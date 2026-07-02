Ce se întâmplă dacă nu faci succesiunea după moartea părinților. Problema care apare la vânzarea casei

Succesiunea reprezintă procedura prin care se stabilește cine sunt moștenitorii și ce bunuri le revin fiecăruia. La finalul procedurii, notarul emite certificatul de moștenitor, documentul care dovedește oficial dreptul de proprietate asupra bunurilor lăsate de persoana decedată.

Fără acest certificat, moștenitorii se află într-o situație juridică incompletă, chiar dacă locuiesc în casă sau folosesc terenurile moștenite.

Problema care apare la vânzarea casei

Cea mai frecventă dificultate apare atunci când moștenitorii doresc să vândă locuința rămasă de la părinți. În lipsa certificatului de moștenitor, niciun notar nu poate autentifica contractul de vânzare-cumpărare, deoarece nu există un document oficial care să arate cine este proprietarul legal al imobilului.

De exemplu, dacă o casă a aparținut părinților decedați și succesiunea nu a fost făcută, copiii nu pot merge direct la notar pentru a o vinde. Înainte de orice tranzacție, ei trebuie să finalizeze procedura succesorală și să obțină actele care atestă dreptul de proprietate.

În multe situații, acest lucru duce la întârzieri de luni de zile, mai ales dacă există mai mulți moștenitori sau dacă unii dintre ei locuiesc în străinătate.

Probleme la intabulare și actualizarea actelor

O altă consecință importantă este imposibilitatea actualizării documentelor de proprietate. În conformitate cu prevederile Codului Civil și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, drepturile dobândite prin moștenire trebuie înscrise în cartea funciară pentru a fi opozabile terților.

Dacă succesiunea nu este dezbătută, proprietatea rămâne înscrisă pe numele persoanei decedate, iar moștenitorii nu pot realiza anumite operațiuni cadastrale, dezmembrări, alipiri sau actualizări ale documentației imobiliare.