Ce stricăciuni din locuință sunt despăgubite de asigurările facultative pentru casă. Ce trebuie să știe proprietarii

Pentru un proprietar obișnuit, cele mai utile acoperiri sunt cele legate de apa de conductă, pentru că o țeavă spartă sau o scurgere de la apartamentul de deasupra poate afecta pereții, tavanul, parchetul, mobilierul și aparatele electrocasnice, iar reparația poate deveni costisitoare chiar și atunci când problema pare minoră la început.

Centrale termice, electrocasnice și instalații

În ultimii ani, tot mai multe dosare de daună au fost deschise pentru centrale termice defecte, supratensiuni sau variații bruște de curent care au ars aparate electronice și electrocasnice.

O poliță facultativă bună poate acoperi, în anumite condiții, reparația centralei termice, înlocuirea unor componente, pagubele produse de scurtcircuite sau defectarea echipamentelor din cauza unor fenomene electrice, însă proprietarul trebuie să verifice dacă aceste riscuri sunt incluse explicit în contract.

De exemplu, dacă un televizor, un frigider sau o mașină de spălat se strică după o fluctuație puternică de tensiune, despăgubirea poate fi acordată doar dacă polița include acoperire pentru fenomene electrice și dacă dauna este constatată conform procedurii asiguratorului.

Ce se întâmplă dacă îți inunzi vecinul

Una dintre cele mai utile componente ale unei asigurări facultative este răspunderea civilă față de terți. Aceasta te poate ajuta dacă, din locuința ta, se produce o scurgere de apă care afectează apartamentul vecinului, iar acesta cere bani pentru reparații.

Fără o astfel de acoperire, proprietarul vinovat trebuie să plătească din buzunar zugrăveli, mobilier deteriorat, parchet umflat sau alte pagube produse în locuința vecină.

Tabel explicativ: ce pagube pot fi despăgubite

Ce trebuie să știi Pe scurt Țeavă spartă sau scurgere de apă Poate fi despăgubită refacerea pereților, tavanelor, parchetului și a bunurilor afectate de apa de conductă Inundație provocată de vecini Asigurarea poate acoperi pagubele produse de apa venită din apartamentele situate la etajele superioare Centrală termică defectată Unele polițe includ costurile de reparație sau înlocuirea componentelor afectate de avarii accidentale Supratensiuni și fenomene electrice Pot fi despăgubite electrocasnicele și aparatele electronice arse din cauza fluctuațiilor de tensiune Incendiu sau explozie Poate fi acoperită refacerea locuinței și înlocuirea bunurilor distruse de foc sau explozie Furtună, grindină și vânt puternic Pot fi despăgubite acoperișurile, ferestrele și alte elemente deteriorate de vremea severă Furt și vandalism Asigurarea poate acoperi bunurile furate și pagubele produse în timpul spargerii locuinței Răspundere civilă față de vecini Dacă produci o pagubă altor proprietari, asigurarea poate plăti despăgubirile în locul tău Asistență tehnică de urgență Unele polițe includ intervenții rapide pentru instalații sanitare, electrice sau sisteme de încălzire defecte

Ce nu se despăgubește automat

Este important de știut că nu orice problemă din locuință este automat despăgubită, deoarece asiguratorii pot refuza plata dacă dauna a fost produsă intenționat, dacă instalațiile erau vechi și neîntreținute, dacă proprietarul nu a respectat obligațiile din contract sau dacă riscul respectiv nu era inclus în poliță.