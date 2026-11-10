Producătorii de telefoane reciclează cipuri de memorie din dispozitive vechi pentru a ține prețurile sub control
Criza de memorii începe să schimbe și modul în care sunt fabricate telefoanele mobile. Pentru a evita scumpirea modelelor accesibile, producătorii apelează tot mai des la o soluție neobișnuită: recuperează cipuri de memorie din dispozitive vechi, le recondiționează și le montează în telefoane noi.
Metoda se numește „reballing” și presupune recuperarea unor componente care, în mod normal, ar putea ajunge la deșeuri electronice. Potrivit estimărilor TrendForce, această practică este folosită în prezent la aproximativ 3-4% dintre telefoane, însă ponderea ar putea ajunge la 7-9% în 2027.
Deocamdată, memoria recuperată este întâlnită în special la modelele ieftine, unde fiecare economie contează. Dacă prețurile componentelor continuă să crească, soluția ar putea ajunge treptat și în telefoane mai scumpe.
Cum ajunge memoria din telefoanele vechi în dispozitive noi
Reballing-ul este o tehnică prin care cipurile de memorie sunt recuperate de pe plăcile de bază ale unor dispozitive vechi sau scoase din uz. Procesul presupune încălzirea și topirea bilelor de aliaj care fixează cipul, îndepărtarea componentei și pregătirea acesteia pentru o nouă montare.
Ulterior, cipul este curățat, primește noi contacte de lipire și poate fi instalat pe placa unui alt dispozitiv. Astfel, o componentă care a fost deja folosită ajunge să fie reutilizată în locul uneia noi.
Procedura nu este simplă. Cipurile moderne folosesc conexiuni foarte mici, dispuse sub componentă, într-un sistem cunoscut drept BGA. Recuperarea și remontarea lor necesită echipamente speciale și personal cu experiență, iar procesul trebuie executat cu atenție pentru a evita deteriorarea memoriei.
De ce au nevoie producătorii de memorii recuperate
Principalul motiv este costul componentelor. Memoria reprezintă o parte importantă din cheltuielile necesare pentru fabricarea unui telefon, iar scumpirea acesteia pune presiune mai ales pe modelele accesibile.
În segmentul telefoanelor ieftine, cumpărătorii sunt foarte atenți la preț. Producătorii nu pot transfera cu ușurință toate costurile suplimentare în prețul final, deoarece o scumpire chiar și relativ mică poate influența decizia de cumpărare.
Potrivit TrendForce, cele mai răspândite componente recuperate sunt modulele de memorie LPDDR4X de 4 GB. Acestea sunt folosite în special la telefoane 4G care costă mai puțin de 1.299 de yuani, echivalentul a aproximativ 200 de dolari.
Prin reutilizarea memoriei, companiile pot reduce cheltuielile de producție și pot menține prețurile modelelor de bază la un nivel accesibil. Pentru producători, metoda oferă o alternativă la achiziționarea exclusivă de cipuri noi, într-o perioadă în care aprovizionarea și costurile devin tot mai dificile.
Reballing-ul ar putea deveni de două ori mai răspândit până în 2027
Estimările TrendForce indică o creștere importantă în următorii ani. Dacă în prezent memoria recuperată este folosită la aproximativ 3-4% dintre telefoane, procentul ar putea ajunge la 7-9% în 2027.
Un motiv important îl reprezintă evoluția prețurilor DRAM. TrendForce se așteaptă ca memoria să se scumpească și în primul trimestru din 2027, ceea ce ar putea pune și mai multă presiune asupra producătorilor de telefoane.
În aceste condiții, reutilizarea componentelor ar putea depăși treptat segmentul modelelor ieftine. Producătorii ar putea lua în calcul și alte componente cu specificații mai modeste sau recuperate, pentru a ține sub control costurile de fabricație.
Memoria recuperată ajunge și în proiectele pasionaților de hardware
Scumpirea memoriilor îi determină și pe pasionații de tehnologie să găsească metode neobișnuite de reutilizare a componentelor. Un exemplu recent vine din zona calculatoarelor, unde un pasionat de electronică a transformat un kit de memorie DDR5 pentru laptop într-unul destinat desktopurilor.
Proiectul a pornit de la un kit SK hynix de 32 GB, format din două module SO-DIMM DDR5-5600, cumpărat cu aproximativ 120 de dolari de pe Facebook Marketplace. Cipurile au fost recuperate și montate pe plăci de circuit imprimat personalizate, compatibile cu sistemele desktop. Modulele rezultate ar fi putut atinge viteze de până la DDR5-7800.
O asemenea conversie este dificilă și necesită experiență, echipamente specializate și multă atenție. Același lucru este valabil și pentru recuperarea memoriei destinate telefoanelor, unde dimensiunile reduse ale componentelor fac intervenția și mai complicată.