Salariile din Sănătate s-ar putea schimba din nou. Ce se pregătește pentru medici, asistenți și infirmieri
Salariile medicilor, asistenților, infirmierilor și ale celorlalți angajați din spitalele publice intră din nou în discuție odată cu instalarea noului Guvern. Federația „Solidaritatea Sanitară” cere ca viitoarea lege a salarizării să fie construită împreună cu angajații și pune pe masă câteva schimbări concrete: niciun venit să nu scadă, sporurile să fie raportate la salariile actuale, gărzile să fie plătite diferit, iar inechitățile dintre categorii și chiar dintre spitale să fie corectate. Deocamdată însă, acestea sunt propuneri și angajamente, nu majorări salariale deja aprobate.
Prima miză: niciun angajat să nu plece acasă cu mai puțini bani
Pentru un asistent medical sau o infirmieră, cea mai importantă întrebare nu este cum se va numi noua grilă, ci câți bani vor rămâne efectiv la sfârșitul lunii. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a formulat în această vară unul dintre principiile pe care FSSR cere acum să fie respectate:
„Niciun venit din sănătate să nu scadă. Aici nu cred că mai avem ce negocia”.
Sindicaliștii vor însă ca protecția să privească venitul total, nu doar salariul de bază. În consultarea citată de FSSR, 94,1% dintre angajații participanți au cerut ca niciun venit să nu scadă, iar 63,4% au indicat că trebuie protejat venitul total.
Diferența este importantă. Practic, un angajat poate avea un salariu de bază neschimbat sau chiar ușor majorat, dar dacă pierde din sporuri, ture, nopți sau alte componente, suma efectiv încasată poate fi mai mică.
Asistenții și infirmierii, afectați de modul în care sunt calculate sporurile
Una dintre cele mai mari probleme reclamate de FSSR este calcularea unor sporuri prin raportare la salarii mai vechi. Un studiu al federației arată că erodarea sporurilor calculate la salariile din 2018 ar genera diferențe de 721 până la 1.596 de lei lunar pe angajat, în funcție de situație. FSSR estimează diferența totală dintre sporurile nominale și cele efectiv plătite la aproximativ 208 milioane de lei pe lună. Sindicatul susține că o mare parte din impact este suportată de asistenți și personalul auxiliar.
Există și diferențe între profesii. Potrivit aceleiași analize, un spor nominal de 85% pentru ATI ar reprezenta efectiv circa 75% din salariul în plată pentru medici, 61% pentru asistenți și numai 34% pentru personalul auxiliar.
Tocmai de aceea, recalcularea sporurilor în funcție de salariile aflate efectiv în plată este una dintre principalele solicitări.
Se schimbă și plata gărzilor
Pentru medici, o altă miză importantă o reprezintă gărzile. Alexandru Rogobete a declarat că „gărzile trebuie plătite la valoarea salariului aflat în plată, nu raportate la nivelul salarial din 2018”. Programul de guvernare prevede, potrivit FSSR, actualizarea tarifelor de gardă și plata gărzilor inclusiv pentru medicii rezidenți din anul I.
Sindicaliștii vor însă ca discuția să nu se limiteze la medici. Ei cer ca munca de noapte, turele, sărbătorile și continuitatea serviciilor să fie plătite corect pentru întreaga echipă medicală.
Ce se poate întâmpla până apare noua lege
Problema este termenul. Programul de guvernare prevede elaborarea noii legi unitare a salarizării în 2027, iar FSSR avertizează că lipsește un calendar clar pentru angajații din Sănătate până atunci. Federația susține că puterea de cumpărare a veniturilor salariale din sector a scăzut deja cu peste 16%.
Dacă noua lege întârzie din nou, sindicaliștii cer corecții intermediare: sporuri raportate la salariile în plată, un nivel minim garantat, plata gărzilor la tariful normei de bază și corectarea plății pentru ture și zile libere. O parte dintre aceste modificări ar putea fi abordate prin bugetul pe 2027, hotărâri de Guvern și noul contract colectiv de muncă la nivel de sector, susține FSSR.
Ministrul spune că în Sănătate „nu mai ai de unde să tai”
Discuția despre salarii vine într-un moment dificil pentru finanțarea sistemului. Alexandru Rogobete spune că Sănătatea este subfinanțată și respinge ideea unor reduceri masive.
„Sistemul de sănătate din România este cel mai subfinanțat din Uniunea Europeană, nu mai ai de unde să tai”, a declarat ministrul la preluarea mandatului, susținând că pot fi făcute eficientizări, dar nu reduceri de ordinul miliardelor.
Mesajul transmis de acesta angajaților este că reforma nu ar trebui construită în jurul tăierilor.
„Nu putem vorbi despre performanță medicală fără să respectăm oamenii care țin sistemul în funcțiune”, este declarația ministrului citată de FSSR.
Pentru medici, asistenți și infirmieri, următoarea etapă va fi astfel decisivă. Nu există încă o majorare generală stabilită pentru 2027, însă sunt pe masă schimbări care pot modifica substanțial venitul final: noua grilă, recalcularea sporurilor, plata gărzilor și a turelor și, mai ales, garanția că trecerea la noul sistem nu va reduce veniturile actuale.