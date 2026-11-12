Ce se întâmplă cu angajații primăriilor dacă localitățile sunt comasate. Cine riscă să își piardă locul de muncă
Posibila comasare a comunelor, orașelor și chiar a unor județe ridică numeroase întrebări pentru angajații administrației locale. În timp ce autoritățile discută despre reducerea cheltuielilor și eficientizarea instituțiilor publice, funcționarii și personalul contractual din primării nu știu dacă își vor păstra locurile de muncă, dacă vor fi transferați sau dacă anumite posturi vor dispărea. Deocamdată, efectele concrete depind de forma în care va fi adoptată eventuala reformă administrativă.
Ce se întâmplă cu angajații dacă două primării se unesc
Comasarea a două sau mai multe localități nu înseamnă automat concedierea tuturor angajaților din primăriile respective. Într-un asemenea scenariu, autoritățile ar trebui să stabilească modul de organizare a noii administrații, numărul de posturi necesare și atribuțiile fiecărui compartiment.
De exemplu, dacă două comune ar forma o singură unitate administrativ-teritorială, noua structură ar putea avea nevoie de un singur aparat administrativ central, în locul a două structuri separate.
Posturile cu atribuții similare, precum cele din contabilitate, resurse umane sau conducerea unor compartimente, ar putea fi analizate în vederea reorganizării.
În schimb, activitățile de asistență socială, urbanism, taxe locale sau relații cu publicul ar trebui asigurate în continuare, chiar dacă sediile și organizarea serviciilor s-ar modifica.
Important este că reducerea numărului de primării nu înseamnă automat reducerea proporțională a tuturor posturilor. Numărul angajaților ar depinde de volumul activității, populația deservită și regulile stabilite prin lege.
Funcționarii publici și personalul contractual au reguli diferite
În primării lucrează două categorii principale de angajați, iar drepturile acestora sunt reglementate diferit. Funcționarii publici, precum inspectorii, consilierii și alte persoane care exercită atribuții de autoritate publică, intră sub incidența Codului administrativ, adoptat prin OUG nr. 57/2019.
În cazul reorganizării, legea prevede proceduri specifice privind modificarea raporturilor de serviciu, numirea în noile structuri și eliberarea din funcție. Dacă anumite funcții sunt desființate, autoritățile trebuie să respecte condițiile legale, inclusiv regulile referitoare la posturile disponibile și la preaviz.
Personalul contractual, în schimb, are contract individual de muncă și beneficiază de protecția prevăzută de Codul muncii.
Această categorie poate include, în funcție de organizarea instituției, personal administrativ, muncitori, șoferi sau alte persoane încadrate pe bază de contract. Practic, pentru acești angajați, desființarea postului trebuie să fie efectivă și să aibă o cauză reală și serioasă, potrivit articolului 65 din Codul muncii.
Cine ar putea să își piardă locul de muncă
Cele mai expuse reorganizării ar putea fi posturile de conducere și cele administrative care se suprapun după unirea instituțiilor. De exemplu, dacă două primării ar deveni o singură structură, nu ar mai fi neapărat necesare două compartimente distincte de contabilitate sau două servicii de resurse umane.
Totuși, niciun angajat nu poate fi concediat doar pentru că se discută despre comasarea localităților. Desființarea posturilor trebuie să aibă o bază legală și să respecte procedurile aplicabile fiecărei categorii de personal.
Ce drepturi au angajații afectați de reorganizare
Angajații ale căror posturi sunt desființate au dreptul la respectarea procedurilor legale, inclusiv la preaviz, în condițiile prevăzute de legislație. Pentru personalul contractual concediat din motive care nu țin de persoana salariatului, Codul muncii stabilește un preaviz de minimum 20 de zile lucrătoare.
În cazul funcționarilor publici, Codul administrativ prevede reguli distincte privind reorganizarea instituțiilor, ocuparea funcțiilor disponibile și eliberarea din funcția publică.
Asttfel, angajații pot contesta măsurile pe care le consideră nelegale. Desigur, eventualele plăți compensatorii nu sunt însă garantate tuturor și depind de prevederile legale aplicabile.
Ce urmează pentru angajații primăriilor
Ceea ce este important de reţinut este faptul că. în prezent, discuțiile privind reorganizarea administrativ-teritorială nu echivalează cu o decizie definitivă de desființare a unor primării sau posturi. Pentru a produce efecte, reforma trebuie să fie adoptată prin acte normative care să stabilească noua organizare administrativă și regulile de tranziție.
Abia ulterior s-ar putea determina ce instituții se reorganizează, ce posturi se păstrează și ce angajați sunt afectați.
Până atunci, funcționarii publici și personalul contractual își păstrează drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare.