Problema din locuință care a generat mii de dosare de daună. Mulți români s-au trezit cu pagube neașteptate

Creșterea este explicată prin faptul că tot mai multe locuințe utilizează centrale individuale, iar costurile de reparație sau înlocuire pot ajunge la câteva mii de lei. În multe situații, proprietarii au apelat la asigurare pentru a recupera o parte din cheltuieli.

Apa rămâne unul dintre cei mai mari dușmani ai locuințelor

Dacă centralele au înregistrat cea mai mare creștere procentuală, cele mai multe dosare au fost generate în continuare de avariile provocate de apă. În 2025 au fost raportate peste 2.800 de dosare de daună asociate conductelor sparte, fisurate sau defecte.

În această categorie intră atât inundațiile produse în propria locuință, cât și situațiile în care apa provenită de la vecinii de la etajele superioare a provocat pagube semnificative.

Pentru mulți proprietari de apartamente, o simplă țeavă spartă poate însemna costuri importante pentru refacerea pereților, tavanelor, parchetului sau mobilierului afectat.

Fenomenele electrice au produs sute de pagube

O altă categorie aflată în creștere este cea a daunelor provocate de fenomenele electrice. Asiguratorul a raportat astfel aproape 500 de dosare, cu 16% mai multe decât în anul anterior.

În cele mai multe cazuri este vorba despre supratensiuni sau variații bruște de curent care afectează televizoare, centrale termice, calculatoare, frigidere, mașini de spălat sau alte aparate electronice și electrocasnice.

Astfel de incidente apar frecvent în timpul furtunilor, al lucrărilor la rețeaua electrică sau al unor probleme tehnice din sistemul de distribuție.