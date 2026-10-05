Cât rezistă, de fapt, un card SD: momentul în care ar trebui să începi să-ți faci griji pentru date
Cardurile SD sunt folosite pentru fotografii, videoclipuri, muzică, jocuri sau aplicații și pot părea o soluție sigură pentru păstrarea fișierelor pe termen lung. Totuși, niciun astfel de suport de stocare nu este permanent. Un card SD se poate defecta din cauza uzurii, a deteriorării datelor sau pur și simplu a trecerii timpului, motiv pentru care fișierele importante ar trebui păstrate și pe un alt suport.
În medie, durata de viață a unui card SD este estimată la aproximativ cinci până la 10 ani. Intervalul depinde însă de modul în care este folosit cardul, de numărul de operațiuni de scriere și ștergere și de condițiile în care este păstrat. Pentru majoritatea cardurilor SD, 10 ani ar trebui priviți mai degrabă ca limita superioară pentru păstrarea datelor decât ca o garanție că acestea vor rămâne accesibile atât timp, scrie publicația BGR.
De ce se uzează un card SD
Cardurile SD folosesc memorie flash NAND, o tehnologie care are un număr limitat de cicluri de scriere și ștergere. Cu cât un card este utilizat mai intens, cu atât celulele de memorie sunt supuse unei uzuri mai mari. În timp, acest lucru poate duce la apariția erorilor și, în cele din urmă, la imposibilitatea de a mai accesa datele.
Problema nu apare doar în cazul cardurilor folosite zilnic. Datele stocate pe un card SD se pot degrada și atunci când acesta nu este utilizat. În condiții ideale de păstrare, experimentele au arătat că informațiile pot deveni în cele din urmă imposibil de citit după aproximativ 10 ani.
Pentru cei care folosesc intens cardurile SD și au nevoie de o rezistență mai bună la factorii externi, există modele construite special pentru condiții dificile. Sony Tough M Series UHS-II SD Card, de exemplu, este conceput să reziste la apă, praf și șocuri și este mai robust din punct de vedere fizic decât multe carduri obișnuite. Protecția suplimentară poate reduce riscul deteriorării provocate de mediul exterior, dar nu elimină limita impusă de ciclurile de scriere și ștergere.
Câte operațiuni poate suporta un card SD
Durata de viață a unui card nu poate fi calculată doar în ani. Contează foarte mult și cât de des sunt scrise și șterse datele. Chiar și cardurile destinate consumatorilor pot ajunge la aproximativ 10.000 de cicluri pentru fiecare celulă de memorie.
Un card de 512 GB poate avea aproape 4,1 trilioane de celule de memorie, însă numărul foarte mare nu înseamnă că dispozitivul va funcționa la nesfârșit. Modul în care este utilizat cardul și volumul de date transferat în mod repetat influențează direct uzura memoriei.
Din acest motiv, un card folosit pentru fotografiere sau filmare frecventă poate ajunge la limita sa mai repede decât unul pe care sunt păstrate ocazional câteva fișiere. Pentru date importante, durata de utilizare nu ar trebui lăsată să depindă exclusiv de comportamentul cardului.
Cum poate fi prelungită durata de viață
Păstrarea cardului în condiții bune poate reduce riscurile care nu țin direct de uzura celulelor de memorie. Căldura și umezeala pot afecta datele, iar cardul este mai bine protejat atunci când este ținut într-o husă sau într-o cutie specială, atunci când nu este folosit.
De asemenea, este recomandat să nu fie umplut complet. Păstrarea unui anumit spațiu liber poate ajuta la reducerea riscului de corupere a datelor și permite dispozitivului să gestioneze mai eficient operațiunile de scriere.
Contează și compatibilitatea dintre card și dispozitiv. Tipul de card trebuie să fie potrivit pentru aparatul în care este utilizat, iar înainte de scoaterea lui este important să fie efectuată procedura corectă de ejectare. Scoaterea cardului în timp ce se scriu date poate duce la coruperea fișierelor.
După cinci ani, backupul devine esențial
Chiar și atunci când un card SD este îngrijit corespunzător, vârsta lui trebuie luată în calcul. După aproximativ cinci ani de utilizare, este recomandat ca fișierele importante să beneficieze de backupuri regulate pe un alt suport de stocare.
Un card SD poate continua să funcționeze și după această perioadă, dar faptul că încă poate fi citit nu înseamnă că datele sunt protejate pe termen lung. Pentru fotografii, videoclipuri sau alte fișiere care nu pot fi înlocuite, existența unei singure copii reprezintă un risc indiferent de marca sau capacitatea cardului.