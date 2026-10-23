Când trebuie să depui dosarul de pensionare ca să nu pierzi bani. În cât timp vine prima pensie

O confuzie poate apărea în privința termenului de 30 de zile. Acesta nu înseamnă că viitorul pensionar trebuie să meargă la Casa de Pensii cu o lună înainte de data pensionării.

Pentru pensia pentru limită de vârstă, articolul 89 din Legea pensiilor prevede că cererea se depune în termen de 30 de zile calendaristice de la data îndeplinirii condițiilor de pensionare.

Actele pot însă să fie pregătite mult mai devreme. Este recomandată verificarea documentelor privind vechimea, veniturile, sporurile și eventualele perioade lucrate în condiții deosebite sau speciale, astfel încât lipsurile să poată fi rezolvate înainte de pensionare.

Ce se întâmplă dacă depui dosarul prea târziu

Respectarea celor 30 de zile este importantă pentru data de la care se acordă pensia. Dacă solicitarea este făcută în termen, pensia pentru limită de vârstă se acordă de la data la care persoana a îndeplinit condițiile legale. Dacă termenul este depășit, drepturile sunt acordate de la data înregistrării cererii.

Să presupunem că o persoană îndeplinește toate condițiile pentru pensionare la 1 octombrie. Dacă depune cererea până la expirarea termenului legal, drepturile vor putea fi stabilite începând cu 1 octombrie.

Dacă ajunge însă la Casa de Pensii abia pe 15 noiembrie, după depășirea celor 30 de zile, pensia va fi acordată, în principiu, începând cu 15 noiembrie. Practic, banii corespunzători perioadei dintre cele două date nu mai sunt recuperați retroactiv.

Casa de Pensii are 45 de zile pentru decizie

După înregistrarea dosarului începe o altă perioadă de așteptare. Casa teritorială de pensii trebuie să emită decizia de admitere sau respingere a cererii în termen de 45 de zile.