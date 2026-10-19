Cabluri roase de rozătoare: simptome electrice fără logică și zonele în care trebuie să cauți

De ce o rosătură mică poate produce simptome diferite

Dacă este afectat firul unui senzor, calculatorul poate primi un semnal absent sau neplauzibil și poate limita funcționarea unei componente. Dacă izolația mai multor fire este îndepărtată, atingerea dintre ele poate produce un scurtcircuit intermitent. Mișcarea motorului și umezeala pot schimba comportamentul, astfel încât problema să dispară temporar exact când mașina ajunge la verificare.

Începe inspecția cu motorul oprit și răcit, urmărind cablajele accesibile din apropierea bateriei, cutiei filtrului de aer și zonelor de lângă peretele dintre motor și habitaclu. Verifică ramificațiile către senzori și traseele de sub capace, în măsura în care sunt accesibile fără demontări riscante. Nu există o zonă universală: configurația motorului și locurile de acces schimbă traseul pe care îl poate folosi un animal.

Izolația cu margini neregulate, fragmentele de material și urmele de cuib sunt indicii mai convingătoare decât simpla prezență a unui cod de eroare. Fotografiază zona înainte de intervenție și verifică și furtunurile apropiate, care pot fi deteriorate separat. Dacă observi murdărie de origine animală, evită împrăștierea ei prin suflare și folosește o metodă de curățare adecvată situației.

Reparația trebuie să refacă și conductorul și protecția lui

O bucată de bandă pusă peste rosătură nu repară firele metalice rupte. În service, cablajul trebuie inspectat dincolo de porțiunea vizibilă, deoarece pot exista mai multe puncte afectate. Diagnosticul urmărește continuitatea, izolarea și funcționarea sub sarcină, după circuit. Un senzor nou nu va rezolva problema dacă semnalul lui se pierde pe traseul dintre mufă și calculator.

Metoda de reparație depinde de tipul cablului și de instrucțiunile producătorului. Unele circuite permit înlocuirea unei secțiuni cu îmbinări și etanșare corespunzătoare, altele cer înlocuirea unui ansamblu. Perechile torsadate, cablurile ecranate și circuitele sistemelor de siguranță nu trebuie tratate ca fire obișnuite. La hibride și electrice, cablurile portocalii și componentele de înaltă tensiune rămân în sarcina personalului calificat.

După reparare, verifică funcțiile afectate și dacă există alte urme în compartiment. Poți reduce sursele de hrană din apropierea parcării și poți evalua protecții dedicate, compatibile cu mașina, fără să presupui că un spray sau un dispozitiv ultrasonic garantează protecția. Dacă activitatea rozătoarelor continuă, problema trebuie abordată și în mediul de parcare, altfel cablajul reparat poate fi deteriorat din nou.