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Prima scumpire a motorinei după expirarea reducerii accizei. Cât plătești în plus pentru un plin, în funcție de rezervorul mașinii

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Prima scumpire a motorinei după expirarea reducerii accizei. Cât plătești în plus pentru un plin, în funcție de rezervorul mașinii
Motorina s-a scumpit din nou (Foto: Profimedia)

Șoferii care alimentează cu motorină plătesc, începând de astăzi, mai mult la pompă, după expirarea măsurii prin care Guvernul redusese temporar acciza în perioada crizei energetice provocate de conflictul din Golf. Scumpirea este una previzibilă și rezultă exclusiv din revenirea taxei la nivelul anterior, ceea ce înseamnă că un litru de motorină standard costă acum cu 36 de bani mai mult decât marți. Pentru un plin, diferența poate ajunge la peste 35 de lei, în funcție de capacitatea rezervorului.

Cuprins
  1. Motorina s-a scumpit
  2. Cât costă în plus un plin de motorină
  3. De ce s-a scumpit motorina
  4. Sunt carburanții prea scumpi?
  5. Premierul Bolojan: Scăderile ar trebui să apară în luna iulie

Motorina s-a scumpit

OMV Petrom, liderul pieței de carburanți din România, a majorat în această dimineață prețul motorinei standard cu 36 de bani pe litru, în timp ce prețul benzinei a rămas neschimbat. Astfel, benzina standard se vinde în continuare cu 8,62 lei/litru, în timp ce motorina standard a ajuns la 9,54 lei/litru, față de 9,18 lei/litru cât costa până la expirarea facilității fiscale.

Majorarea este una strict matematică și reflectă revenirea accizei la nivelul anterior. Statul a reintrodus acciza integrală la motorină, ceea ce înseamnă o creștere efectivă de 30 de bani pe litru, la care se adaugă TVA-ul aferent, rezultând un plus de 36 de bani pentru fiecare litru alimentat.

Este de așteptat ca și celelalte mari lanțuri de benzinării să opereze modificări similare ale prețurilor.

Cât costă în plus un plin de motorină

Deși diferența de 36 de bani pe litru poate părea redusă, la un plin complet impactul este vizibil, mai ales pentru șoferii care folosesc zilnic mașina sau conduc vehicule cu rezervoare mari.

Capacitatea rezervorului Cost suplimentar/plin
40 litri 14,40 lei
45 litri 16,20 lei
50 litri 18,00 lei
55 litri 19,80 lei
60 litri 21,60 lei
70 litri 25,20 lei
80 litri 28,80 lei
90 litri 32,40 lei
100 litri 36,00 lei

Pentru un șofer care alimentează de patru ori pe lună un rezervor de 60 de litri, costul suplimentar ajunge la aproximativ 86 de lei lunar, exclusiv din efectul revenirii accizei.

De ce s-a scumpit motorina

Între începutul lunii aprilie și 30 iunie, piața carburanților a funcționat în baza unei reglementări speciale adoptate de Guvern în contextul crizei energetice generate de conflictul din Golful Persic. La acel moment, executivul a redus acciza la motorină cu 30 de bani pe litru și a limitat adaosurile comerciale ale distribuitorilor la nivelurile practicate anul trecut. Totodată, companiile puteau modifica prețurile doar o singură dată pe zi.

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Măsurile au fost introduse după ce blocarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz a împins cotația petrolului până la aproximativ 120 de dolari pe baril, provocând o explozie a costurilor cu energia la nivel mondial.

Reducerea accizei a expirat însă la miezul nopții dintre 30 iunie și 1 iulie, iar proiectul prin care PSD dorea prelungirea facilității până la sfârșitul lunii noiembrie nu a mai fost adoptat.

În consecință, de la 1 iulie, acciza a revenit la nivelul obișnuit, iar prețurile carburanților sunt din nou influențate exclusiv de evoluția piețelor internaționale, cursul valutar și politica comercială a fiecărei companii.

Sunt carburanții prea scumpi?

Mulți șoferi se întreabă de ce motorina și benzina rămân la niveluri ridicate, în condițiile în care petrolul s-a ieftinit semnificativ față de vârful atins în timpul conflictului din Golf.

Datele arată însă că, deși barilul de petrol a coborât în prezent la aproximativ 73 de dolari, prețurile produselor petroliere rafinate au rămas peste nivelurile din februarie. Cotația internațională Platt’s pentru benzină este cu aproximativ 31% mai mare decât înaintea conflictului, iar cea pentru motorină este cu circa 23% peste nivelul de atunci.

La acestea se adaugă și aprecierea dolarului față de leu, moneda americană fiind cu aproximativ 6,5% mai puternică decât la sfârșitul lunii februarie, ceea ce influențează direct costurile de import ale carburanților.

Premierul Bolojan: Scăderile ar trebui să apară în luna iulie

Premierul Ilie Bolojan estimează că actuala scumpire este temporară și că, dacă situația geopolitică rămâne stabilă, șoferii ar putea vedea reduceri de preț în următoarele săptămâni. Potrivit acestuia, companiile comercializează încă produse achiziționate în urmă cu 10-20 de zile, motiv pentru care efectele ieftinirii petrolului nu se văd imediat la pompă.

„Din fericire s-a liniștit conflictul din Golf. Asta ar însemna că începând din luna iulie ar trebui să vedem o scădere a prețurilor la combustibili”, a declarat premierul.

Bolojan a explicat că reducerea prețurilor ar urma să se producă treptat, pe parcursul lunii iulie, iar dacă tensiunile din regiune nu vor reizbucni, la finalul lunii carburanții ar putea ajunge din nou la valori apropiate de cele dinaintea declanșării conflictului. În același timp, șeful Guvernului a precizat că Executivul nu mai poate interveni prin ordonanțe pentru plafonarea prețurilor și că, în condiții normale de piață, nici nu ar mai fi necesară o astfel de măsură.

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