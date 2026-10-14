Butonul lateral al telefonului Samsung Galaxy poate face mult mai multe lucruri decât crezi
Butonul lateral al unui telefon Samsung Galaxy nu mai este folosit doar pentru blocarea ecranului sau pornirea dispozitivului. În funcție de model și de versiunea sistemului de operare, acesta poate deschide camera, activa lanterna, porni reportofonul, accesa portofelul digital sau lansa o aplicație aleasă de proprietar. Există inclusiv posibilitatea de a schimba asistentul AI pornit prin apăsarea prelungită a butonului.
De ce butonul lateral nu mai funcționează doar ca buton de pornire
Pe telefoanele Samsung mai vechi, butonul lateral avea un rol simplu: permitea blocarea și deblocarea ecranului, precum și accesarea funcțiilor de alimentare. Între timp, compania a extins posibilitățile acestuia și l-a transformat într-o comandă rapidă pentru mai multe funcții ale telefonului.
O schimbare importantă a venit odată cu integrarea funcțiilor asociate asistentului Bixby în butonul lateral. Începând cu seria Galaxy S20, apăsarea prelungită a butonului a devenit o modalitate de a activa asistentul Samsung, în loc să deschidă direct meniul de oprire a telefonului.
Pe modelele recente, comportamentul implicit poate include activarea Bixby sau Gemini prin apăsare prelungită și deschiderea camerei prin apăsarea de două ori, într-un interval scurt. Funcțiile disponibile și denumirile din meniuri pot varia în funcție de model și de versiunea One UI.
Pentru cei care preferă comenzile clasice, schimbarea poate fi incomodă. Meniul pentru oprirea sau repornirea telefonului poate fi accesat prin panoul de setări rapide ori prin combinații de butoane, în funcție de dispozitiv. În schimb, butonul lateral oferă mai multe posibilități de personalizare decât ar putea sugera aspectul său simplu.
Cum schimbi funcția activată prin apăsarea de două ori
Una dintre cele mai utile opțiuni este configurarea unei comenzi rapide prin apăsarea de două ori a butonului lateral. Setarea poate fi modificată direct din meniul telefonului, fără instalarea unei aplicații suplimentare.
Pentru a găsi opțiunea, trebuie deschis meniul Setări, urmat de Caracteristici avansate și secțiunea dedicată butonului lateral. Acolo poate fi activată sau dezactivată funcția de apăsare dublă și poate fi aleasă acțiunea asociată acesteia.
Camera foto este opțiunea implicită pe multe modele Galaxy, fiind utilă atunci când trebuie surprins rapid un moment. Totuși, comanda poate fi atribuită și altor instrumente, în funcție de opțiunile disponibile pe telefon.
Printre posibilități se numără lanterna, reportofonul și portofelul digital Samsung. În cazul anumitor aplicații, pictograma cu rotiță permite configurarea unei acțiuni suplimentare, astfel încât comanda rapidă să fie adaptată nevoilor fiecăruia.
Butonul poate fi setat și pentru deschiderea unei aplicații instalate pe telefon. De exemplu, cine folosește frecvent o aplicație pentru notițe sau un instrument de înregistrare poate să o acceseze fără să caute pictograma pe ecranul principal.
O altă variantă este integrarea cu funcțiile Modes and Routines, disponibile pe telefoanele Samsung compatibile. Astfel, apăsarea de două ori poate fi asociată unei rutine care activează un anumit mod de utilizare sau execută mai multe acțiuni succesive. Configurația exactă depinde de opțiunile acceptate de dispozitiv și de versiunea software.
Cum poți schimba asistentul AI activat prin apăsare prelungită
Apăsarea prelungită a butonului lateral poate fi configurată pentru lansarea unui asistent digital. Pe telefoanele Samsung, opțiunile includ de regulă Bixby și Gemini, însă unele dispozitive permit selectarea și a altor aplicații compatibile.
Cele două servicii au puncte forte diferite. Bixby este orientat inclusiv spre controlul funcțiilor telefonului și al setărilor Samsung, în timp ce Gemini este potrivit pentru întrebări, căutarea informațiilor și generarea de conținut. Alegerea depinde de modul în care este folosit telefonul.
Pentru a modifica asistentul implicit, trebuie accesată din nou secțiunea dedicată butonului lateral, în meniul Setări, apoi Caracteristici avansate. În fila pentru apăsarea prelungită poate fi selectată opțiunea disponibilă pentru asistentul digital.
Dacă este instalată o aplicație compatibilă, aceasta poate apărea printre alternativele disponibile. Printre serviciile menționate se numără ChatGPT, Claude și Perplexity, însă posibilitatea de a le activa prin buton depinde de compatibilitatea aplicației, de versiunea Android și de configurarea telefonului.
Personalizarea nu este nelimitată. Butonul nu poate fi transformat în orice comandă imaginabilă, iar anumite funcții depind de software-ul Samsung. Cu toate acestea, opțiunile disponibile permit adaptarea telefonului la obiceiurile de utilizare, fără a fi nevoie de modificări complicate ale sistemului.
Ce poți câștiga dacă îți personalizezi butonul lateral
Butonul lateral este ușor de ignorat tocmai pentru că pare o componentă banală a telefonului. În realitate, configurarea lui poate reduce numărul de pași necesari pentru accesarea unor funcții folosite frecvent.
Cine fotografiază des poate păstra accesul rapid la cameră. O persoană care folosește lanterna în mod regulat poate atribui acelei funcții apăsarea dublă, iar cei care se bazează pe un asistent digital pot alege serviciul preferat pentru apăsarea prelungită.
Integrarea cu Modes and Routines oferă posibilități suplimentare celor care vor să automatizeze anumite acțiuni. În locul unei simple comenzi, butonul poate deveni punctul de pornire pentru o rutină adaptată unui anumit context.