Ce mai citesc românii. Surprizele din topul celor mai vândute cărți de la Bookfest 2026: de la „Noul ghid al nesimțitului” la cărți despre fotbal și inteligență artificială

Pe lângă acestea, cititorii au ales și numeroase cărți de ficțiune contemporană, istorie, dezvoltare personală, non-ficțiune, benzi desenate și volume dedicate copiilor.

Humanitas și Polirom au dominat clasamentele

La Grupul Humanitas, cel mai bine vândut titlu a fost „Noul ghid al nesimțitului”, semnat de Radu Paraschivescu. În preferințele publicului s-au aflat și „Texistența” de Mircea Cărtărescu, „Placebo” de Cătălin Vasilescu, „Nas de bulgar” de Doina Ruști și volumul „Viețile și morțile lui Constantin Noica”, scris de Tatiana Niculescu.

În zona de ficțiune, Humanitas Fiction a înregistrat cele mai mari vânzări pentru „Adevăratul meu nume. Povestiri din biografie”, de Ludmila Ulițkaia, urmat de romanul „Cele două împărății. Străbătând secolele V”, al lui Eric-Emmanuel Schmitt, și „Lecția de greacă”, de Han Kang.

Și Editura Polirom a raportat vânzări consistente. Pe primul loc s-a aflat romanul „Sunt fluvii în cer”, semnat de Elif Shafak. Au urmat „Neumanna. În gură de șarpe”, de Cristian Tudor Popescu, „Ceea ce putem ști”, de Ian McEwan, și „Războiul fără sfârșit. Cum a schimbat invadarea Ucrainei regulile jocului”, de Armand Goșu.

Cristian Tudor Popescu a ocupat primul loc și în clasamentul autorilor români de la Polirom, în timp ce Elif Shafak a fost cel mai bine vândut autor străin al editurii.

Cărți pentru copii, ficțiune și istorie, printre preferințele vizitatorilor

La Editura Litera, liderul vânzărilor a fost thrillerul „Gutenberg 42B. Biblia pierdută”, de Igor Bergler. În top s-au regăsit și „Melcul Fulger și puterea dragostei”, de Alex Donovici, „Livada din Damasc”, de Camille Neveux, și „O soție din alte vremuri”, de Caro Claire Burke.

În categoria dedicată copiilor, volumele lui Alex Donovici și Alec Blenche s-au aflat printre cele mai cumpărate. La non-ficțiune, cititorii au ales în număr mare „Teroriștii din Decembrie 1989. Mituri și manipulări”, de Cătălin Ranco Pițu.