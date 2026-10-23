Când trebuie să depui dosarul de pensionare ca să nu pierzi bani. În cât timp vine prima pensie
Românii care se apropie de pensionare își pot pregăti actele cu câteva luni înainte, însă dosarul propriu-zis nu se depune, în cazul obișnuit al pensiei pentru limită de vârstă, cu 30 de zile înainte de împlinirea vârstei standard. Cele 30 de zile prevăzute de lege se calculează după data la care sunt îndeplinite condițiile pentru pensionare. Respectarea acestui termen este importantă, deoarece o întârziere poate însemna pierderea pensiei aferente unei anumite perioade.
Când se depune, de fapt, dosarul de pensionare
Potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, cererea de pensionare, împreună cu documentele necesare, se depune la casa teritorială de pensii competentă, în funcție de domiciliul solicitantului.
O confuzie poate apărea în privința termenului de 30 de zile. Acesta nu înseamnă că viitorul pensionar trebuie să meargă la Casa de Pensii cu o lună înainte de data pensionării.
Pentru pensia pentru limită de vârstă, articolul 89 din Legea pensiilor prevede că cererea se depune în termen de 30 de zile calendaristice de la data îndeplinirii condițiilor de pensionare.
Actele pot însă să fie pregătite mult mai devreme. Este recomandată verificarea documentelor privind vechimea, veniturile, sporurile și eventualele perioade lucrate în condiții deosebite sau speciale, astfel încât lipsurile să poată fi rezolvate înainte de pensionare.
Ce se întâmplă dacă depui dosarul prea târziu
Respectarea celor 30 de zile este importantă pentru data de la care se acordă pensia. Dacă solicitarea este făcută în termen, pensia pentru limită de vârstă se acordă de la data la care persoana a îndeplinit condițiile legale. Dacă termenul este depășit, drepturile sunt acordate de la data înregistrării cererii.
Să presupunem că o persoană îndeplinește toate condițiile pentru pensionare la 1 octombrie. Dacă depune cererea până la expirarea termenului legal, drepturile vor putea fi stabilite începând cu 1 octombrie.
Dacă ajunge însă la Casa de Pensii abia pe 15 noiembrie, după depășirea celor 30 de zile, pensia va fi acordată, în principiu, începând cu 15 noiembrie. Practic, banii corespunzători perioadei dintre cele două date nu mai sunt recuperați retroactiv.
Casa de Pensii are 45 de zile pentru decizie
După înregistrarea dosarului începe o altă perioadă de așteptare. Casa teritorială de pensii trebuie să emită decizia de admitere sau respingere a cererii în termen de 45 de zile.
În anumite situații, termenul poate fi prelungit cu încă 30 de zile, inclusiv atunci când sunt necesare documente sau operațiuni suplimentare ori solicitantul are calitatea de asigurat în luna depunerii cererii.
După emitere, decizia trebuie comunicată beneficiarului în termen de 10 zile.
Când intră efectiv prima pensie
Termenul de 45 de zile nu trebuie confundat cu data la care banii ajung efectiv la pensionar. După emiterea deciziei, pensia trebuie introdusă în circuitul de plată.
Plata se face lunar, iar momentul diferă în funcție de opțiunea beneficiarului. Pentru pensiile distribuite prin Poșta Română, plata curentă se face în prima parte a lunii, în timp ce viramentele în cont bancar sunt realizate în jurul datei stabilite pentru plata pensiilor pe card.
Asta înseamnă că între depunerea dosarului și prima încasare pot trece mai multe săptămâni și, în anumite situații, chiar mai mult de 45 de zile.
Important este însă că întârzierea administrativă nu înseamnă pierderea banilor. Dacă pensia a fost stabilită, de exemplu, începând cu 1 octombrie, dar prima plată ajunge mai târziu, beneficiarul trebuie să primească și sumele cuvenite pentru perioada de la data acordării drepturilor până la intrarea efectivă în plată.
Tocmai de aceea, viitorii pensionari pot începe pregătirea documentelor cu câteva luni înainte, dar trebuie să acorde o atenție deosebită celor 30 de zile de după îndeplinirea condițiilor legale. Depășirea acestui termen este cea care poate duce la pierderea unor drepturi bănești.