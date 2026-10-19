O setare de pe router poate provoca deconectări Wi-Fi. Ce poți schimba pentru o conexiune mai stabilă
O setare care permite viteze mai mari pe Wi-Fi poate provoca și întreruperi repetate ale conexiunii, în anumite condiții.
Un test realizat de publicația XDA Developers pe un router Asus TUF Gaming AX4200 arată că reducerea lățimii canalului de la 160 MHz la 80 MHz poate îmbunătăți stabilitatea rețelei, chiar dacă viteza maximă scade în unele situații.
De ce se întrerupe conexiunea Wi-Fi de 5 GHz
Routerul și-a schimbat canalul de 5 GHz de 11 ori în decurs de două săptămâni. Întreruperile s-au manifestat prin apeluri video care se blocau, emisiuni care se încărcau greu și prize inteligente care pierdeau temporar conexiunea.
Actualizarea firmware-ului, repornirea routerului și mutarea acestuia într-un alt loc nu au rezolvat problema. Indiciul decisiv a apărut în jurnalul sistemului, unde schimbările de canal coincideau cu înregistrări privind detectarea semnalelor radar.
Cauza identificată a fost utilizarea unui canal cu lățimea de 160 MHz pe banda de 5 GHz. Această setare poate crește viteza conexiunii, însă anumite canale Wi-Fi folosesc frecvențe partajate cu sistemele radar. Atunci când routerul detectează un astfel de semnal, trebuie să elibereze frecvența și să treacă la alt canal.
Ce sunt canalele DFS și de ce pot afecta rețeaua
DFS vine de la Dynamic Frequency Selection, un mecanism prin care echipamentele Wi-Fi verifică dacă anumite frecvențe pot fi folosite fără a interfera cu sistemele radar. În Statele Unite, regulile FCC impun routerelor să verifice canalul timp de 60 de secunde înainte de utilizare, să oprească transmisiile în cel mult 10 secunde de la detectarea radarului și să evite canalul respectiv cel puțin 30 de minute.
Un canal de 160 MHz reunește opt canale de câte 20 MHz. Pe banda de 5 GHz, această lățime poate include frecvențe supuse regulilor DFS, ceea ce crește riscul schimbărilor forțate de canal în zonele în care sunt detectate semnale radar.
Efectele pot ajunge și la dispozitivele care folosesc banda de 2,4 GHz. În testul publicat de XDA Developers, telefonul și laptopul treceau uneori pe rețeaua de 2,4 GHz după dispariția temporară a conexiunii de 5 GHz. Astfel, traficul suplimentar ajungea să împartă aceeași bandă cu prizele inteligente și alte dispozitive conectate la rețeaua casei.
Cum poate fi dezactivată setarea de 160 MHz
Pe routerele Asus compatibile, modificarea se poate face din interfața de administrare. După accesarea adresei http://www.asusrouter.com și autentificare, trebuie deschis meniul „Advanced Settings”, apoi „Wireless” și „General”, unde se selectează banda de 5 GHz.
Acolo pot fi dezactivate opțiunea pentru lățimea de 160 MHz și setarea „Auto select channel including DFS channels”. Canalul de control poate fi ales manual, în funcție de opțiunile disponibile pentru modelul routerului și regiunea în care este utilizat.
În testul realizat în Statele Unite, canalul ales a fost 36. După aplicarea modificărilor, dispozitivele conectate la banda de 5 GHz s-au deconectat o singură dată și au revenit online în aproximativ 20 de secunde. În următoarele două săptămâni, nu au mai fost observate schimbări de canal provocate de radar.
Canalele disponibile și regulile de utilizare diferă în funcție de țară. Prin urmare, setările recomandate pentru Statele Unite nu trebuie aplicate automat unui router folosit în România.
Ce diferențe au apărut la viteza internetului
Testele au arătat că trecerea la 80 MHz nu reduce viteza în toate situațiile. La birou, viteza mediană măsurată pe telefon a scăzut de la 884 Mbps la 693 Mbps. În dormitorul aflat la distanță, rezultatul a fost însă mai bun după modificare: 263 Mbps, față de 214 Mbps anterior.
Pe un MacBook Air M2, vitezele au fost aproape identice, de 702 Mbps înainte și 709 Mbps după schimbarea setărilor. Laptopul folosește oricum o lățime maximă de 80 MHz pe banda de 5 GHz, astfel că modificarea nu i-a redus capacitatea conexiunii.
În cele două săptămâni de testare, schimbările de canal au scăzut de la 11 la zero, iar alertele privind prizele inteligente deconectate au coborât de la 19 la una. Ultima alertă a fost provocată de scoaterea prizei din perete pentru aspirare.