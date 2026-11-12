Ce se întâmplă cu angajații primăriilor dacă localitățile sunt comasate. Cine riscă să își piardă locul de muncă

De exemplu, dacă două comune ar forma o singură unitate administrativ-teritorială, noua structură ar putea avea nevoie de un singur aparat administrativ central, în locul a două structuri separate.

Posturile cu atribuții similare, precum cele din contabilitate, resurse umane sau conducerea unor compartimente, ar putea fi analizate în vederea reorganizării.

În schimb, activitățile de asistență socială, urbanism, taxe locale sau relații cu publicul ar trebui asigurate în continuare, chiar dacă sediile și organizarea serviciilor s-ar modifica.

Important este că reducerea numărului de primării nu înseamnă automat reducerea proporțională a tuturor posturilor. Numărul angajaților ar depinde de volumul activității, populația deservită și regulile stabilite prin lege.

Funcționarii publici și personalul contractual au reguli diferite

În primării lucrează două categorii principale de angajați, iar drepturile acestora sunt reglementate diferit. Funcționarii publici, precum inspectorii, consilierii și alte persoane care exercită atribuții de autoritate publică, intră sub incidența Codului administrativ, adoptat prin OUG nr. 57/2019.

În cazul reorganizării, legea prevede proceduri specifice privind modificarea raporturilor de serviciu, numirea în noile structuri și eliberarea din funcție. Dacă anumite funcții sunt desființate, autoritățile trebuie să respecte condițiile legale, inclusiv regulile referitoare la posturile disponibile și la preaviz.

Personalul contractual, în schimb, are contract individual de muncă și beneficiază de protecția prevăzută de Codul muncii.