Cadillac ieftinește cel mai accesibil SUV electric: peste 500 km autonomie și ecran de 33 de inci pentru aproximativ 47.000 de euro

Cadillac Optiq 2027 devine mai accesibil fără să sacrifice echipamentele

Versiunea de bază Cadillac Optiq Luxury cu tracțiune spate are acum un preț american de pornire echivalent cu aproximativ 47.000 de euro, după o reducere de circa 820 de euro față de valoarea anunțată inițial. Configurația Luxury cu tracțiune integrală ajunge la aproximativ 50.150 de euro, în timp ce versiunea Sport cu tracțiune spate pornește de la echivalentul a 47.500 de euro. Aceste valori includ taxa americană de transport până la dealer, dar nu reprezintă prețuri de comercializare în Uniunea Europeană. Variantele superioare Premium Luxury, Premium Sport și Optiq-V nu au beneficiat de aceeași ajustare a tarifelor.

Din punctul de vedere al autonomiei, Cadillac anunță aproximativ 510 km pentru configurațiile cu tracțiune spate și 488 km pentru cele cu tracțiune integrală, potrivit estimărilor EPA. Este important de reținut că metodologia americană diferă de standardul WLTP utilizat în Europa, astfel încât valorile nu trebuie comparate direct cu cele afișate pe site-urile românești ale producătorilor. Pentru un șofer care utilizează automobilul în principal în București, Brașov sau Cluj-Napoca, asemenea autonomii ar putea permite mai multe zile de deplasări fără reîncărcare, în funcție de trasee, temperatură și stilul de condus. În schimb, la viteze de autostradă și în sezonul rece, autonomia reală poate scădea considerabil.

Cadillac a ales să păstreze un nivel ridicat al echipării încă de la baza gamei. Afișajul Horizon Display de 33 de inci integrează instrumentele de bord și funcțiile multimedia într-o suprafață digitală amplă, în timp ce sistemul audio AKG Studio cu 19 difuzoare promite o experiență sonoră apropiată de cea întâlnită în automobile considerabil mai scumpe. Lista dotărilor standard include și tehnologia Super Cruise, sistemul avansat de asistență care permite conducerea fără menținerea continuă a mâinilor pe volan pe drumurile compatibile, cu obligația șoferului de a supraveghea permanent traficul. Disponibilitatea acestei funcții depinde însă de țară și de infrastructura rutieră suportată.

Rivalitatea cu Tesla Model Y explică de ce prețul devine tot mai important

În Statele Unite, unul dintre principalii adversari comerciali ai modelului Cadillac Optiq este Tesla Model Y, automobil care continuă să joace un rol important în stabilirea așteptărilor cumpărătorilor de SUV-uri electrice. Versiunea americană de bază Model Y cu tracțiune spate pornește de la echivalentul a aproximativ 36.300 de euro, oferind o autonomie declarată de circa 517 km. Diferența de preț față de Cadillac este semnificativă, dar cei doi producători urmăresc priorități diferite: Tesla pune accentul pe eficiență, software și accesibilitate relativă, în timp ce Cadillac încearcă să justifice costul suplimentar prin design, materiale, confort și echipamente premium.

Un alt element interesant este adoptarea conectorului NACS, devenit standardul de referință pentru numeroase automobile electrice comercializate în America de Nord. Cadillac Optiq a primit acest tip de port de încărcare încă din anul-model 2026, iar noua generație continuă să îl utilizeze. Pentru piața americană, această compatibilitate simplifică accesul la o infrastructură extinsă de încărcare, dar nu trebuie confundată cu standardele europene CCS2, utilizate în România și în majoritatea statelor Uniunii Europene.

La capătul superior al gamei se află Optiq-V, o versiune orientată către performanță, care dezvoltă până la 650 CP în modul Velocity Max și are un preț american echivalent cu aproximativ 62.900 de euro. Autonomia sa este estimată la circa 443 km, mai mică decât în cazul modelelor convenționale, o consecință a configurației sportive și a compromisurilor asociate performanțelor superioare. Este o demonstrație a faptului că electrificarea nu a eliminat interesul Cadillac pentru automobile puternice, ci doar a schimbat modalitatea prin care acestea livrează accelerația.

Pentru cumpărătorii români, cifrele americane sunt relevante mai ales ca indicator al evoluției pieței, nu ca ofertă disponibilă direct în reprezentanțele locale. Costurile de omologare, transport, fiscalitate și eventualele diferențe de echipare pot transforma semnificativ prețul unui automobil importat. Totuși, decizia Cadillac de a reduce tarifele unui model electric relativ nou evidențiază o tendință importantă: producătorii premium nu mai pot presupune că un logo prestigios justifică orice preț, mai ales atunci când automobilele concurente oferă autonomii similare pentru sume considerabil mai mici.