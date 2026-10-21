Salariile din Sănătate s-ar putea schimba din nou. Ce se pregătește pentru medici, asistenți și infirmieri

„Niciun venit din sănătate să nu scadă. Aici nu cred că mai avem ce negocia”.

Sindicaliștii vor însă ca protecția să privească venitul total, nu doar salariul de bază. În consultarea citată de FSSR, 94,1% dintre angajații participanți au cerut ca niciun venit să nu scadă, iar 63,4% au indicat că trebuie protejat venitul total.

Diferența este importantă. Practic, un angajat poate avea un salariu de bază neschimbat sau chiar ușor majorat, dar dacă pierde din sporuri, ture, nopți sau alte componente, suma efectiv încasată poate fi mai mică.

Asistenții și infirmierii, afectați de modul în care sunt calculate sporurile

Una dintre cele mai mari probleme reclamate de FSSR este calcularea unor sporuri prin raportare la salarii mai vechi. Un studiu al federației arată că erodarea sporurilor calculate la salariile din 2018 ar genera diferențe de 721 până la 1.596 de lei lunar pe angajat, în funcție de situație. FSSR estimează diferența totală dintre sporurile nominale și cele efectiv plătite la aproximativ 208 milioane de lei pe lună. Sindicatul susține că o mare parte din impact este suportată de asistenți și personalul auxiliar.

Există și diferențe între profesii. Potrivit aceleiași analize, un spor nominal de 85% pentru ATI ar reprezenta efectiv circa 75% din salariul în plată pentru medici, 61% pentru asistenți și numai 34% pentru personalul auxiliar.

Tocmai de aceea, recalcularea sporurilor în funcție de salariile aflate efectiv în plată este una dintre principalele solicitări.

Se schimbă și plata gărzilor

Pentru medici, o altă miză importantă o reprezintă gărzile. Alexandru Rogobete a declarat că „gărzile trebuie plătite la valoarea salariului aflat în plată, nu raportate la nivelul salarial din 2018”. Programul de guvernare prevede, potrivit FSSR, actualizarea tarifelor de gardă și plata gărzilor inclusiv pentru medicii rezidenți din anul I.

Sindicaliștii vor însă ca discuția să nu se limiteze la medici. Ei cer ca munca de noapte, turele, sărbătorile și continuitatea serviciilor să fie plătite corect pentru întreaga echipă medicală.