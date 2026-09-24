Când are loc examenul de rezidențiat în 2026. De la ce dată se depun dosarele și în ce va consta concursul
Ministerul Sănătății a anunțat calendarul pentru unul dintre cele mai importante examene ale anului pentru absolvenții facultăților de medicină. Concursul național de admitere în Rezidențiat 2026 va avea loc în luna noiembrie, iar candidații vor avea la dispoziție aproximativ două săptămâni în luna octombrie pentru înscriere.
Examenul se adresează candidaților din domeniile medicină, medicină dentară și farmacie și va fi organizat, la fel ca în anii precedenți, simultan în mai multe centre universitare din țară. Ministerul Sănătății a precizat că metodologia va fi similară celei utilizate la concursul precedent.
Când are loc Rezidențiatul 2026
Concursul național de admitere în Rezidențiat este programat pentru duminică, 15 noiembrie 2026, potrivit calendarului oficial publicat de Ministerul Sănătății. Examenul va fi organizat atât pentru ocuparea locurilor, cât și a posturilor disponibile în cele trei domenii: medicină, medicină dentară și farmacie.
Proba va avea loc simultan în șase centre universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. Ministerul Sănătății a anunțat că au început deja consultările cu conducerile celor șase universități de medicină și farmacie implicate în organizarea concursului.
Candidații vor susține același tip de examen indiferent de centrul universitar în care sunt repartizați. Ministerul precizează că vor fi menținute și măsurile de siguranță utilizate în anii anteriori, astfel încât concursul să se desfășoare unitar la nivel național.
Înscrierile încep pe 7 octombrie
Cei care vor să participe la Rezidențiat 2026 trebuie să fie atenți și la perioada de înscriere. Dosarele pot fi depuse începând cu 7 octombrie și până pe 20 octombrie 2026, conform calendarului oficial.
Înscrierea se va face la direcțiile de sănătate publică, cu respectarea condițiilor prevăzute în metodologia concursului. Documentele exacte necesare, condițiile de participare și celelalte informații administrative vor fi detaliate în documentele oficiale dedicate sesiunii din acest an.
Ministerul Sănătății a precizat că toate informațiile privind înscrierea și organizarea concursului, inclusiv metodologia, tematica și bibliografia, vor fi publicate pe site-ul oficial dedicat Rezidențiatului. Site-ul oficial Rezidențiat
În ce va consta examenul de Rezidențiat 2026
Candidații vor avea de rezolvat un test-grilă format din 200 de întrebări. Testul va fi identic în toate centrele universitare, iar timpul acordat pentru rezolvarea acestuia va fi de patru ore.
Subiectele vor fi elaborate pe baza unei tematici și bibliografii unice la nivel național. Acestea vor fi disponibile prin platforma oficială a concursului, astfel încât candidații din toate centrele să se pregătească pe baza acelorași materiale.
Concursul va fi organizat separat pentru cele trei domenii – medicină, medicină dentară și farmacie – și va permite ocuparea atât a locurilor, cât și a posturilor scoase la concurs. Numărul acestora și repartizarea vor fi anunțate prin documentele oficiale aferente sesiunii din noiembrie.
Calendarul Rezidențiatului 2026
Pentru candidații care se pregătesc să susțină examenul în acest an, cele mai importante date anunțate până acum sunt 7 octombrie 2026, când începe depunerea dosarelor, 20 octombrie 2026, ultima zi de înscriere, și 15 noiembrie 2026, data concursului național.
Ministerul Sănătății recomandă urmărirea informațiilor publicate pe platforma oficială, unde urmează să apară toate detaliile necesare candidaților. Astfel, cei care vor să participe la Rezidențiat 2026 au la dispoziție mai puțin de o lună între încheierea perioadei de înscriere și susținerea probei propriu-zise.