșiza, suma maximă despăgubită și condițiile în care trebuie anunțată dauna.

O poliță aleasă corect nu elimină riscul producerii unei avarii, dar poate transforma o cheltuială greu de suportat într-o problemă gestionabilă, mai ales atunci când locuința este cea mai importantă investiție a unei familii.

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