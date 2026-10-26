Mai merită să cumperi o mașină diesel în 2026? Scumpirea motorinei schimbă calculele, chiar și pentru cele mai economice modele

Potrivit unei analize publicate de Autocar, diferența dintre prețul motorinei și cel al benzinei a devenit atât de mare în Marea Britanie încât economia de combustibil oferită de unele automobile diesel nu mai justifică automat alegerea lor. Exemplul analizat este o Skoda Octavia, disponibilă atât cu motor diesel, cât și cu o motorizare pe benzină asistată de un sistem mild-hybrid.

Skoda Octavia arată cât de mică a devenit diferența de consum

Comparația pornește de la o Skoda Octavia Combi 2.0 TDI DSG Sportline, cu 150 CP, comercializată în Marea Britanie pentru 38.645 de lire sterline. Potrivit cifrelor prezentate de Autocar, modelul diesel înregistrează un consum de 60,1 mile per galon britanic, echivalentul a aproximativ 4,7 litri la 100 de kilometri.

Alternativa este Skoda Octavia 1.5 TSI e-Tec DSG Sportline, tot cu 150 CP, dar echipată cu un motor pe benzină și tehnologie mild-hybrid. Aceasta costă 37.265 de lire sterline și are un consum declarat de 54,3 mile per galon, adică aproximativ 5,2 litri la 100 de kilometri.

Prin urmare, dieselul consumă cu numai 0,5 litri mai puțin la fiecare 100 de kilometri, deși costă cu 1.380 de lire mai mult la achiziție.

Diferența devine importantă în contextul scumpirii benzinei și motorinei. În Marea Britanie, motorina a ajuns în octombrie 2026 în jurul pragului de două lire sterline pe litru, în timp ce benzina a costat aproximativ 1,75 lire.

La aceste prețuri orientative, parcurgerea a 100 de kilometri ar costa aproximativ 9,40 lire cu versiunea diesel și 9,10 lire cu cea pe benzină. Cu alte cuvinte, automobilul care consumă mai puțin poate ajunge să coste mai mult la fiecare alimentare raportată la distanța parcursă.

Consumul redus nu mai garantează costuri mai mici

Situația ilustrează o schimbare importantă în modul în care trebuie evaluată eficiența unei mașini. Consumul exprimat în litri la 100 de kilometri nu spune întreaga poveste. Contează și prețul fiecărui litru de combustibil, diferența de preț dintre motorizări și cheltuielile de întreținere.

Așa cum arată și o analiză Playtech despre costul real pe kilometru, economia la pompă trebuie raportată la toate cheltuielile asociate utilizării automobilului.

În cazul celor două versiuni Skoda Octavia, dieselul pornește deja cu un dezavantaj de 1.380 de lire sterline la cumpărare. Dacă prețul motorinei anulează avantajul consumului mai mic, recuperarea acestei sume prin alimentări devine imposibilă în condițiile de preț analizate.

La acestea se pot adăuga particularitățile întreținerii unui diesel modern, precum filtrul de particule sau sistemele de tratare a emisiilor. Utilizarea predominant urbană, cu deplasări scurte și dese, poate fi mai puțin potrivită pentru anumite motorizări diesel.

Totuși, concluzia nu este că toate mașinile diesel au devenit nerentabile. Pentru șoferii care circulă frecvent pe autostradă, parcurg distanțe foarte mari sau tractează remorci, un diesel poate continua să ofere avantaje importante. Decizia depinde de model, de prețurile locale și de condițiile reale de utilizare.

Ce înseamnă această schimbare pentru șoferii din România

Comparația realizată de Autocar se referă la piața britanică, unde diferența dintre prețurile celor doi carburanți este considerabilă. În România, calculele trebuie refăcute folosind prețurile de la stațiile locale, deoarece raportul dintre benzină și motorină poate fi diferit.

Piața auto românească are, de asemenea, particularitățile sale. Automobilele diesel continuă să fie importante, mai ales în segmentul second-hand, după cum arată și datele despre mașinile cumpărate de români în 2026.

În același timp, motorizările hibride au devenit tot mai competitive. Tehnologiile care reduc consumul în oraș și recuperează energia la frânare pot diminua avantajele tradiționale ale dieselului, în special pentru persoanele care folosesc automobilul în trafic aglomerat. Consumul și compromisurile unei astfel de soluții sunt analizate și în materialul Playtech despre Dacia Jogger Hybrid.

Exemplul Skoda Octavia demonstrează că un consum mai mic nu este suficient pentru a face din diesel cea mai economică alegere. Un automobil pe benzină, în special unul asistat de un sistem hibrid, poate deveni mai avantajos financiar chiar dacă utilizează ceva mai mult combustibil.

Dieselul nu a dispărut și nici nu și-a pierdut toate avantajele. Însă perioada în care alegerea lui însemna aproape automat economii la drum lung pare să se apropie de sfârșit, cel puțin pe piețele unde motorina este semnificativ mai scumpă decât benzina.