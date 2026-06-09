Cabral revine la TV cu un nou sezon „Ce spun românii”. Când începe emisiunea de la PRO TV

Cabral revine la cârma emisiunii

Și în noul sezon, prezentatorul Cabral Ibacka va fi gazda competiției care a devenit una dintre preferatele publicului.

Cunoscut pentru stilul său spontan și pentru umorul care dă culoare fiecărei ediții, Cabral spune că se bucură să petreacă și această vară alături de telespectatori și de concurenții care ajung în platoul emisiunii.

„Mă bucur că petrecem vara împreună și cunoaștem familii puse pe distracție. Întrebări zdrăngănite, răspunsuri nebănuite și amintiri frumoase. De abia aștept să ne întâlnim în fiecare seară… weekendurile vi le las să mergeți la mare”, a declarat prezentatorul.

Întrebări inspirate din viața de zi cu zi și răspunsuri neașteptate

Formatul emisiunii rămâne același care a cucerit publicul de-a lungul anilor. Două familii se înfruntă în încercarea de a descoperi cele mai frecvente răspunsuri oferite de 100 de români la întrebări inspirate din situații obișnuite.

De multe ori, tocmai răspunsurile neașteptate și reacțiile concurenților transformă fiecare ediție într-un spectacol plin de umor și momente memorabile.

Producătorii promit noi familii, provocări inedite și multe situații care îi vor face pe cei din fața televizoarelor să încerce să ghicească răspunsurile înaintea concurenților din platou.

Când începe noul sezon

Noul sezon „Ce spun românii” debutează pe 22 iunie și va putea fi urmărit de luni până vineri, de la ora 18:00, la PRO TV și pe VOYO.

Astfel, una dintre cele mai longevive și apreciate emisiuni de divertisment din România își reia locul în grila de vară a postului, pregătită să aducă din nou voie bună, competiție și momente amuzante în casele telespectatorilor.