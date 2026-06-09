Ce mai citesc românii. Surprizele din topul celor mai vândute cărți de la Bookfest 2026: de la „Noul ghid al nesimțitului” la cărți despre fotbal și inteligență artificială
Ediția cu numărul 19 a Salonului Internațional de Carte Bookfest s-a încheiat duminică, după cinci zile în care mii de cititori au trecut pragul standurilor editurilor participante.
La finalul evenimentului, editurile au publicat clasamentele celor mai căutate volume, iar printre titlurile care au atras cel mai mare interes se numără „Noul ghid al nesimțitului”, „Ce ne facem cu atîția proști” și „Guinness World Records. Recorduri din Fotbal”.
Pe lângă acestea, cititorii au ales și numeroase cărți de ficțiune contemporană, istorie, dezvoltare personală, non-ficțiune, benzi desenate și volume dedicate copiilor.
Humanitas și Polirom au dominat clasamentele
La Grupul Humanitas, cel mai bine vândut titlu a fost „Noul ghid al nesimțitului”, semnat de Radu Paraschivescu. În preferințele publicului s-au aflat și „Texistența” de Mircea Cărtărescu, „Placebo” de Cătălin Vasilescu, „Nas de bulgar” de Doina Ruști și volumul „Viețile și morțile lui Constantin Noica”, scris de Tatiana Niculescu.
În zona de ficțiune, Humanitas Fiction a înregistrat cele mai mari vânzări pentru „Adevăratul meu nume. Povestiri din biografie”, de Ludmila Ulițkaia, urmat de romanul „Cele două împărății. Străbătând secolele V”, al lui Eric-Emmanuel Schmitt, și „Lecția de greacă”, de Han Kang.
Și Editura Polirom a raportat vânzări consistente. Pe primul loc s-a aflat romanul „Sunt fluvii în cer”, semnat de Elif Shafak. Au urmat „Neumanna. În gură de șarpe”, de Cristian Tudor Popescu, „Ceea ce putem ști”, de Ian McEwan, și „Războiul fără sfârșit. Cum a schimbat invadarea Ucrainei regulile jocului”, de Armand Goșu.
Cristian Tudor Popescu a ocupat primul loc și în clasamentul autorilor români de la Polirom, în timp ce Elif Shafak a fost cel mai bine vândut autor străin al editurii.
Cărți pentru copii, ficțiune și istorie, printre preferințele vizitatorilor
La Editura Litera, liderul vânzărilor a fost thrillerul „Gutenberg 42B. Biblia pierdută”, de Igor Bergler. În top s-au regăsit și „Melcul Fulger și puterea dragostei”, de Alex Donovici, „Livada din Damasc”, de Camille Neveux, și „O soție din alte vremuri”, de Caro Claire Burke.
În categoria dedicată copiilor, volumele lui Alex Donovici și Alec Blenche s-au aflat printre cele mai cumpărate. La non-ficțiune, cititorii au ales în număr mare „Teroriștii din Decembrie 1989. Mituri și manipulări”, de Cătălin Ranco Pițu.
Grupul Editorial ART a avut succes atât cu volumele pentru copii, cât și cu cele pentru adulți. „Prietenii mei”, de Fredrik Backman, a condus clasamentul de ficțiune, în timp ce „Darurile filosofiei”, de Doru Căstăian, a fost cea mai vândută carte de non-ficțiune.
La Editura Trei, romanul „Grădinarul și moartea”, de Gheorghi Gospodinov, a ocupat primul loc în topul vânzărilor. În categoria non-ficțiune, cel mai căutat titlu a fost „Ce ne facem cu atîția proști”, de Theodor Paleologu.
De la inteligență artificială la recorduri sportive
Și alte edituri au raportat rezultate bune. La Spandugino, cel mai căutat volum a fost „Povestea nemuririi”, de Andrei Cornea, iar la Editura Vremea cititorii au preferat „Cea mai scurtă istorie a inteligenței artificiale”, de Toby Walsh.
La Bookzone, primul loc a fost ocupat de romanul „Marea m-ar picta în albastru”, de Zoulfa Katouh, în timp ce la Editura Publica s-a remarcat „Mintea emergentă. Despre cum apare inteligența la oameni și mașini”.
Un interes ridicat a existat și pentru volumele dedicate copiilor. La Editura DPH, cel mai vândut titlu de non-ficțiune a fost „Guinness World Records. Recorduri din Fotbal”, în timp ce seria „Luna și pădurea magică”, de Usch Luhn, a dominat categoria de ficțiune.
Clasamentele editurilor arată că publicul de la Bookfest 2026 a avut gusturi diverse, de la romane contemporane și eseuri, până la cărți de popularizare a științei, istorie, sport și literatură pentru cei mici.