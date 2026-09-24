Când are loc examenul de rezidențiat în 2026. De la ce dată se depun dosarele și în ce va consta concursul

Când are loc Rezidențiatul 2026

Concursul național de admitere în Rezidențiat este programat pentru duminică, 15 noiembrie 2026, potrivit calendarului oficial publicat de Ministerul Sănătății. Examenul va fi organizat atât pentru ocuparea locurilor, cât și a posturilor disponibile în cele trei domenii: medicină, medicină dentară și farmacie.

Proba va avea loc simultan în șase centre universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. Ministerul Sănătății a anunțat că au început deja consultările cu conducerile celor șase universități de medicină și farmacie implicate în organizarea concursului.

Candidații vor susține același tip de examen indiferent de centrul universitar în care sunt repartizați. Ministerul precizează că vor fi menținute și măsurile de siguranță utilizate în anii anteriori, astfel încât concursul să se desfășoare unitar la nivel național.

Înscrierile încep pe 7 octombrie

Cei care vor să participe la Rezidențiat 2026 trebuie să fie atenți și la perioada de înscriere. Dosarele pot fi depuse începând cu 7 octombrie și până pe 20 octombrie 2026, conform calendarului oficial.

Înscrierea se va face la direcțiile de sănătate publică, cu respectarea condițiilor prevăzute în metodologia concursului. Documentele exacte necesare, condițiile de participare și celelalte informații administrative vor fi detaliate în documentele oficiale dedicate sesiunii din acest an.

Ministerul Sănătății a precizat că toate informațiile privind înscrierea și organizarea concursului, inclusiv metodologia, tematica și bibliografia, vor fi publicate pe site-ul oficial dedicat Rezidențiatului. Site-ul oficial Rezidențiat

În ce va consta examenul de Rezidențiat 2026

Candidații vor avea de rezolvat un test-grilă format din 200 de întrebări. Testul va fi identic în toate centrele universitare, iar timpul acordat pentru rezolvarea acestuia va fi de patru ore.