BMW pregătește mașinile care se conduc aproape singure prin oraș. Din 2027, vor putea face viraje, schimba benzile și traversa sensuri giratorii

Potrivit unui anunț oficial publicat de BMW Group pe 2 noiembrie 2026, Germania va fi prima țară în care noile funcții vor deveni disponibile. Ulterior, tehnologia va fi introdusă treptat și pe alte piețe. Sistemele vor utiliza automatizarea de nivel SAE 2, ceea ce înseamnă că șoferul va trebui să supravegheze permanent traficul și să fie pregătit să intervină.

Ce vor putea face noile sisteme BMW în traficul din oraș

Până acum, cele mai avansate funcții de asistență BMW au fost dezvoltate în special pentru autostrăzi și drumuri extraurbane, unde circulația este mai previzibilă. Extinderea acestora în orașe reprezintă o provocare tehnologică importantă, deoarece sistemele trebuie să gestioneze intersecții, schimbări de bandă, semafoare și situații în care regulile de prioritate devin esențiale.

Începând din 2027, BMW intenționează să conecteze mai strâns sistemele de asistență cu navigația BMW Maps. Atunci când șoferul introduce o destinație și activează ghidarea pe traseu, automobilul va putea oferi asistență pentru efectuarea virajelor, schimbarea benzilor, acordarea priorității și parcurgerea sensurilor giratorii.

De exemplu, dacă traseul presupune traversarea mai multor intersecții și schimbarea direcției de mers, sistemul va putea sprijini realizarea acestor manevre fără ca șoferul să fie nevoit să controleze permanent fiecare mișcare a volanului. Totuși, disponibilitatea funcțiilor va depinde de condițiile de circulație și de limitele tehnologiei.

BMW oferă deja, în anumite piețe, inclusiv Germania, o funcție care permite oprirea și repornirea automată la semafor. Noua generație de asistență urbană va extinde aceste capacități.

Scopul constructorului este să ofere o experiență de conducere asistată continuă, de la autostradă până la destinația finală din oraș, reducând necesitatea comutării între sisteme diferite.

BMW iX3, iX4, X5, Seria 3 și Seria 7 vor beneficia de noua tehnologie

Printre automobilele pregătite să primească funcțiile se numără BMW iX3, iX4, X5, Seria 3 și Seria 7, inclusiv diferitele variante ale acestor game. Constructorul precizează că echipamentele hardware necesare sunt deja incluse în dotarea standard a noilor modele vizate.

Un avantaj important este posibilitatea activării ulterioare a funcțiilor, chiar și după achiziționarea automobilului. Actualizările software vor fi distribuite de la distanță, prin tehnologia over-the-air, fără să fie necesară instalarea unor componente fizice suplimentare.

Această abordare face parte din strategia de digitalizare a constructorului, ilustrată și de noua generație BMW iX3, model care introduce tehnologii dezvoltate pentru platforma Neue Klasse.

O componentă centrală a sistemului este BMW Symbiotic Drive, conceput pentru a permite colaborarea dintre șofer și funcțiile automate. Chiar și atunci când asistența este activată, conducătorul auto poate accelera, frâna sau modifica direcția, iar sistemul își adaptează intervențiile.

Practic, tehnologia nu urmărește eliminarea șoferului din procesul de conducere, ci reducerea efortului necesar în situațiile repetitive sau complicate.

În plus, BMW Maps va integra o reprezentare tridimensională a traseului, a mediului din jurul mașinii și a funcțiilor de asistență active. Prin intermediul BMW Panoramic Vision, informațiile importante vor putea fi afișate direct în câmpul vizual al șoferului.

Mașinile nu vor fi complet autonome. Ce înseamnă nivelul SAE 2 și când ajunge tehnologia în România

Chiar dacă noile funcții permit realizarea unor manevre complexe, BMW subliniază că acestea nu transformă automobilul într-un vehicul complet autonom.

Sistemele funcționează la nivelul SAE 2, categorie care permite automatizarea simultană a direcției și a controlului vitezei, dar menține responsabilitatea conducerii în sarcina persoanei aflate la volan.

Așadar, șoferul trebuie să urmărească permanent traficul, să fie atent la comportamentul celorlalți participanți și să poată prelua controlul imediat. Sistemul BMW verifică în mod continuu dacă persoana de la volan este atentă.

Diferența este esențială, deoarece sistemele moderne de asistență pentru șofer sunt uneori confundate cu tehnologiile de conducere autonomă, deși nivelurile de automatizare presupun responsabilități foarte diferite.

Din punct de vedere tehnic, BMW a parcurs deja o etapă importantă. Testele necesare omologării, desfășurate în condiții reale de trafic, au fost finalizate cu succes de un serviciu tehnic independent.

Noile funcții urmează să fie omologate potrivit Regulamentului UNECE R171, în versiunea DCAS Seria 2. Constructorul estimează că confirmarea oficială va veni la începutul anului 2027, înaintea introducerii sistemului pe piață.

Pentru România, BMW nu a comunicat deocamdată o dată exactă de disponibilitate. Germania va beneficia prima de extinderea funcțiilor, urmând ca lansarea în celelalte țări să fie realizată etapizat.

Tehnologia reprezintă încă un pas în direcția viitorului automobilelor autonome, într-o industrie în care producătorii investesc tot mai mult în senzori, software și inteligență artificială.

Rămâne însă de văzut cum se vor comporta noile sisteme în traficul urban aglomerat și cât de eficiente vor fi în situațiile imprevizibile. Pentru moment, promisiunea BMW este una clară: începând din 2027, condusul asistat nu se va mai limita la autostrăzi, ci va putea continua și pe străzile orașelor, fără ca șoferul să piardă controlul asupra automobilului.