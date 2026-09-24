Când este bine să facem vaccinul antigripal. Cine beneficiază de vaccinare gratuită

Când este recomandat să facem vaccinul antigripal

Vaccinarea nu trebuie lăsată până în momentul în care numărul cazurilor de gripă crește puternic. În mod obișnuit, perioada de început a toamnei este folosită pentru pregătirea campaniei de vaccinare, iar lunile septembrie și octombrie sunt indicate în protocol pentru administrarea vaccinului.

Protecția nu apare imediat după administrare. Organismul are nevoie de aproximativ două săptămâni pentru a dezvolta un răspuns imun, motiv pentru care vaccinarea înainte de intensificarea circulației virusurilor gripale oferă timp pentru formarea anticorpilor.

Chiar dacă o persoană nu s-a vaccinat la începutul sezonului, asta nu înseamnă că vaccinarea nu mai este utilă ulterior. În sezonul trecut, Ministerul Sănătății recomanda continuarea vaccinării inclusiv într-o perioadă cu activitate gripală crescută, cu prioritate pentru persoanele vulnerabile.

Vaccinul antigripal se administrează anual deoarece virusurile gripale aflate în circulație se pot modifica, iar compoziția vaccinurilor este adaptată pentru fiecare sezon.

Cine primește vaccinul antigripal gratuit

În România există categorii care beneficiază de compensare 100% a vaccinului gripal. Potrivit informațiilor CNAS, aici sunt incluși copiii cu vârsta de cel puțin 6 luni și sub 19 ani, femeile însărcinate și persoanele cu vârsta de peste 65 de ani.

Tot cu compensare integrală beneficiază personalul medico-sanitar și auxiliar, precum și persoanele cu vârste între 19 și 65 de ani care au anumite boli cronice. Printre acestea se numără afecțiunile cardiovasculare, respiratorii, renale, hepatice, neurologice și metabolice, dar și obezitatea, bolile oncologice și autoimune. Sunt incluse, de asemenea, anumite persoane imunodeprimate, pacienții cu transplant și cei cu HIV/SIDA.

Există și o categorie care beneficiază de compensare parțială. Persoanele cu vârste între 45 și 65 de ani, fără boli cronice, beneficiază de o compensare de 50% pentru vaccinul gripal.