Cât costă o tractare în Bulgaria. Sumele pe care ajung să le plătească unii șoferi în 2026

Cât poate costa o tractare în Bulgaria

Prețul unei tractări diferă în funcție de localitate, de tipul autovehiculului și de distanța parcursă. În general, pentru o intervenție locală, tarifele pornesc de la aproximativ 50-80 de euro.

Dacă mașina trebuie transportată pe distanțe mai mari, de exemplu de pe litoral până la un service din Varna sau Burgas, costurile pot depăși 150-200 de euro.

În situațiile în care vehiculul trebuie repatriat în România, factura poate ajunge la câteva sute sau chiar peste 1.000 de euro, în funcție de localitatea în care s-a produs incidentul și de destinația finală.

Ce se întâmplă dacă mașina este ridicată de autorități

În marile orașe din Bulgaria și în stațiunile turistice, autoritățile aplică frecvent măsura ridicării autovehiculelor parcate neregulamentar.

Pe lângă amenda contravențională, șoferii trebuie să suporte costurile de ridicare și transport, precum și taxa de depozitare percepută pentru fiecare zi în care vehiculul rămâne în parcarea autorităților.

În funcție de oraș, suma totală poate depăși cu ușurință 100-150 de euro dacă proprietarul nu își recuperează rapid mașina.

Cum poți evita cheltuielile neprevăzute

Cea mai simplă soluție este verificarea poliței de asistență rutieră înainte de plecare. Multe companii oferă servicii care includ tractarea până la cel mai apropiat service sau chiar transportul vehiculului în România.