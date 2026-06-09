Bătăi pe denivelări mici, dar nu pe gropi mari: bielete antiruliu, flanșe sau bucșe, cine e suspectul principal

Important este să nu tratezi zgomotul doar ca pe un inconvenient acustic. O bătaie la suspensie poate rămâne luni întregi doar enervantă, dar poate deveni și un semn că o piesă nu mai ține corect geometria roții. Iar când direcția, frânarea și stabilitatea depind de acele componente, amânarea verificării nu este cea mai bună economie.

Bieletele antiruliu și bucșele barei stabilizatoare sunt primele suspecte

Când zgomotul apare mai ales pe denivelări mici, repetate, primul loc în care merită căutat este zona barei stabilizatoare. Bieletele antiruliu lucrează constant atunci când roțile de pe aceeași punte se mișcă diferit. Pe asfalt vălurit, piatră cubică sau mici muchii transversale, ele sunt solicitate des și rapid, iar un joc mic în articulație poate produce exact acel „clanc” scurt care pare să vină de sub bord sau din zona roții.

Bieleta antiruliu uzată nu face întotdeauna zgomot pe o groapă mare. O lovitură amplă poate comprima suspensia într-un mod diferit, iar zgomotul să fie mascat de cursa amortizorului și de pneu. În schimb, denivelările scurte și dese pun articulația într-o vibrație repetată, suficientă pentru a scoate la iveală jocul. De aceea, mulți mecanici încep verificarea prin mișcarea bieletelor și prin inspectarea capetelor cu burduf de cauciuc.

Bucșele barei stabilizatoare pot produce un zgomot asemănător, dar adesea mai înfundat. Bara stabilizatoare este prinsă de caroserie prin aceste bucșe, iar când cauciucul se întărește, se crapă sau se lărgește, bara începe să se miște în suporturi. Rezultatul poate fi o bătaie discretă, un scârțâit sau o trosnitură la trecerea peste denivelări mici. Pe vreme rece, zgomotul poate deveni mai prezent, deoarece cauciucul devine mai rigid.

Un indiciu important este simetria zgomotului. Dacă se aude mai clar pe o parte, bieleta de pe acea parte poate fi vinovată. Dacă zgomotul pare central sau apare pe ambele părți, bucșele barei stabilizatoare intră mai sus pe lista de verificări. Totuși, sunetele se propagă ciudat prin caroserie, iar ceea ce pare în dreapta poate avea uneori sursa în stânga.

În multe cazuri, piesele din această zonă nu sunt foarte scumpe, dar montajul corect contează. O bieletă strânsă greșit, o bucșă montată prost sau o piesă de calitate slabă poate readuce zgomotul rapid. De aceea, nu este suficient să schimbi „ceva la suspensie”. Trebuie identificată piesa cu joc real.

Flanșele, bucșele de braț și amortizoarele trebuie verificate înainte de verdict

Flanșa amortizorului este un alt suspect frecvent, mai ales pe puntea față. Aceasta face legătura dintre amortizor și caroserie, iar la unele mașini include și rulmentul de sarcină prin care roata virează. Când flanșa este uzată, pot apărea bătăi la denivelări mici, trosnituri la virare sau un zgomot sec când treci peste praguri. Dacă zgomotul se schimbă atunci când rotești volanul, flanșa sau rulmentul ei merită verificate atent.