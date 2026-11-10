Producătorii de telefoane reciclează cipuri de memorie din dispozitive vechi pentru a ține prețurile sub control

Deocamdată, memoria recuperată este întâlnită în special la modelele ieftine, unde fiecare economie contează. Dacă prețurile componentelor continuă să crească, soluția ar putea ajunge treptat și în telefoane mai scumpe.

Cum ajunge memoria din telefoanele vechi în dispozitive noi

Reballing-ul este o tehnică prin care cipurile de memorie sunt recuperate de pe plăcile de bază ale unor dispozitive vechi sau scoase din uz. Procesul presupune încălzirea și topirea bilelor de aliaj care fixează cipul, îndepărtarea componentei și pregătirea acesteia pentru o nouă montare.

Ulterior, cipul este curățat, primește noi contacte de lipire și poate fi instalat pe placa unui alt dispozitiv. Astfel, o componentă care a fost deja folosită ajunge să fie reutilizată în locul uneia noi.

Procedura nu este simplă. Cipurile moderne folosesc conexiuni foarte mici, dispuse sub componentă, într-un sistem cunoscut drept BGA. Recuperarea și remontarea lor necesită echipamente speciale și personal cu experiență, iar procesul trebuie executat cu atenție pentru a evita deteriorarea memoriei.

De ce au nevoie producătorii de memorii recuperate

Principalul motiv este costul componentelor. Memoria reprezintă o parte importantă din cheltuielile necesare pentru fabricarea unui telefon, iar scumpirea acesteia pune presiune mai ales pe modelele accesibile.

În segmentul telefoanelor ieftine, cumpărătorii sunt foarte atenți la preț. Producătorii nu pot transfera cu ușurință toate costurile suplimentare în prețul final, deoarece o scumpire chiar și relativ mică poate influența decizia de cumpărare.

Potrivit TrendForce, cele mai răspândite componente recuperate sunt modulele de memorie LPDDR4X de 4 GB. Acestea sunt folosite în special la telefoane 4G care costă mai puțin de 1.299 de yuani, echivalentul a aproximativ 200 de dolari.