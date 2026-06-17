Ce nu ai voie să iei de pe plajele din Grecia. Amenzile pot fi usturătoare

Autoritățile elene au început să aplice măsuri tot mai stricte pentru protejarea unor plaje celebre, afectate de numărul mare de turiști care pleacă acasă cu mici „amintiri” din natură. Deși gestul pare nevinovat, efectele se acumulează în timp și pot modifica aspectul unor locuri care au devenit simboluri ale Greciei.

Insula unde turiștii pot primi o amendă de 1.000 de euro pentru o piatră

Unul dintre cele mai cunoscute exemple este insula Skiathos, unde se află spectaculoasa plajă Lalaria. Aceasta este renumită pentru pietricelele sale albe, perfect rotunjite, și pentru formațiunile stâncoase impresionante care atrag anual mii de turiști.

În ultimii ani, atât de mulți vizitatori au luat pietre de pe plajă încât autoritățile au decis să intervină. Astăzi, sustragerea pietrelor albe de pe plaja Lalaria este strict interzisă, iar amenda poate ajunge la 1.000 de euro.

Pe lângă protejarea peisajului, măsura are și un rol de siguranță. Specialiștii avertizează că îndepărtarea constantă a pietrelor poate contribui la eroziunea zonei și poate crește riscul unor alunecări de teren în apropierea falezelor.

Și turiștii care ajung în Thassos sunt îndemnați să lase pietrele pe plajă

O altă plajă celebră unde turiștii sunt avertizați să nu plece cu pietre drept suvenir este Marble Beach (Saliara Beach), de pe insula Thassos. Locul este cunoscut în întreaga lume pentru pietricelele sale albe de marmură, care oferă apei culoarea turcoaz pentru care plaja a devenit atât de populară pe rețelele sociale.

Deși aici nu există o sancțiune cunoscută similară celei din Skiathos, autoritățile locale și operatorii turistici îi încurajează pe vizitatori să nu ia pietricelele de marmură acasă. Acestea reprezintă principala atracție a plajei, iar dispariția lor treptată ar putea afecta aspectul natural al zonei.

Specialiștii în protecția mediului spun că fenomenul este întâlnit în multe destinații turistice populare. Dacă fiecare turist ia doar câteva pietre, în câțiva ani peisajul se poate schimba radical.