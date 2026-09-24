Când este bine să facem vaccinul antigripal. Cine beneficiază de vaccinare gratuită
Odată cu scăderea temperaturilor și revenirea sezonului infecțiilor respiratorii, vaccinarea antigripală revine în atenție. În România, vaccinul pentru sezonul rece poate fi prescris în regim compensat anumitor categorii de persoane, iar pentru cele considerate cu risc crescut compensarea este de 100%.
Momentul vaccinării este, de asemenea, important. Protocolul publicat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate arată că vaccinul gripal se administrează anual, de preferat începând din lunile septembrie-octombrie, astfel încât organismul să aibă timp să dezvolte protecția necesară pentru sezonul gripal.
Când este recomandat să facem vaccinul antigripal
Vaccinarea nu trebuie lăsată până în momentul în care numărul cazurilor de gripă crește puternic. În mod obișnuit, perioada de început a toamnei este folosită pentru pregătirea campaniei de vaccinare, iar lunile septembrie și octombrie sunt indicate în protocol pentru administrarea vaccinului.
Protecția nu apare imediat după administrare. Organismul are nevoie de aproximativ două săptămâni pentru a dezvolta un răspuns imun, motiv pentru care vaccinarea înainte de intensificarea circulației virusurilor gripale oferă timp pentru formarea anticorpilor.
Chiar dacă o persoană nu s-a vaccinat la începutul sezonului, asta nu înseamnă că vaccinarea nu mai este utilă ulterior. În sezonul trecut, Ministerul Sănătății recomanda continuarea vaccinării inclusiv într-o perioadă cu activitate gripală crescută, cu prioritate pentru persoanele vulnerabile.
Vaccinul antigripal se administrează anual deoarece virusurile gripale aflate în circulație se pot modifica, iar compoziția vaccinurilor este adaptată pentru fiecare sezon.
Cine primește vaccinul antigripal gratuit
În România există categorii care beneficiază de compensare 100% a vaccinului gripal. Potrivit informațiilor CNAS, aici sunt incluși copiii cu vârsta de cel puțin 6 luni și sub 19 ani, femeile însărcinate și persoanele cu vârsta de peste 65 de ani.
Tot cu compensare integrală beneficiază personalul medico-sanitar și auxiliar, precum și persoanele cu vârste între 19 și 65 de ani care au anumite boli cronice. Printre acestea se numără afecțiunile cardiovasculare, respiratorii, renale, hepatice, neurologice și metabolice, dar și obezitatea, bolile oncologice și autoimune. Sunt incluse, de asemenea, anumite persoane imunodeprimate, pacienții cu transplant și cei cu HIV/SIDA.
Există și o categorie care beneficiază de compensare parțială. Persoanele cu vârste între 45 și 65 de ani, fără boli cronice, beneficiază de o compensare de 50% pentru vaccinul gripal.
Cum poate fi obținut vaccinul compensat
Sistemul actual este diferit de vechiul mecanism prin care medicii de familie primeau dozele pentru pacienții eligibili. Vaccinurile antigripale compensate sunt prescrise în baza criteriilor stabilite pentru fiecare categorie de vârstă și de risc și sunt eliberate prin farmacii.
Persoana eligibilă poate obține prescripția medicală, iar vaccinul este ridicat din farmacie în regimul de compensare corespunzător. Administrarea poate fi realizată de personal medical autorizat. În ultimii ani a fost introdusă și posibilitatea vaccinării antigripale în anumite farmacii comunitare autorizate, iar Ministerul Sănătății a făcut în 2026 demersuri pentru permanentizarea acestui mecanism.
Este importantă însă diferența dintre vaccinul compensat și serviciul de administrare în farmacie. Documentele Ministerului Sănătății prevăd că vaccinarea efectuată în farmacia comunitară poate fi gratuită sau contra cost, în condițiile stabilite de reglementări.
De ce este importantă vaccinarea înainte de vârful sezonului gripal
Gripa nu trebuie confundată cu o simplă răceală. Pentru persoanele vulnerabile, infecția poate provoca forme severe și complicații, iar autoritățile sanitare acordă prioritate vaccinării persoanelor de peste 65 de ani, gravidelor, persoanelor imunodeprimate și celor cu afecțiuni cronice.
Vaccinarea nu garantează că o persoană nu va contracta niciodată virusul gripal, însă este principala metodă specifică de prevenire a gripei și, mai ales pentru categoriile vulnerabile, are rolul de a reduce riscul formelor severe și al complicațiilor.
Pentru sezonul rece 2026-2027, cei care fac parte dintr-o categorie eligibilă pot verifica la medicul de familie dacă beneficiază de compensare integrală sau parțială și ce tip de vaccin este potrivit în funcție de vârstă și situația medicală.