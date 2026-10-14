Butonul lateral al telefonului Samsung Galaxy poate face mult mai multe lucruri decât crezi

O schimbare importantă a venit odată cu integrarea funcțiilor asociate asistentului Bixby în butonul lateral. Începând cu seria Galaxy S20, apăsarea prelungită a butonului a devenit o modalitate de a activa asistentul Samsung, în loc să deschidă direct meniul de oprire a telefonului.

Pe modelele recente, comportamentul implicit poate include activarea Bixby sau Gemini prin apăsare prelungită și deschiderea camerei prin apăsarea de două ori, într-un interval scurt. Funcțiile disponibile și denumirile din meniuri pot varia în funcție de model și de versiunea One UI.

Pentru cei care preferă comenzile clasice, schimbarea poate fi incomodă. Meniul pentru oprirea sau repornirea telefonului poate fi accesat prin panoul de setări rapide ori prin combinații de butoane, în funcție de dispozitiv. În schimb, butonul lateral oferă mai multe posibilități de personalizare decât ar putea sugera aspectul său simplu.

Cum schimbi funcția activată prin apăsarea de două ori

Una dintre cele mai utile opțiuni este configurarea unei comenzi rapide prin apăsarea de două ori a butonului lateral. Setarea poate fi modificată direct din meniul telefonului, fără instalarea unei aplicații suplimentare.

Pentru a găsi opțiunea, trebuie deschis meniul Setări, urmat de Caracteristici avansate și secțiunea dedicată butonului lateral. Acolo poate fi activată sau dezactivată funcția de apăsare dublă și poate fi aleasă acțiunea asociată acesteia.

Camera foto este opțiunea implicită pe multe modele Galaxy, fiind utilă atunci când trebuie surprins rapid un moment. Totuși, comanda poate fi atribuită și altor instrumente, în funcție de opțiunile disponibile pe telefon.

Printre posibilități se numără lanterna, reportofonul și portofelul digital Samsung. În cazul anumitor aplicații, pictograma cu rotiță permite configurarea unei acțiuni suplimentare, astfel încât comanda rapidă să fie adaptată nevoilor fiecăruia.