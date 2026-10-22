Ce avere declară Ștefan-Ovidiu Popa şi ce studii are. Soția ministrului Transporturilor lucrează tot la Camera Deputaților
Ștefan-Ovidiu Popa, unul dintre politicienii PSD aflați deja la al treilea mandat de deputat, este noul ministru al Transporturilor și Infrastructurii în Guvernul condus de Luca Niculescu. La 41 de ani, acesta preia un minister care gestionează unele dintre cele mai mari investiții publice din România, de la autostrăzi și căi ferate până la proiectele de metrou. Potrivit ultimei sale declarații de avere, noul ministru deține mai multe terenuri și locuințe, are bani în bănci, dar și un împrumut în derulare.
Cabinetul Luca Niculescu a primit votul Parlamentului pe 20 octombrie 2026, cu 280 de voturi pentru și 58 împotrivă, după aproape șase luni de criză guvernamentală. Ștefan-Ovidiu Popa a primit portofoliul Transporturilor, fiind unul dintre miniștrii PSD ai noului Executiv.
Ce avere are Ștefan-Ovidiu Popa
Potrivit ultimei declarații de avere, patrimoniul declarat de Ștefan-Ovidiu Popa cuprinde nouă terenuri. Patru sunt intravilane, patru sunt terenuri agricole, iar unul este forestier. O mare parte dintre acestea provin din moșteniri, în timp ce trei dintre terenurile intravilane au fost dobândite prin cumpărare.
La capitolul clădiri, noul ministru declară un apartament în București și două case de locuit în județul Vâlcea, dintre care una dobândită prin moștenire.
În declarația sa apare și un autoturism cumpărat în 2018, precum și două utilaje provenite din moștenire: un tractor și o mașină agricolă.
Noul ministru are și trei depozite bancare, unul dintre acestea fiind în valoare de 63.000 de euro, precum și două conturi pentru fonduri de investiții deschise la Trezoreria Statului.
În același timp, declarația de avere indică și o datorie către CAR-ul din Vâlcea pe care Popa l-a condus înainte să intre în Parlament, împrumutul având scadența în 2029.
Veniturile declarate de Ștefan-Ovidiu Popa provin de la Camera Deputaților. Soția sa, Mădălina, lucrează, la rândul său, la Camera Deputaților, în calitate de consilier. La veniturile familiei se adaugă dobânzile aferente depozitelor bancare. În documentele privind situația sa financiară apare și restituirea unui împrumut de 198.000 de lei acordat PSD Vâlcea în 2024.
A intrat în Parlament la 30 de ani
Ștefan-Ovidiu Popa s-a născut pe 25 iunie 1985 și are o carieră parlamentară de aproximativ un deceniu. A intrat pentru prima dată în Camera Deputaților în 2016, la vârsta de 30 de ani, fiind ales în Vâlcea. În prezent se află la al treilea mandat de deputat.
În legislatura 2016-2020 a făcut parte din Comisia juridică, de disciplină și imunități. Între 2020 și 2024 a fost președintele Comisiei de validare, membru al Comisiei juridice și al Comisiei pentru constituționalitate și vicelider al grupului PSD.
În actuala legislatură a ocupat funcția de lider al Grupului parlamentar PSD înainte de intrarea în Guvern.
Drept și economie în CV-ul noului ministru
În ceea ce privește studiile, Popa a urmat în paralel mai multe programe la Universitatea din Craiova. A absolvit Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor și Facultatea de Drept și Științe Administrative și a urmat Departamentul pentru pregătirea personalului didactic.
Ulterior, a obținut un master în drept privat și a urmat cursuri și programe postuniversitare, inclusiv la Colegiul Național de Apărare și Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.
Înainte de cariera parlamentară, a lucrat ca jurist, economist și mediator. A fost, de asemenea, consilier județean în Vâlcea și a ocupat funcții în cadrul CAR Central Râmnicu Vâlcea.
Și-a început mandatul pe șantierul metroului spre Otopeni
Prima perioadă a mandatului său la Transporturi coincide cu o nouă etapă a lucrărilor la Magistrala 6 de metrou, care va lega Bucureștiul de Aeroportul Henri Coandă. Secțiunea Sud a proiectului a ajuns la un stadiu fizic de 78%, iar cea de Nord la 34%. Unul dintre utilajele TBM destinate forării tunelurilor pe secțiunea de Nord a fost pornit miercuri.
„Mă bucur că am reuşit să îmi încep mandatul în şantier”, a transmis Ștefan-Ovidiu Popa, anunțând intrarea într-o nouă etapă a construcției Magistralei 6.
Cele două utilaje TBM au primit numele Sf. Parascheva și Sf. Ecaterina. Forajul se va desfășura mai întâi de la viitoarea stație Bruxelles spre Tokyo, punctul de legătură cu secțiunea de Sud, iar ulterior utilajele vor porni din nou din Bruxelles spre Aeroportul Otopeni.
Noul ministru a transmis că are obligația să se asigure că Ministerul Transporturilor furnizează la timp fondurile necesare finalizării proiectului.
De altfel, la audierile din Parlament, Popa și-a definit mandatul drept unul „realist”, susținând că Transporturile ar avea nevoie de aproximativ 7,2 miliarde de lei la rectificarea bugetară. El a anunțat că vrea să prioritizeze plata facturilor pentru proiectele cu un grad ridicat de execuție și a indicat trei criterii după care dorește să îi fie evaluat mandatul: kilometri de infrastructură deschiși, fonduri atrase și proiecte deblocate.