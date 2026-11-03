Ce se întâmplă dacă radarul te prinde cu 60 km/h unde limita este 50. Regula pe care mulți șoferi o înțeleg greșit

Prin urmare, diferența dintre 50 și 60 km/h este exact 10 km/h și intră în prima categorie de depășire sancționată. Pe lângă punctele de penalizare, șoferului i se aplică și amenda corespunzătoare clasei de sancțiuni prevăzute de Codul rutier.

Situația este diferită la 59 km/h într-o zonă de 50 km/h. Depășirea este de numai 9 km/h și nu ajunge la pragul de 10 km/h de la care Codul rutier prevede sancțiunea pentru viteză. Asta nu înseamnă însă că limita legală ar fi, în realitate, 59 km/h. Limita rămâne 50 km/h.

„Toleranța radarului” nu se scade din viteza înregistrată

Confuzia apare din cauza normelor de metrologie. Norma de metrologie legală NML 021-05 stabilește anumite erori maxime tolerate pentru aparatele de măsurare a vitezei. De exemplu, în anumite condiții de trafic, pentru un cinemometru staționar, norma a prevăzut o eroare maximă tolerată de ±3 km/h la viteze de până la 100 km/h.

Asta nu înseamnă însă că, dacă radarul arată 60 km/h, polițistul trebuie să considere automat că mașina avea 57 km/h.

Înalta Curte de Casație și Justiție a clarificat această problemă prin Decizia nr. 3 din 17 mai 2018. Instanța supremă a stabilit că agentul constatator înscrie în procesul-verbal valoarea afișată de aparatul radar omologat și verificat metrologic, fără să scadă eroarea maximă tolerată. Marja prevăzută de normele metrologice este folosită pentru verificarea și certificarea aparatului, nu reprezintă un „bonus” acordat șoferului după fiecare măsurătoare.

Cu alte cuvinte, un radar care îndeplinește cerințele legale este considerat apt să măsoare viteza, iar valoarea indicată de acesta este cea folosită la constatarea contravenției.

La 60 km/h într-o zonă de 50 poți fi amendat

Pentru șoferi, regula practică este simplă: nu trebuie calculată o presupusă marjă de 3, 4 sau 5 km/h care să fie scăzută din viteza afișată de radar. Dacă aparatul omologat și verificat metrologic înregistrează 60 km/h acolo unde limita este de 50 km/h, diferența este de 10 km/h și intră în categoria sancționată de lege.