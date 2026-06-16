Dacia și costul real pe kilometru: cum îl calculezi corect, dincolo de consumul afișat la pompă

De la carburant la revizii, ce intră în calcul

Primul element este carburantul. Aici calculul este simplu: consumul mediu real, nu cel din bord sau din fișa tehnică, înmulțit cu prețul carburantului. Dacă o Dacia consumă 6,5 litri la 100 km, iar litrul costă 7 lei, costul carburantului este de 45,5 lei la 100 km, adică 0,455 lei pe kilometru. Pentru GPL, calculul trebuie să includă consumul mai mare față de benzină și benzina folosită la pornire. Pentru diesel, trebuie luate în calcul și riscurile specifice dacă mașina merge mult urban.

Al doilea element este întreținerea periodică. Reviziile cu ulei, filtre, lichid de frână, bujii, curele, plăcuțe, discuri și alte consumabile trebuie împărțite pe kilometri. Dacă o revizie anuală costă 800 de lei și faci 15.000 km pe an, doar acea revizie adaugă aproximativ 0,053 lei pe kilometru. Dacă într-un an schimbi și frâne, distribuție sau anvelope, costul urcă.

Anvelopele sunt adesea uitate. Un set de anvelope poate costa câteva sute sau peste o mie de lei, în funcție de dimensiune și calitate. Dacă un set de vară costă 1.200 de lei și ține 40.000 km, ai 0,03 lei pe kilometru doar de acolo. Dacă ai și set de iarnă, costul se dublează parțial, chiar dacă se împarte pe mai mulți ani. La drumuri proaste, anvelopele se pot uza mai repede, iar geometria neglijată poate strica acest calcul.

Asigurarea RCA, CASCO dacă există, rovinieta, ITP-ul și taxele trebuie și ele împărțite pe kilometri. Aici apare o diferență interesantă: cu cât mergi mai puțin, cu atât costurile fixe devin mai mari pe kilometru. Dacă plătești 1.500 de lei pe an pentru RCA, rovinietă și alte costuri fixe și mergi 15.000 km, ai 0,10 lei pe kilometru. Dacă mergi doar 5.000 km, aceeași sumă devine 0,30 lei pe kilometru.

Mai există reparațiile neprevăzute. La o Dacia, acestea pot fi relativ accesibile, dar nu inexistente. Baterie, amortizoare, bielete, rulmenți, senzori, ambreiaj, distribuție, sistem de climatizare sau elemente electrice pot apărea în timp. Cel mai corect este să estimezi o rezervă anuală, de exemplu 1.000-2.000 de lei pentru o mașină folosită normal, mai mult pentru una veche sau exploatată dur. Această sumă se împarte tot pe kilometri.

Deprecierea, costul ascuns pe care mulți îl ignoră

Cea mai mare greșeală este să ignori deprecierea. Chiar dacă nu scoți bani din buzunar lunar, mașina pierde valoare în timp. Dacă ai cumpărat o Dacia cu 18.000 de euro și după cinci ani valorează 10.000 de euro, ai pierdut 8.000 de euro. Dacă în acei cinci ani ai făcut 75.000 km, deprecierea este de aproximativ 0,106 euro pe kilometru. În lei, poate depăși ușor costul multor revizii.

Dacia are avantajul unei deprecieri adesea mai bune decât multe mărci de volum, tocmai pentru că prețul de achiziție este mai jos și cererea pe piața second hand rămâne solidă. Totuși, deprecierea există. Versiunile foarte scumpe, echipările cumpărate emoțional sau motorizările mai puțin căutate pot pierde mai mult. De aceea, costul real pe kilometru începe încă din momentul achiziției.