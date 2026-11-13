Ai datorii la întreținere înainte de iarnă? Când pot apărea penalități și în ce condiții poate asociația să te dea în judecată

Totuși, depășirea termenului de plată nu înseamnă că asociația poate aplica imediat penalități. Legea prevede un interval suplimentar înainte ca acestea să poată fi calculate.

Când se aplică penalitățile și cât pot ajunge

Articolul 77 din Legea nr. 196/2018 prevede că asociația poate stabili penalități de maximum 0,2% pentru fiecare zi de întârziere. Acestea pot fi aplicate numai după trecerea a 30 de zile de la scadența întreținerii. Prin urmare, dacă termenul de plată este de 30 de zile de la afișarea listei, penalitățile pot începe după aproximativ 60 de zile de la afișare.

De exemplu, pentru o datorie de 1.000 de lei, penalitatea maximă este de 2 lei pe zi. Dacă sunt acumulate 30 de zile penalizabile, proprietarul va avea de achitat încă 60 de lei, pe lângă suma inițială.

Există însă o limită importantă: totalul penalităților nu poate depăși valoarea datoriei pentru care au fost calculate. În plus, penalitățile nu sunt obligatorii, ci trebuie să existe un sistem stabilit de asociație.

După câte zile poate asociația să dea proprietarul în judecată

Potrivit articolului 78, asociația de proprietari poate acționa în instanță persoanele care nu și-au achitat întreținerea mai mult de 60 de zile de la scadență, respectiv 90 de zile de la afișarea listei. Înainte de aceasta, administratorul are obligația să notifice în scris proprietarul cu privire la restanțe și să informeze conducerea asociației.

Dacă instanța admite cererea asociației, hotărârea poate fi pusă în executare silită. În condițiile legii, recuperarea sumelor poate ajunge inclusiv la poprirea veniturilor sau urmărirea bunurilor.

Asociația beneficiază și de o ipotecă legală asupra apartamentului pentru datoriile la întreținere, însă înscrierea acesteia în cartea funciară este supusă condițiilor legale.