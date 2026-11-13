Ai datorii la întreținere înainte de iarnă? Când pot apărea penalități și în ce condiții poate asociația să te dea în judecată
Odată cu apropierea iernii și creșterea cheltuielilor pentru încălzire, plata întreținerii poate deveni o povară pentru proprietarii de apartamente. Facturile la utilități, contribuțiile pentru reparațiile blocului și celelalte cheltuieli comune se adună lunar, iar întârzierile pot duce la penalități și chiar la procese. Legea nr. 196/2018 stabilește termene clare pentru achitarea întreținerii, limitele penalităților și condițiile în care asociația de proprietari poate recupera datoriile prin instanță.
În cât timp trebuie plătită întreținerea
Potrivit Legii nr. 196/2018, proprietarii au la dispoziție maximum 30 de zile calendaristice de la afișarea listei lunare de plată pentru a achita sumele datorate asociației. De exemplu, dacă lista de întreținere este afișată pe 10 noiembrie, termenul de plată expiră, în principiu, pe 10 decembrie. După această dată, suma neachitată devine restantă.
Totuși, depășirea termenului de plată nu înseamnă că asociația poate aplica imediat penalități. Legea prevede un interval suplimentar înainte ca acestea să poată fi calculate.
Când se aplică penalitățile și cât pot ajunge
Articolul 77 din Legea nr. 196/2018 prevede că asociația poate stabili penalități de maximum 0,2% pentru fiecare zi de întârziere. Acestea pot fi aplicate numai după trecerea a 30 de zile de la scadența întreținerii. Prin urmare, dacă termenul de plată este de 30 de zile de la afișarea listei, penalitățile pot începe după aproximativ 60 de zile de la afișare.
De exemplu, pentru o datorie de 1.000 de lei, penalitatea maximă este de 2 lei pe zi. Dacă sunt acumulate 30 de zile penalizabile, proprietarul va avea de achitat încă 60 de lei, pe lângă suma inițială.
Există însă o limită importantă: totalul penalităților nu poate depăși valoarea datoriei pentru care au fost calculate. În plus, penalitățile nu sunt obligatorii, ci trebuie să existe un sistem stabilit de asociație.
După câte zile poate asociația să dea proprietarul în judecată
Potrivit articolului 78, asociația de proprietari poate acționa în instanță persoanele care nu și-au achitat întreținerea mai mult de 60 de zile de la scadență, respectiv 90 de zile de la afișarea listei. Înainte de aceasta, administratorul are obligația să notifice în scris proprietarul cu privire la restanțe și să informeze conducerea asociației.
Dacă instanța admite cererea asociației, hotărârea poate fi pusă în executare silită. În condițiile legii, recuperarea sumelor poate ajunge inclusiv la poprirea veniturilor sau urmărirea bunurilor.
Asociația beneficiază și de o ipotecă legală asupra apartamentului pentru datoriile la întreținere, însă înscrierea acesteia în cartea funciară este supusă condițiilor legale.
Ce drepturi au proprietarii care contestă întreținerea
Proprietarii au dreptul să solicite explicații privind sumele înscrise pe lista de plată și modul în care au fost calculate cheltuielile. Dacă observă o eroare, pot contesta în scris lista în termen de 10 zile de la afișare, iar președintele asociației trebuie să răspundă în scris în cel mult 10 zile de la primirea contestației.
Totodată, proprietarii care întâmpină dificultăți financiare pot solicita asociației o înțelegere pentru plata eșalonată a restanțelor. O asemenea înțelegere nu este însă garantată automat de lege.
Așadar, înaintea sezonului rece, când cheltuielile pentru încălzire cresc, verificarea periodică a listelor de plată și discutarea din timp a restanțelor cu administratorul pot preveni acumularea penalităților și declanșarea unor proceduri judiciare costisitoare.