Ce nu ai voie să iei de pe plajele din Grecia. Amenzile pot fi usturătoare
Grecia rămâne una dintre destinațiile preferate de vacanță ale românilor, însă puțini turiști știu că anumite suveniruri culese direct de pe plajă le pot aduce probleme serioase.
În unele zone ale țării, colectarea de pietre, scoici sau alte elemente naturale este interzisă, iar amenzile pot ajunge la sume considerabile.
Autoritățile elene au început să aplice măsuri tot mai stricte pentru protejarea unor plaje celebre, afectate de numărul mare de turiști care pleacă acasă cu mici „amintiri” din natură. Deși gestul pare nevinovat, efectele se acumulează în timp și pot modifica aspectul unor locuri care au devenit simboluri ale Greciei.
Insula unde turiștii pot primi o amendă de 1.000 de euro pentru o piatră
Unul dintre cele mai cunoscute exemple este insula Skiathos, unde se află spectaculoasa plajă Lalaria. Aceasta este renumită pentru pietricelele sale albe, perfect rotunjite, și pentru formațiunile stâncoase impresionante care atrag anual mii de turiști.
În ultimii ani, atât de mulți vizitatori au luat pietre de pe plajă încât autoritățile au decis să intervină. Astăzi, sustragerea pietrelor albe de pe plaja Lalaria este strict interzisă, iar amenda poate ajunge la 1.000 de euro.
Pe lângă protejarea peisajului, măsura are și un rol de siguranță. Specialiștii avertizează că îndepărtarea constantă a pietrelor poate contribui la eroziunea zonei și poate crește riscul unor alunecări de teren în apropierea falezelor.
Și turiștii care ajung în Thassos sunt îndemnați să lase pietrele pe plajă
O altă plajă celebră unde turiștii sunt avertizați să nu plece cu pietre drept suvenir este Marble Beach (Saliara Beach), de pe insula Thassos. Locul este cunoscut în întreaga lume pentru pietricelele sale albe de marmură, care oferă apei culoarea turcoaz pentru care plaja a devenit atât de populară pe rețelele sociale.
Deși aici nu există o sancțiune cunoscută similară celei din Skiathos, autoritățile locale și operatorii turistici îi încurajează pe vizitatori să nu ia pietricelele de marmură acasă. Acestea reprezintă principala atracție a plajei, iar dispariția lor treptată ar putea afecta aspectul natural al zonei.
Specialiștii în protecția mediului spun că fenomenul este întâlnit în multe destinații turistice populare. Dacă fiecare turist ia doar câteva pietre, în câțiva ani peisajul se poate schimba radical.
Ce alte obiecte nu ar trebui luate de pe plajele din Grecia
Pe lângă pietre, autoritățile recomandă să nu fie colectate:
- scoici;
- nisip;
- corali sau fragmente de coral;
- elemente naturale provenite din arii protejate;
- fragmente de rocă din zonele cu valoare geologică specială.
Aceste elemente contribuie la echilibrul ecosistemelor locale și fac parte din patrimoniul natural al zonelor turistice.
Ce alte amenzi riscă turiștii în Grecia
Sustragerea pietrelor de pe plaja Lalaria nu este singura abatere sancționată de autoritățile elene.
În ultimii ani, Grecia a înăsprit regulile privind protecția mediului și siguranța publică. Turiștii care fumează în zone nepermise de pe plaje, în special în apropierea pădurilor, a vegetației uscate sau în ariile naturale protejate, pot primi amenzi de până la 300 de euro.
Aceeași sancțiune se aplică și celor care aruncă mucuri de țigară pe plajă sau în natură. Autoritățile consideră că acestea reprezintă atât o sursă de poluare, cât și un risc major de incendiu în perioadele cu temperaturi ridicate.
Campingul ilegal este de asemenea interzis. Persoanele care instalează corturi pe plaje sau campează în afara spațiilor autorizate riscă amenzi de aproximativ 300 de euro pentru fiecare persoană, cort sau vehicul implicat.
Atenție și la regulile de circulație
Mulți români aleg să exploreze insulele grecești cu mașina personală sau cu un autoturism închiriat, însă autoritățile avertizează că sancțiunile rutiere sunt printre cele mai severe din Europa.
Depășirile neregulamentare, ignorarea indicatoarelor sau alte încălcări grave ale legislației rutiere pot aduce amenzi cuprinse între 350 și 700 de euro. În anumite situații, poliția poate dispune și reținerea permisului de conducere și a plăcuțelor de înmatriculare pentru o perioadă de până la 60 de zile.
Pentru turiștii care își petrec vacanța în Grecia, cea mai sigură regulă este simplă: fotografiază plajele, admiră peisajele și lasă natura exact așa cum ai găsit-o. O piatră luată ca suvenir poate părea un detaliu neimportant, însă în anumite locuri se poate transforma într-o amendă de până la 1.000 de euro.