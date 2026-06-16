Dacia și costul real pe kilometru: cum îl calculezi corect, dincolo de consumul afișat la pompă
Mulți șoferi calculează costul unei mașini aproape exclusiv după consum. Dacă o Dacia consumă puțin, concluzia pare simplă: este ieftină de exploatat. În mare parte, imaginea este adevărată, pentru că modelele Dacia au costuri de întreținere accesibile, piese relativ ieftine și o construcție pragmatică. Totuși, consumul de carburant este doar o parte din costul real pe kilometru. Dacă vrei să știi cât te costă cu adevărat mașina, trebuie să aduni toate cheltuielile, nu doar bonurile de la pompă.
Costul real pe kilometru este util mai ales când compari două mașini, când vrei să vezi dacă merită o motorizare diesel, benzină, GPL sau hibrid, când folosești mașina în firmă sau când încerci să înțelegi de ce „mașina ieftină” îți consumă totuși bugetul. La o Dacia, calculul poate arăta foarte bine, dar numai dacă este făcut corect și include pierderea de valoare, reviziile, anvelopele, asigurările, reparațiile și taxele.
De la carburant la revizii, ce intră în calcul
Primul element este carburantul. Aici calculul este simplu: consumul mediu real, nu cel din bord sau din fișa tehnică, înmulțit cu prețul carburantului. Dacă o Dacia consumă 6,5 litri la 100 km, iar litrul costă 7 lei, costul carburantului este de 45,5 lei la 100 km, adică 0,455 lei pe kilometru. Pentru GPL, calculul trebuie să includă consumul mai mare față de benzină și benzina folosită la pornire. Pentru diesel, trebuie luate în calcul și riscurile specifice dacă mașina merge mult urban.
Al doilea element este întreținerea periodică. Reviziile cu ulei, filtre, lichid de frână, bujii, curele, plăcuțe, discuri și alte consumabile trebuie împărțite pe kilometri. Dacă o revizie anuală costă 800 de lei și faci 15.000 km pe an, doar acea revizie adaugă aproximativ 0,053 lei pe kilometru. Dacă într-un an schimbi și frâne, distribuție sau anvelope, costul urcă.
Anvelopele sunt adesea uitate. Un set de anvelope poate costa câteva sute sau peste o mie de lei, în funcție de dimensiune și calitate. Dacă un set de vară costă 1.200 de lei și ține 40.000 km, ai 0,03 lei pe kilometru doar de acolo. Dacă ai și set de iarnă, costul se dublează parțial, chiar dacă se împarte pe mai mulți ani. La drumuri proaste, anvelopele se pot uza mai repede, iar geometria neglijată poate strica acest calcul.
Asigurarea RCA, CASCO dacă există, rovinieta, ITP-ul și taxele trebuie și ele împărțite pe kilometri. Aici apare o diferență interesantă: cu cât mergi mai puțin, cu atât costurile fixe devin mai mari pe kilometru. Dacă plătești 1.500 de lei pe an pentru RCA, rovinietă și alte costuri fixe și mergi 15.000 km, ai 0,10 lei pe kilometru. Dacă mergi doar 5.000 km, aceeași sumă devine 0,30 lei pe kilometru.
Mai există reparațiile neprevăzute. La o Dacia, acestea pot fi relativ accesibile, dar nu inexistente. Baterie, amortizoare, bielete, rulmenți, senzori, ambreiaj, distribuție, sistem de climatizare sau elemente electrice pot apărea în timp. Cel mai corect este să estimezi o rezervă anuală, de exemplu 1.000-2.000 de lei pentru o mașină folosită normal, mai mult pentru una veche sau exploatată dur. Această sumă se împarte tot pe kilometri.
Deprecierea, costul ascuns pe care mulți îl ignoră
Cea mai mare greșeală este să ignori deprecierea. Chiar dacă nu scoți bani din buzunar lunar, mașina pierde valoare în timp. Dacă ai cumpărat o Dacia cu 18.000 de euro și după cinci ani valorează 10.000 de euro, ai pierdut 8.000 de euro. Dacă în acei cinci ani ai făcut 75.000 km, deprecierea este de aproximativ 0,106 euro pe kilometru. În lei, poate depăși ușor costul multor revizii.
Dacia are avantajul unei deprecieri adesea mai bune decât multe mărci de volum, tocmai pentru că prețul de achiziție este mai jos și cererea pe piața second hand rămâne solidă. Totuși, deprecierea există. Versiunile foarte scumpe, echipările cumpărate emoțional sau motorizările mai puțin căutate pot pierde mai mult. De aceea, costul real pe kilometru începe încă din momentul achiziției.
Pentru un calcul realist, poți folosi o formulă simplă. Aduni carburantul anual, reviziile, anvelopele, asigurările, taxele, reparațiile estimate și deprecierea anuală, apoi împarți totalul la numărul de kilometri parcurși într-un an. Rezultatul este costul real pe kilometru. Dacă vrei o imagine mai exactă, faci calculul pe trei sau cinci ani, nu pe o singură lună.
Un exemplu simplificat: carburant 6.800 lei pe an, revizii și consumabile 1.500 lei, anvelope 600 lei anualizat, RCA și taxe 1.500 lei, reparații estimate 1.200 lei, depreciere 7.000 lei pe an. Totalul este 18.600 lei. La 20.000 km pe an, costul este 0,93 lei pe kilometru. La 10.000 km pe an, cu aceleași costuri fixe și depreciere similară, costul poate trece de 1,5 lei pe kilometru. Aici se vede de ce consumul nu spune toată povestea.
Calculul devine și mai util când compari GPL, benzină, diesel sau hibrid. GPL-ul poate reduce costul carburantului, dar are costuri proprii de întreținere și poate influența spațiul sau autonomia. Dieselul poate fi eficient la drum lung, dar costisitor în oraș dacă apar probleme la filtrul de particule, EGR sau injectoare. Benzina simplă poate consuma mai mult, dar are întreținere mai previzibilă. Hibridul poate fi excelent urban, dar prețul inițial contează în calculul total.
O Dacia rămâne, în multe scenarii, o alegere foarte bună pentru costuri mici. Dar adevăratul avantaj se vede doar când calculezi complet. Consumul de la pompă îți spune cât costă deplasarea de azi. Costul real pe kilometru îți spune cât te costă mașina ca proprietate. Iar diferența dintre cele două poate fi mai mare decât pare la prima vedere.