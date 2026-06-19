Când va fi repornită CET Vest. Elcen anunță lucrări ample după incendiile din primăvară
Funcționarea CET București Vest ar urma să fie reluată în această toamnă, după o perioadă în care centrala a rămas oprită ca urmare a celor două incendii produse în primăvara anului 2026. Reprezentanții ELCEN au transmis că sunt în desfășurare lucrări ample pentru refacerea instalațiilor afectate, iar mai multe proceduri de achiziție au fost lansate în regim de urgență pentru ca obiectivul să poată reveni la schema normală de funcționare înaintea sezonului rece.
ELCEN stabilește termenul pentru revenirea la funcționarea normală
Potrivit informațiilor comunicate de companie, prioritatea este ca CET București Vest să fie readusă la schema normală de funcționare în intervalul 15 octombrie – 15 noiembrie 2026. Acesta este termenul stabilit pentru finalizarea principalelor intervenții necesare după avariile provocate de incendiile din această primăvară.
În perioada în care centrala a fost indisponibilă, sarcina termică destinată consumatorilor a fost preluată de CET Grozăvești, astfel încât alimentarea să poată continua.
După producerea celor două incendii, la o distanță de aproximativ o lună unul de celălalt, au fost identificate soluțiile de remediere și au fost demarate proceduri urgente pentru refacerea infrastructurii afectate.
ELCEN a precizat că a fost lansată o procedură de achiziție de urgență pentru refacerea instalațiilor electrice din stațiile de 6 kV și 0,4 kV, precum și pentru repararea echipamentelor electrice aflate în vecinătate și afectate de avariile produse în cadrul centralei.
O singură companie și-a asumat punerea în funcțiune până la 15 noiembrie
În cadrul procedurii de achiziție, opt companii specializate au fost invitate să participe. Dintre acestea, două au depus oferte.
Conform informațiilor transmise de ELCEN, una dintre firme și-a asumat realizarea lucrărilor necesare astfel încât centrala să poată fi repusă în funcțiune până la data de 15 noiembrie 2026. De asemenea, aceeași companie și-a asumat livrarea echipamentelor în amplasament până la 15 octombrie 2026.
Contractul aferent acestei intervenții se află în prezent în curs de semnare.
Compania consideră că aceste etape sunt esențiale pentru ca instalațiile să poată fi readuse în stare de funcționare înainte de debutul sezonului rece, perioadă în care cererea pentru producerea energiei termice crește semnificativ.
Transformatoarele avariate vor fi înlocuite
Un punct important al programului de refacere îl reprezintă înlocuirea transformatoarelor afectate în urma incidentelor.
ELCEN a anunțat că cele două transformatoare de 25 MVA care au fost avariate vor fi schimbate. Unul dintre acestea se află deja în proces de reparație.
În paralel, compania responsabilă de intervenție se află într-un stadiu avansat al procedurii de achiziție de urgență pentru procurarea unui transformator nou.
Aceste echipamente sunt considerate esențiale pentru readucerea centralei la parametrii normali de funcționare și pentru asigurarea exploatării în condiții de siguranță.
Verificări extinse și grupuri electrogene noi
Pe lângă înlocuirea componentelor afectate direct de incendii, ELCEN desfășoară și alte lucrări care vizează creșterea gradului de siguranță al infrastructurii electrice.
Compania a anunțat că au fost contractate și sunt în desfășurare verificări ale cablurilor electrice de medie și joasă tensiune din centrală. Scopul acestor intervenții este evaluarea integrității rețelelor și identificarea eventualelor probleme care ar putea afecta funcționarea instalațiilor.
Totodată, ELCEN a decis achiziționarea, în regim de urgență, a trei grupuri electrogene. Acestea vor avea rolul de a asigura alimentarea unor consumatori importanți.
Și pentru această investiție contractul este în curs de semnare, iar termenul estimat pentru livrarea echipamentelor este 20 iulie 2026.
Sunt pregătite și lucrări suplimentare de mentenanță
Programul de refacere nu se oprește la intervențiile deja contractate. În paralel, ELCEN lucrează la documentația tehnică necesară pentru lansarea altor proceduri urgente.
Acestea vor viza lucrări suplimentare de mentenanță, verificare și evaluare a tuturor instalațiilor electrice din cadrul centralei.
Potrivit companiei, scopul este ca fiecare echipament să îndeplinească toate cerințele de siguranță și exploatare înainte ca CET București Vest să fie repusă în funcțiune.
Prin aceste măsuri, ELCEN urmărește readucerea centralei la parametrii normali de operare și asigurarea funcționării acesteia în condiții corespunzătoare pe durata sezonului de iarnă 2026–2027.