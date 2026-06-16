Problema din locuință care a generat mii de dosare de daună. Mulți români s-au trezit cu pagube neașteptate
Problemele din locuințe continuă să le provoace bătăi de cap românilor, iar statisticile din 2025 arată că avariile la centralele termice, inundațiile provocate de conducte și defecțiunile cauzate de fluctuațiile de tensiune se numără printre cele mai frecvente motive pentru care proprietarii au apelat la asigurările facultative de locuință. Datele publicate de OMNIASIG Vienna Insurance Group arată că societatea a plătit, în medie, peste 33 de dosare de daună pe zi pentru locuințe, semn că incidentele care afectează proprietățile sunt mai frecvente decât cred mulți proprietari.
- Centralele termice, cea mai mare creștere a numărului de daune
- Apa rămâne unul dintre cei mai mari dușmani ai locuințelor
- Fenomenele electrice au produs sute de pagube
- Vești bune: au scăzut incendiile și pagubele provocate de vreme
- Tot mai mulți români folosesc serviciile de intervenție de urgență
- De ce devine tot mai importantă asigurarea locuinței
Centralele termice, cea mai mare creștere a numărului de daune
Una dintre cele mai spectaculoase evoluții din 2025 a fost înregistrată în cazul centralelor termice. Numărul dosarelor de daună deschise pentru astfel de probleme a crescut cu 268% comparativ cu anul precedent, fiind raportate peste 160 de cazuri.
Creșterea este explicată prin faptul că tot mai multe locuințe utilizează centrale individuale, iar costurile de reparație sau înlocuire pot ajunge la câteva mii de lei. În multe situații, proprietarii au apelat la asigurare pentru a recupera o parte din cheltuieli.
Apa rămâne unul dintre cei mai mari dușmani ai locuințelor
Dacă centralele au înregistrat cea mai mare creștere procentuală, cele mai multe dosare au fost generate în continuare de avariile provocate de apă. În 2025 au fost raportate peste 2.800 de dosare de daună asociate conductelor sparte, fisurate sau defecte.
În această categorie intră atât inundațiile produse în propria locuință, cât și situațiile în care apa provenită de la vecinii de la etajele superioare a provocat pagube semnificative.
Pentru mulți proprietari de apartamente, o simplă țeavă spartă poate însemna costuri importante pentru refacerea pereților, tavanelor, parchetului sau mobilierului afectat.
Fenomenele electrice au produs sute de pagube
O altă categorie aflată în creștere este cea a daunelor provocate de fenomenele electrice. Asiguratorul a raportat astfel aproape 500 de dosare, cu 16% mai multe decât în anul anterior.
În cele mai multe cazuri este vorba despre supratensiuni sau variații bruște de curent care afectează televizoare, centrale termice, calculatoare, frigidere, mașini de spălat sau alte aparate electronice și electrocasnice.
Astfel de incidente apar frecvent în timpul furtunilor, al lucrărilor la rețeaua electrică sau al unor probleme tehnice din sistemul de distribuție.
Vești bune: au scăzut incendiile și pagubele provocate de vreme
Nu toate statisticile au fost negative. Potrivit companiei de asigurări, numărul daunelor produse de fenomene atmosferice a scăzut cu 21%.
În această categorie intră acoperișurile afectate de vânt puternic, căderile de arbori, deteriorările provocate de furtuni sau de greutatea stratului de zăpadă. De asemenea, s-a înregistrat o reducere de 16% a dosarelor provocate de incendii și o scădere de 4% a celor legate de răspunderea civilă față de terți.
Specialiștii consideră că aceste rezultate sunt influențate atât de condițiile meteorologice mai puțin severe, cât și de măsurile suplimentare de prevenție adoptate de proprietari.
Tot mai mulți români folosesc serviciile de intervenție de urgență
Pe lângă despăgubirile clasice, polițele facultative includ adesea și servicii de asistență tehnică la domiciliu. Astfel, numărul intervențiilor de urgență solicitate prin aceste servicii a crescut cu 13% în 2025, generând aproape 3.200 de dosare.
Este vorba despre situații precum avarii la instalațiile sanitare, probleme electrice, defectarea sistemelor de încălzire sau alte incidente care necesită intervenția rapidă a unui specialist.
De ce devine tot mai importantă asigurarea locuinței
Statisticile arată că cele mai frecvente probleme nu sunt neapărat cele spectaculoase, precum incendiile sau furtunile puternice, ci incidentele aparent banale care pot apărea în orice apartament sau casă.
O conductă spartă, o centrală defectată sau o supratensiune care arde aparatura din locuință pot genera costuri de mii de lei într-un timp foarte scurt.
Tocmai de aceea, tot mai mulți români aleg să completeze polița obligatorie a locuinței cu o asigurare facultativă, care oferă protecție suplimentară pentru cele mai întâlnite probleme din viața de zi cu zi.