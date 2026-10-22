Ce avere declară Ștefan-Ovidiu Popa şi ce studii are. Soția ministrului Transporturilor lucrează tot la Camera Deputaților

Ce avere are Ștefan-Ovidiu Popa

Potrivit ultimei declarații de avere, patrimoniul declarat de Ștefan-Ovidiu Popa cuprinde nouă terenuri. Patru sunt intravilane, patru sunt terenuri agricole, iar unul este forestier. O mare parte dintre acestea provin din moșteniri, în timp ce trei dintre terenurile intravilane au fost dobândite prin cumpărare.

La capitolul clădiri, noul ministru declară un apartament în București și două case de locuit în județul Vâlcea, dintre care una dobândită prin moștenire.

În declarația sa apare și un autoturism cumpărat în 2018, precum și două utilaje provenite din moștenire: un tractor și o mașină agricolă.

Noul ministru are și trei depozite bancare, unul dintre acestea fiind în valoare de 63.000 de euro, precum și două conturi pentru fonduri de investiții deschise la Trezoreria Statului.

În același timp, declarația de avere indică și o datorie către CAR-ul din Vâlcea pe care Popa l-a condus înainte să intre în Parlament, împrumutul având scadența în 2029.

Veniturile declarate de Ștefan-Ovidiu Popa provin de la Camera Deputaților. Soția sa, Mădălina, lucrează, la rândul său, la Camera Deputaților, în calitate de consilier. La veniturile familiei se adaugă dobânzile aferente depozitelor bancare. În documentele privind situația sa financiară apare și restituirea unui împrumut de 198.000 de lei acordat PSD Vâlcea în 2024.

A intrat în Parlament la 30 de ani

Ștefan-Ovidiu Popa s-a născut pe 25 iunie 1985 și are o carieră parlamentară de aproximativ un deceniu. A intrat pentru prima dată în Camera Deputaților în 2016, la vârsta de 30 de ani, fiind ales în Vâlcea. În prezent se află la al treilea mandat de deputat.