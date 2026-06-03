Bugatti a lansat un televizor de 137 de inch care dispare complet în mobilier. Transformarea durează 45 de secunde

Totul se schimbă însă în momentul activării. În aproximativ 45 de secunde, mobilierul se transformă într-un ecran gigantic MicroLED 4K, disponibil în variante de 110 sau 137 de inch.

Televizorul inspirat de Bugatti Tourbillon se pliază și se rotește la 180 de grade

Proiectul a fost dezvoltat împreună cu C Seed, companie cunoscută pentru ecranele sale pliabile și sistemele de afișare spectaculoase destinate segmentului ultra-premium.

Bugatti N1 folosește un mecanism complex de glisare și desfășurare în mai multe etape, transformând simpla pornire a televizorului într-un adevărat spectacol vizual. După extindere, ecranul poate fi rotit până la 180 de grade pentru a se adapta diferitelor configurații ale încăperii.

Conceptul urmează filosofia adoptată recent și de Bugatti în dezvoltarea modelului Tourbillon, unde accentul a fost pus pe reducerea dependenței de ecrane și pe integrarea discretă a tehnologiei. În locul unui panou negru care domină permanent încăperea, televizorul devine invizibil atunci când nu este folosit.

MicroLED 4K, HDR10+ și un sistem audio ascuns în structură

Dincolo de mecanismul spectaculos, Bugatti N1 ascunde și o serie de specificații premium. Ecranul utilizează tehnologie MicroLED 4K și beneficiază de suport HDR10+, fiind conceput pentru a oferi contrast ridicat și imagini detaliate.

Pentru a reduce cât mai mult liniile vizibile dintre panourile pliabile, C Seed a integrat un sistem propriu de calibrare denumit Adaptive Gap Calibration. Finisajele sunt inspirate direct de Bugatti Tourbillon și includ accente din fibră de carbon și materiale de lux.

Sistemul audio este produs de Wisdom Audio și este integrat în structura televizorului. Difuzoarele se extind automat în timpul utilizării și revin în poziția ascunsă atunci când dispozitivul este oprit.