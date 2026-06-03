Ce înseamnă mesajul „Stocare aproape plină” pe telefon și cum poți rezolva problema în câteva minute

Indiferent dacă ai un telefon Android sau un iPhone, este important să înțelegi ce declanșează această notificare și ce poți face pentru a evita problemele de performanță care apar atunci când memoria dispozitivului ajunge aproape de limită.

De ce apare mesajul „Stocare aproape plină”

Fiecare telefon dispune de o capacitate limitată de stocare, iar sistemul de operare are nevoie de un anumit spațiu liber pentru a funcționa eficient. Atunci când memoria disponibilă scade sub un anumit prag, dispozitivul începe să afișeze avertismente.

Una dintre cele mai frecvente cauze este acumularea fotografiilor și videoclipurilor realizate de-a lungul timpului. Fișierele video filmate la rezoluții înalte pot ocupa zeci de gigabytes fără ca utilizatorul să observe.

La fel de problematice pot fi aplicațiile care stochează local cantități mari de date. Platformele de streaming, aplicațiile de socializare sau serviciile de mesagerie păstrează adesea fișiere temporare, imagini și clipuri video pentru a accelera încărcarea conținutului.

De asemenea, actualizările sistemului de operare și ale aplicațiilor ocupă din ce în ce mai mult spațiu de la un an la altul. Un telefon cumpărat cu 64 GB stocare în urmă cu câțiva ani poate ajunge rapid la limită după câteva actualizări majore.

Un alt motiv ignorat de mulți utilizatori este existența fișierelor descărcate și uitate. Documente PDF, arhive, capturi de ecran, înregistrări audio sau fișiere primite prin WhatsApp și Telegram pot rămâne în memorie ani întregi.

Cum eliberezi spațiu fără să pierzi date importante

Primul pas este verificarea secțiunii dedicate stocării din setările telefonului. Atât Android, cât și iOS afișează o analiză detaliată a spațiului ocupat de fotografii, aplicații, documente și alte fișiere.