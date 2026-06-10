Ce este range-ul salarial şi ce se schimbă exact de luna aceasta. Ce cred românii despre noua lege a transparenţei salariale: „Un vis”

Ce este, de fapt, range-ul salarial

Unul dintre termenii care vor fi auziți tot mai des de luna aceasta este „range salarial”. Acesta reprezintă intervalul de salariu pe care o companie îl oferă pentru un anumit post.

De exemplu, pentru o poziție de specialist marketing, un angajator poate afișa un interval de 6.000 – 8.000 de lei. În funcție de experiență, performanță și responsabilități, salariul final se stabilește în interiorul acestui interval. Totuşi, mulți angajați spun însă că sistemul ar trebui să fie mult mai clar.

„Nu am înțeles niciodată această ascundere a salariilor. Pune public: Junior 1, Junior 2, Junior 3, Junior 4, apoi Mid și Senior. Range la Junior: 7.000 – 10.000 lei. Junior 1 ia 7.000, Junior 2 ia 8.000, Junior 3 ia 9.000. Toată lumea știe unde se află și cât câștigă”, a scris un utilizator pe Reddit.

Potrivit acestuia, un astfel de sistem ar elimina suspiciunile și ar face mai clară evoluția profesională și salarială.

Schimbarea majoră nu este publicarea salariului

Deși atenția publicului s-a concentrat asupra obligației de a comunica salariul înainte de interviu, avocații specializați în dreptul muncii spun că adevărata schimbare este alta.

„Problema reală este justificarea diferențelor salariale”, explică Elena Grecu, fondatoarea Grecu Partners.

Potrivit acesteia, firmele trebuie să poată demonstra cu criterii obiective de ce doi angajați aflați pe poziții similare sunt plătiți diferit. Experiența profesională, nivelul de responsabilitate, performanța, certificările sau coordonarea unor echipe pot reprezenta motive legitime pentru diferențe salariale.

Problemele apar atunci când compania nu poate demonstra aceste diferențe.

De ce sunt sceptici mulți români

Pe forumuri și grupuri dedicate carierei, mulți angajați cred că firmele vor continua să evite transparența reală.