Veste bună pentru tinerii care vor să își cumpere o locuință prin „Noua Casă”. Avansul scade pentru cei cu vârste până în 35 de ani

Proiectul legislativ înregistrat la Senat propune modificarea acestor reguli pentru tinerii care nu au împlinit 35 de ani. Astfel, aceștia ar putea beneficia de un avans minim de numai 5% pentru întreaga plajă de finanțare a programului, inclusiv pentru locuințele de până la 140.000 de euro.

Celelalte condiții privind acordarea creditului, garanțiile statului și obligațiile beneficiarilor ar urma să rămână neschimbate.

Diferența poate ajunge la aproximativ 14.000 de euro

Inițiatorii proiectului susțin că principalul obstacol pentru tinerii aflați la începutul carierei nu este plata ratei lunare, ci strângerea banilor necesari pentru avans.

De exemplu, în cazul unei locuințe evaluate la 140.000 de euro, un avans de 15% înseamnă 21.000 de euro. Dacă procentul ar fi redus la 5%, cumpărătorul ar avea nevoie de doar 7.000 de euro. Practic, diferența dintre cele două variante este de aproximativ 14.000 de euro, sumă care pentru multe familii reprezintă ani întregi de economii.

În contextul în care prețurile apartamentelor au crescut constant în marile orașe, tot mai puține locuințe noi se mai încadrează în plafonul de 70.000 de euro, ceea ce îi obligă pe cumpărători să suporte în prezent avansul majorat.

De ce este propusă această modificare

Potrivit expunerii de motive, autorii proiectului consideră că măsura ar facilita accesul tinerilor la prima locuință fără să genereze costuri suplimentare pentru bugetul statului.

Aceștia arată că, în multe orașe din România, prețurile locuințelor au depășit deja nivelul de 70.000 de euro, astfel încât majoritatea beneficiarilor programului sunt obligați să achite avansul de 15%.