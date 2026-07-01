Prima scumpire a motorinei după expirarea reducerii accizei. Cât plătești în plus pentru un plin, în funcție de rezervorul mașinii

Majorarea este una strict matematică și reflectă revenirea accizei la nivelul anterior. Statul a reintrodus acciza integrală la motorină, ceea ce înseamnă o creștere efectivă de 30 de bani pe litru, la care se adaugă TVA-ul aferent, rezultând un plus de 36 de bani pentru fiecare litru alimentat.

Este de așteptat ca și celelalte mari lanțuri de benzinării să opereze modificări similare ale prețurilor.

Cât costă în plus un plin de motorină

Deși diferența de 36 de bani pe litru poate părea redusă, la un plin complet impactul este vizibil, mai ales pentru șoferii care folosesc zilnic mașina sau conduc vehicule cu rezervoare mari.

Capacitatea rezervorului Cost suplimentar/plin 40 litri 14,40 lei 45 litri 16,20 lei 50 litri 18,00 lei 55 litri 19,80 lei 60 litri 21,60 lei 70 litri 25,20 lei 80 litri 28,80 lei 90 litri 32,40 lei 100 litri 36,00 lei

Pentru un șofer care alimentează de patru ori pe lună un rezervor de 60 de litri, costul suplimentar ajunge la aproximativ 86 de lei lunar, exclusiv din efectul revenirii accizei.

De ce s-a scumpit motorina

Între începutul lunii aprilie și 30 iunie, piața carburanților a funcționat în baza unei reglementări speciale adoptate de Guvern în contextul crizei energetice generate de conflictul din Golful Persic. La acel moment, executivul a redus acciza la motorină cu 30 de bani pe litru și a limitat adaosurile comerciale ale distribuitorilor la nivelurile practicate anul trecut. Totodată, companiile puteau modifica prețurile doar o singură dată pe zi.

Măsurile au fost introduse după ce blocarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz a împins cotația petrolului până la aproximativ 120 de dolari pe baril, provocând o explozie a costurilor cu energia la nivel mondial.

Reducerea accizei a expirat însă la miezul nopții dintre 30 iunie și 1 iulie, iar proiectul prin care PSD dorea prelungirea facilității până la sfârșitul lunii noiembrie nu a mai fost adoptat.