Cât costă o tractare în Bulgaria. Sumele pe care ajung să le plătească unii șoferi în 2026
Pentru mulți români care pleacă în vacanță cu mașina în Bulgaria, una dintre cele mai neplăcute situații este defectarea autoturismului sau ridicarea acestuia de către autorități. În astfel de cazuri, costurile pot crește rapid, iar o simplă tractare poate ajunge să coste câteva sute de euro, în funcție de distanță și de serviciile necesare.
Specialiștii recomandă șoferilor să verifice înainte de plecare dacă asigurarea sau serviciul de asistență rutieră acoperă intervențiile pe teritoriul Bulgariei, pentru a evita cheltuieli neprevăzute.
Cât poate costa o tractare în Bulgaria
Prețul unei tractări diferă în funcție de localitate, de tipul autovehiculului și de distanța parcursă. În general, pentru o intervenție locală, tarifele pornesc de la aproximativ 50-80 de euro.
Dacă mașina trebuie transportată pe distanțe mai mari, de exemplu de pe litoral până la un service din Varna sau Burgas, costurile pot depăși 150-200 de euro.
În situațiile în care vehiculul trebuie repatriat în România, factura poate ajunge la câteva sute sau chiar peste 1.000 de euro, în funcție de localitatea în care s-a produs incidentul și de destinația finală.
Ce se întâmplă dacă mașina este ridicată de autorități
În marile orașe din Bulgaria și în stațiunile turistice, autoritățile aplică frecvent măsura ridicării autovehiculelor parcate neregulamentar.
Pe lângă amenda contravențională, șoferii trebuie să suporte costurile de ridicare și transport, precum și taxa de depozitare percepută pentru fiecare zi în care vehiculul rămâne în parcarea autorităților.
În funcție de oraș, suma totală poate depăși cu ușurință 100-150 de euro dacă proprietarul nu își recuperează rapid mașina.
Cum poți evita cheltuielile neprevăzute
Cea mai simplă soluție este verificarea poliței de asistență rutieră înainte de plecare. Multe companii oferă servicii care includ tractarea până la cel mai apropiat service sau chiar transportul vehiculului în România.
De asemenea, este recomandat să respecți cu atenție regulile de parcare și semnalizarea rutieră din Bulgaria, deoarece în zonele turistice controalele sunt frecvente, mai ales în sezonul estival.
Pentru cei care tranzitează Bulgaria spre Grecia sau Turcia, este important să aibă la îndemână documentele mașinii, asigurarea și numerele de telefon ale serviciilor de asistență rutieră, astfel încât să poată solicita rapid ajutor în cazul unei probleme.
Ce alte costuri pot apărea pe drumurile din Bulgaria
Pe lângă eventualele cheltuieli cu tractarea, șoferii trebuie să țină cont și de costurile obligatorii de drum. Bulgaria utilizează sistemul de vinietă electronică pentru vehiculele de până la 3,5 tone. În 2026, prețul unei viniete de o zi este de 8 leva (aproximativ 4 euro), iar cea săptămânală costă 15 leva.
Conducătorii auto care circulă pe drumurile taxate fără vinietă riscă sancțiuni și taxe compensatorii aplicate de autoritățile bulgare.
Astfel, o simplă problemă tehnică sau o parcare neregulamentară poate transforma rapid o vacanță într-o cheltuială serioasă, motiv pentru care șoferii sunt sfătuiți să se informeze înainte de a porni la drum.
Notă: Costurile prezentate mai jos au caracter orientativ și pot varia în funcție de compania de tractări, localitatea în care are loc intervenția, distanța parcursă, tipul autovehiculului și serviciile suplimentare solicitate. Pentru o ofertă exactă, șoferii trebuie să contacteze direct operatorii autorizați sau serviciul de asistență rutieră de care beneficiază.