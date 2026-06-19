Când va fi repornită CET Vest. Elcen anunță lucrări ample după incendiile din primăvară

În perioada în care centrala a fost indisponibilă, sarcina termică destinată consumatorilor a fost preluată de CET Grozăvești, astfel încât alimentarea să poată continua.

După producerea celor două incendii, la o distanță de aproximativ o lună unul de celălalt, au fost identificate soluțiile de remediere și au fost demarate proceduri urgente pentru refacerea infrastructurii afectate.

ELCEN a precizat că a fost lansată o procedură de achiziție de urgență pentru refacerea instalațiilor electrice din stațiile de 6 kV și 0,4 kV, precum și pentru repararea echipamentelor electrice aflate în vecinătate și afectate de avariile produse în cadrul centralei.

O singură companie și-a asumat punerea în funcțiune până la 15 noiembrie

În cadrul procedurii de achiziție, opt companii specializate au fost invitate să participe. Dintre acestea, două au depus oferte.

Conform informațiilor transmise de ELCEN, una dintre firme și-a asumat realizarea lucrărilor necesare astfel încât centrala să poată fi repusă în funcțiune până la data de 15 noiembrie 2026. De asemenea, aceeași companie și-a asumat livrarea echipamentelor în amplasament până la 15 octombrie 2026.

Contractul aferent acestei intervenții se află în prezent în curs de semnare.

Compania consideră că aceste etape sunt esențiale pentru ca instalațiile să poată fi readuse în stare de funcționare înainte de debutul sezonului rece, perioadă în care cererea pentru producerea energiei termice crește semnificativ.