O setare de pe router poate provoca deconectări Wi-Fi. Ce poți schimba pentru o conexiune mai stabilă

De ce se întrerupe conexiunea Wi-Fi de 5 GHz

Routerul și-a schimbat canalul de 5 GHz de 11 ori în decurs de două săptămâni. Întreruperile s-au manifestat prin apeluri video care se blocau, emisiuni care se încărcau greu și prize inteligente care pierdeau temporar conexiunea.

Actualizarea firmware-ului, repornirea routerului și mutarea acestuia într-un alt loc nu au rezolvat problema. Indiciul decisiv a apărut în jurnalul sistemului, unde schimbările de canal coincideau cu înregistrări privind detectarea semnalelor radar.

Cauza identificată a fost utilizarea unui canal cu lățimea de 160 MHz pe banda de 5 GHz. Această setare poate crește viteza conexiunii, însă anumite canale Wi-Fi folosesc frecvențe partajate cu sistemele radar. Atunci când routerul detectează un astfel de semnal, trebuie să elibereze frecvența și să treacă la alt canal.

Ce sunt canalele DFS și de ce pot afecta rețeaua

DFS vine de la Dynamic Frequency Selection, un mecanism prin care echipamentele Wi-Fi verifică dacă anumite frecvențe pot fi folosite fără a interfera cu sistemele radar. În Statele Unite, regulile FCC impun routerelor să verifice canalul timp de 60 de secunde înainte de utilizare, să oprească transmisiile în cel mult 10 secunde de la detectarea radarului și să evite canalul respectiv cel puțin 30 de minute.

Un canal de 160 MHz reunește opt canale de câte 20 MHz. Pe banda de 5 GHz, această lățime poate include frecvențe supuse regulilor DFS, ceea ce crește riscul schimbărilor forțate de canal în zonele în care sunt detectate semnale radar.

Efectele pot ajunge și la dispozitivele care folosesc banda de 2,4 GHz. În testul publicat de XDA Developers, telefonul și laptopul treceau uneori pe rețeaua de 2,4 GHz după dispariția temporară a conexiunii de 5 GHz. Astfel, traficul suplimentar ajungea să împartă aceeași bandă cu prizele inteligente și alte dispozitive conectate la rețeaua casei.

Cum poate fi dezactivată setarea de 160 MHz

Pe routerele Asus compatibile, modificarea se poate face din interfața de administrare. După accesarea adresei http://www.asusrouter.com și autentificare, trebuie deschis meniul „Advanced Settings”, apoi „Wireless” și „General”, unde se selectează banda de 5 GHz.