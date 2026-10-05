Cât rezistă, de fapt, un card SD: momentul în care ar trebui să începi să-ți faci griji pentru date

De ce se uzează un card SD

Cardurile SD folosesc memorie flash NAND, o tehnologie care are un număr limitat de cicluri de scriere și ștergere. Cu cât un card este utilizat mai intens, cu atât celulele de memorie sunt supuse unei uzuri mai mari. În timp, acest lucru poate duce la apariția erorilor și, în cele din urmă, la imposibilitatea de a mai accesa datele.

Problema nu apare doar în cazul cardurilor folosite zilnic. Datele stocate pe un card SD se pot degrada și atunci când acesta nu este utilizat. În condiții ideale de păstrare, experimentele au arătat că informațiile pot deveni în cele din urmă imposibil de citit după aproximativ 10 ani.

Pentru cei care folosesc intens cardurile SD și au nevoie de o rezistență mai bună la factorii externi, există modele construite special pentru condiții dificile. Sony Tough M Series UHS-II SD Card, de exemplu, este conceput să reziste la apă, praf și șocuri și este mai robust din punct de vedere fizic decât multe carduri obișnuite. Protecția suplimentară poate reduce riscul deteriorării provocate de mediul exterior, dar nu elimină limita impusă de ciclurile de scriere și ștergere.

Câte operațiuni poate suporta un card SD

Durata de viață a unui card nu poate fi calculată doar în ani. Contează foarte mult și cât de des sunt scrise și șterse datele. Chiar și cardurile destinate consumatorilor pot ajunge la aproximativ 10.000 de cicluri pentru fiecare celulă de memorie.

Un card de 512 GB poate avea aproape 4,1 trilioane de celule de memorie, însă numărul foarte mare nu înseamnă că dispozitivul va funcționa la nesfârșit. Modul în care este utilizat cardul și volumul de date transferat în mod repetat influențează direct uzura memoriei.

Din acest motiv, un card folosit pentru fotografiere sau filmare frecventă poate ajunge la limita sa mai repede decât unul pe care sunt păstrate ocazional câteva fișiere. Pentru date importante, durata de utilizare nu ar trebui lăsată să depindă exclusiv de comportamentul cardului.

Cum poate fi prelungită durata de viață

Păstrarea cardului în condiții bune poate reduce riscurile care nu țin direct de uzura celulelor de memorie. Căldura și umezeala pot afecta datele, iar cardul este mai bine protejat atunci când este ținut într-o husă sau într-o cutie specială, atunci când nu este folosit.