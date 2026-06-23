Cât costă porumbul românesc la început de sezon. Comercianții spun că prețurile vor scădea în următoarele săptămâni

Cât costă porumbul în piețe și supermarketuri

În piețele din București, prețurile diferă de la un comerciant la altul. În unele cazuri, un știulete poate fi cumpărat cu 3 lei, în timp ce exemplarele mai mari sau provenite din producția locală ajung la 5 lei bucata.

Porumbul se găsește și în supermarketuri, inclusiv în variante aduse din alte țări. Unele magazine comercializează porumb importat din Turcia la aproximativ 6 lei bucata. În plus, produsul poate fi comandat și online, prin intermediul platformelor specializate în livrarea de alimente.

Reprezentanții comercianților spun că cererea a fost ridicată încă din primele zile ale sezonului, mulți clienți grăbindu-se să cumpere porumb proaspăt imediat ce acesta a apărut la vânzare.

Producătorii se așteaptă la ieftiniri în perioada următoare

Potrivit comercianților, actualele prețuri sunt influențate de cantitățile încă reduse de porumb românesc disponibile pe piață. O parte din producție provine din culturi realizate în solarii, ceea ce implică costuri mai mari comparativ cu recoltele obținute în câmp.

Pe măsură ce sezonul avansează și mai mulți fermieri încep recoltarea, oferta va crește considerabil. În aceste condiții, specialiștii din domeniu estimează că prețurile vor începe să scadă în următoarele săptămâni.

Porumbul fiert rămâne una dintre cele mai căutate gustări ale verii, fiind prezent atât în piețe și supermarketuri, cât și în stațiunile de pe litoral, unde este vândut frecvent de comercianții ambulanți. În fiecare an, odată cu apariția noilor recolte, interesul consumatorilor crește, iar cererea se menține ridicată pe tot parcursul sezonului cald.

Ce influențează prețul porumbului românesc

Comercianții spun că interesul cumpărătorilor este ridicat încă din primele zile în care produsul a fost pus la vânzare. În unele cazuri, stocurile au trebuit suplimentate pentru a face față cererii. Clienții sunt atrași în special de porumbul românesc, pe care îl consideră mai gustos și mai proaspăt decât variantele din import.