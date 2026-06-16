Bicicleta electrică „lipită” ca un Aston Martin. De ce FLIT folosește adeziv în loc de sudură

De ce sudura nu este mereu soluția ideală

Sudura este o metodă solidă, consacrată și folosită pe scară largă în industria bicicletelor. Totuși, are un dezavantaj important: introduce căldură mare în metal. În cazul aluminiului, această căldură poate modifica proprietățile materialului în zona sudurii, poate produce deformări și poate impune prelucrări suplimentare pentru aliniere și rezistență.

Pentru o bicicletă obișnuită, aceste compromisuri sunt adesea acceptabile. Pentru o bicicletă electrică pliabilă, unde cadrul trebuie să fie ușor, rigid și foarte precis, distorsiunile mici pot deveni probleme mari. Dacă balamalele sau mecanismele de blocare nu se aliniază perfect, experiența de utilizare are de suferit, iar produsul pare mai puțin premium.

FLIT susține că adezivul structural permite asamblarea componentelor la temperaturi mai joase, evitând o parte dintre problemele produse de sudură. În plus, îmbinările lipite pot distribui forțele mai uniform decât o zonă sudată clasic, reducând concentrațiile de stres din jurul cordonului de sudură. Nu este o idee nouă în industrie, dar materialele moderne au devenit mult mai bune decât în trecut.

O bicicletă de 14,5 kg cu inspirație din industria auto

FLIT M2 cântărește doar 14,5 kilograme, o valoare foarte bună pentru o bicicletă electrică pliabilă. În mod normal, producătorii care urmăresc greutăți mici ajung rapid la carbon, titan sau alte materiale scumpe. FLIT încearcă o altă rută: păstrează aluminiul, dar folosește o metodă de fabricație mai sofisticată pentru a reduce greutatea și a păstra precizia.

Procesul amintește de tehnologiile utilizate în modele precum Lotus Elise sau în mașini Aston Martin, unde lipirea structurală este folosită tocmai pentru a obține rigiditate și greutate redusă. În lumea bicicletelor electrice, această abordare este interesantă pentru că arată cât de mult începe micromobilitatea să împrumute soluții din industria auto și aerospațială.

Pentru orașele din România, unde bicicletele pliabile sunt atractive mai ales pentru cei care combină mersul pe două roți cu transportul public, greutatea contează enorm. O diferență de câteva kilograme poate decide dacă urci bicicleta zilnic în apartament, în birou sau în tren. Un e-bike pliabil prea greu devine rapid un obiect incomod, chiar dacă este performant pe hârtie.

Adezivul structural nu va înlocui peste noapte sudura în industria bicicletelor. Sudura rămâne ieftină, bine cunoscută și eficientă. Dar pentru modele premium, compacte și foarte precise, tehnologia folosită de FLIT are sens. Iar ideea că un cadru „lipit” ar fi automat slab este depășită. Dacă același principiu funcționează în mașini sport care pot rula cu 290 km/h, este rezonabil să presupui că poate funcționa și pentru o bicicletă electrică de navetă.