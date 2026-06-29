Cât costă o apă plată la 500 ml pe litoralul românesc. Un turist a fotografiat prețul pentru dovadă: „Prețuri de Miami”

„Am fost în Grecia acum două săptămâni. În toate supermarketurile din stațiuni prețurile sunt normale, iar oamenii merg fără șampon sau pastă de dinți de acasă, pentru că le pot cumpăra de acolo la prețuri decente. Mentalitatea este diferită: acolo se încearcă atragerea turiștilor prin prețuri corecte, nu prin ideea că poți cere orice sumă pentru că oamenii nu au alternativă”, a scris unul dintre utilizatori.

Un alt român aflat în concediu în Grecia a oferit și un exemplu concret: „Sunt chiar acum în Grecia. Un bax cu șase sticle de apă de 1,5 litri costă 2,5 euro la supermarket.”

Experiențe similare au fost povestite și din Lefkada sau Marbella.

„În Lefkada, la un restaurant din centrul orașului, plăteam 1,5 euro pentru o sticlă de apă de un litru”, a scris un turist.

Un alt utilizator a comparat situația cu celebra stațiune spaniolă Marbella: „Am locuit în Marbella, o stațiune considerată de lux, iar o sticlă de apă la un restaurant de pe plajă costă în jur de 11 lei. În restaurantele obișnuite, apa este aproximativ 6 lei. Nu înțeleg de unde apar aceste prețuri în România.”

Nu doar apa este considerată scumpă

Discuția s-a extins rapid și la alte produse vândute în magazinele din stațiunile românești. Un utilizator și-a amintit experiența din Vama Veche: „Am mers să cumpăr un borcan mic de ness și costa 50 de lei. O loțiune de plajă depășea 100 de lei. Magazinul avea chiar afișat că practică un adaos comercial de până la 500%.” Alții susțin că au întâlnit adaosuri și mai mari.

„500% este chiar puțin. Am văzut magazine care practicau adaosuri de aproape 1.000%, nici măcar pe litoral”, a comentat un alt utilizator.

Nemulțumirea față de litoralul românesc

Numeroase comentarii au exprimat dezamăgirea față de evoluția stațiunilor de la Marea Neagră.

„Litoralul românesc a avut multe șanse să devină o destinație excelentă. Din păcate, le-a ratat pe aproape toate”, este unul dintre mesajele care a adunat numeroase aprecieri.

Alți utilizatori au făcut comparații și cu Croația, unde prețurile pentru șezlonguri sunt ridicate, dar au remarcat că produsele de bază nu au ajuns la nivelurile întâlnite în unele stațiuni românești.

Nu au lipsit nici reacțiile foarte critice. „Prețuri de Miami și condiții care nu justifică aceste tarife”, a scris unul dintre participanții la discuție.