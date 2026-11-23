Ce permite bateria USB-C și de ce încărcătorul contează

Bateria de 360 Wh este detașabilă și acceptă USB Power Delivery 3.0, potrivit fișei produsului. Producătorul listează un încărcător de 100 W. Avantajul apare când ai deja un încărcător compatibil de laptop și nu mai trebuie să împachetezi încă o sursă pentru aceeași deplasare. În plus, bateria are ieșire USB-C și poate alimenta dispozitive compatibile, dacă ai nevoie de energie pentru un telefon sau un laptop.

Forma mufei nu garantează puterea pe care o obții. Un încărcător de telefon de 20 W, în cazul în care negociază un profil acceptat, ar avea nevoie teoretic de 18 ore pentru a furniza 360 Wh la putere constantă, înainte de pierderi și de variația puterii. Niciun încărcător de 100 W nu menține obligatoriu maximul până în ultima clipă. Verifică profilurile acceptate și cablul, mai ales dacă vrei să folosești aceeași sursă pentru mai multe dispozitive.

Pentru o ieșire de weekend, merită să diferențiezi și încărcarea întregii baterii peste noapte de o completare scurtă. A doua poate fi utilă dacă îți lipsesc câțiva kilometri de asistență, chiar dacă încărcătorul nu e ideal pentru o reumplere completă.

Ce verifici dacă vrei s-o folosești la navetă în România

Zip folosește roți de 16 inchi. Compactitatea te ajută când vrei să o urci în lift sau s-o așezi în portbagaj, dar merită să verifici cum se simte pe propriul traseu. Pe străzi cu dale, șine de tramvai sau gropi, reacția roților și stabilitatea la viteza ta sunt mai importante decât câteva secunde câștigate la pliere. Întreabă și cât cântărește ansamblul cu bateria montată și de unde îl poți prinde când îl cari.

Prețul de 999 de euro e un reper, nu dovada că oferta acceptă livrarea ori service în România. Compară transportul, disponibilitatea consumabilelor și garanția, inclusiv pentru baterie. Dacă deja ai un încărcător USB-C puternic, avantajul e mai ușor de valorificat. Dacă ai doar o sursă lentă, mufa comună rămâne comodă, dar câștigul e mai degrabă de flexibilitate decât de timp.