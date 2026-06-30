Veste bună pentru tinerii care vor să își cumpere o locuință prin „Noua Casă”. Avansul scade pentru cei cu vârste până în 35 de ani
Tinerii care își doresc să cumpere o locuință prin programul guvernamental „Noua Casă” ar putea avea nevoie de un avans semnificativ mai mic decât în prezent. Un proiect legislativ depus recent în Parlament propune ca persoanele care nu au împlinit 35 de ani să poată achita un avans de doar 5% inclusiv pentru locuințele cu valori de până la 140.000 de euro. Dacă măsura va fi adoptată, aceasta ar putea reduce cu mii de euro suma pe care tinerii trebuie să o economisească înainte de accesarea creditului.
Ce se schimbă în programul „Noua Casă”
În prezent, programul „Noua Casă” stabilește două praguri diferite pentru avansul minim. Pentru locuințele finanțate cu până la 70.000 de euro este necesar un avans de 5%, însă pentru cele cu valori cuprinse între 70.001 și 140.000 de euro beneficiarii trebuie să achite un avans de 15%.
Proiectul legislativ înregistrat la Senat propune modificarea acestor reguli pentru tinerii care nu au împlinit 35 de ani. Astfel, aceștia ar putea beneficia de un avans minim de numai 5% pentru întreaga plajă de finanțare a programului, inclusiv pentru locuințele de până la 140.000 de euro.
Celelalte condiții privind acordarea creditului, garanțiile statului și obligațiile beneficiarilor ar urma să rămână neschimbate.
Diferența poate ajunge la aproximativ 14.000 de euro
Inițiatorii proiectului susțin că principalul obstacol pentru tinerii aflați la începutul carierei nu este plata ratei lunare, ci strângerea banilor necesari pentru avans.
De exemplu, în cazul unei locuințe evaluate la 140.000 de euro, un avans de 15% înseamnă 21.000 de euro. Dacă procentul ar fi redus la 5%, cumpărătorul ar avea nevoie de doar 7.000 de euro. Practic, diferența dintre cele două variante este de aproximativ 14.000 de euro, sumă care pentru multe familii reprezintă ani întregi de economii.
În contextul în care prețurile apartamentelor au crescut constant în marile orașe, tot mai puține locuințe noi se mai încadrează în plafonul de 70.000 de euro, ceea ce îi obligă pe cumpărători să suporte în prezent avansul majorat.
De ce este propusă această modificare
Potrivit expunerii de motive, autorii proiectului consideră că măsura ar facilita accesul tinerilor la prima locuință fără să genereze costuri suplimentare pentru bugetul statului.
Aceștia arată că, în multe orașe din România, prețurile locuințelor au depășit deja nivelul de 70.000 de euro, astfel încât majoritatea beneficiarilor programului sunt obligați să achite avansul de 15%.
Reducerea avansului la 5% ar elimina unul dintre cele mai importante obstacole financiare pentru persoanele aflate la început de drum și ar permite accesarea mai rapidă a unui credit ipotecar garantat de stat.
Măsura nu se aplică încă
Deși propunerea a fost depusă în Parlament, aceasta nu produce efecte în acest moment. Pentru ca noile reguli să intre în vigoare, proiectul trebuie să fie adoptat de Senat și Camera Deputaților, promulgat de președintele României și publicat ulterior în Monitorul Oficial.
Până atunci, condițiile actuale ale programului „Noua Casă” rămân neschimbate, iar persoanele care solicită finanțări cuprinse între 70.001 și 140.000 de euro trebuie să achite în continuare un avans minim de 15%.
Cine susține proiectul
Inițiativa legislativă beneficiază de susținere din partea mai multor parlamentari, fiind semnată de deputați din PSD, PNL, USR, AUR, PUSL, UDMR și din grupul minorităților naționale.
Susținătorii proiectului consideră că modificarea ar putea încuraja accesul tinerilor la piața imobiliară într-o perioadă în care costul locuințelor și al creditelor a crescut semnificativ. Dacă va deveni lege, măsura ar reprezenta una dintre cele mai importante schimbări aduse programului „Noua Casă” din ultimii ani și ar putea permite unui număr mai mare de persoane sub 35 de ani să își cumpere prima locuință cu un efort financiar inițial mult mai redus.