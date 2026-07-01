Subiecte Matematică Bacalaureat 2026. Ce au avut de rezolvat elevii în funcţie de specializare. Update
Mii de absolvenți de liceu susțin astăzi, miercuri, 1 iulie 2026, proba scrisă la Matematică din cadrul examenului de Bacalaureat, aceasta fiind proba obligatorie a profilului pentru elevii de la filiera reală, tehnologică și pentru anumite specializări vocaționale. După emoțiile de la Limba și literatura română, candidații au din nou la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor, însă pe lângă pregătirea teoretică trebuie să respecte și regulamentul strict impus de Ministerul Educației. Orice abatere, chiar dacă nu presupune folosirea efectivă a unor materiale interzise, poate duce la eliminarea din examen și la pierderea dreptului de a participa la următoarele două sesiuni de Bacalaureat.
- Probele la Matematică și Istorie pot fi date şi mai târziu
- Accesul în centrele de examen se face doar cu actul de identitate
- Cu ce ai voie să scrii la examen
- Obiectele interzise în sala de examen
- Ce este interzis să faci în timpul probei
- Ce se întâmplă dacă un elev este eliminat
- Cum este structurată proba la Matematică
- Ce urmează după examenul de astăzi
Probele la Matematică și Istorie pot fi date şi mai târziu
Update miercuri, ora 12:40. Au apărut subiectele la Matematică la BAC 2026, specializarea Mate-Info, publicate de Edupedu: funcții, matrice, integrale și o problemă cu parametru ca exercițiu de departajare:
Ce subiecte au primit candidații de la profilul real – tehnologic:
Update miercuri, ora 10:30. Ministrul Educației, Mihai Dimian, a anunțat că absolvenții de liceu care nu pot ajunge la timp la centrele de examen pentru proba obligatorie a profilului de la Bacalaureat 2026, din motive care nu le sunt imputabile, vor putea susține examenul în aceeași zi, de la ora 13:00, folosind un subiect de rezervă.
Decizia este valabilă în contextul în care mai multe județe sunt afectate de furtuni și fenomene meteo severe, chiar în ziua în care se desfășoară probele la Matematică și Istorie.
„Proba examenului de bacalaureat se susține începând cu ora 9. În situații excepționale, în care au existat candidați care nu au putut ajunge la centrele de examen din motive care nu le sunt imputabile, metodologia permite susținerea probei cu subiect de rezervă, începând cu ora 13.00. În astfel de situații, președinții centrelor de examen vor informa candidații în legătură cu procedura de urmat pentru susținerea probei cu subiect de rezervă”, a transmis ministrul Mihai Dimian.
Probele la Matematică și Istorie au loc miercuri, 1 iulie, după ce Ministerul Educației le-a amânat cu o zi din cauza codului roșu de caniculă. Celelalte probe și calendarul de afișare a rezultatelor rămân neschimbate. Ministrul a precizat că, în cazurile în care elevii sunt împiedicați să ajungă la examen din cauza condițiilor meteo sau a altor situații independente de voința lor, președinții centrelor de examen le vor comunica pașii necesari pentru susținerea probei la ora 13:00.
ŞTIREA INIŢIALĂ:
Accesul în centrele de examen se face doar cu actul de identitate
La fel ca la prima probă scrisă, candidații au acces în centrele de examen doar între orele 7:30 și 8:30, pe baza unui act de identitate valabil. După închiderea accesului, elevii sunt repartizați în săli, apoi așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică.
La ora 9:00 începe oficial examenul, iar cele trei ore de lucru sunt calculate din momentul în care distribuirea subiectelor s-a încheiat în sala respectivă.
Candidații care beneficiază de adaptări aprobate pentru susținerea examenului pot primi un timp suplimentar de maximum două ore, conform procedurilor stabilite pentru egalizarea șanselor.
Cu ce ai voie să scrii la examen
Ministerul Educației stabilește foarte clar instrumentele care pot fi utilizate în timpul probei. Toate rezolvările trebuie scrise exclusiv cu cerneală sau pastă de culoare albastră. Pentru realizarea desenelor, schemelor sau reprezentărilor grafice este permis doar creionul negru.
La Matematică, elevii pot utiliza instrumente de desen, precum rigla, echerul sau compasul, acolo unde acestea sunt necesare pentru rezolvarea cerințelor.
În schimb, rezolvările făcute pe ciornă sau direct pe foaia cu subiectele nu sunt luate în calcul la corectare. Profesorii evaluează exclusiv ceea ce este redactat pe foile oficiale de examen.
Obiectele interzise în sala de examen
Regulamentul este foarte strict și în privința obiectelor pe care elevii le pot avea asupra lor. Este interzis accesul cu telefoane mobile, ceasuri inteligente, căști audio, tablete, stick-uri de memorie, calculatoare, dispozitive electronice de comunicare sau stocare a informațiilor și orice alte echipamente care ar putea facilita copiatul.
De asemenea, candidații nu pot intra în sală cu manuale, culegeri, dicționare, memoratoare, notițe, rezumate, foi scrise sau orice alte materiale care conțin informații.
Ghiozdanele, rucsacurile, poșetele și sacoșele trebuie lăsate într-un spațiu special amenajat de comisia de examen. Elevii care refuză să respecte această regulă nu sunt primiți în sala de examen.
Ce este interzis să faci în timpul probei
Pe durata examenului, candidații nu au voie să comunice între ei sau cu persoane din exterior, să transmită informații ori să primească ajutor sub orice formă.
De asemenea, este interzis schimbul de foi, ciorne, instrumente de scris, notițe sau orice alte materiale între candidați. Orice tentativă de fraudă este sancționată la fel ca frauda propriu-zisă, chiar dacă materialele interzise nu au fost utilizate efectiv.
Sălile de examen sunt monitorizate audio și video pe toată durata probei, iar comisiile verifică permanent respectarea regulamentului.
Ce se întâmplă dacă un elev este eliminat
Consecințele sunt severe pentru candidații care încalcă regulile. Elevii eliminați sunt declarați „eliminați din examen”, nu mai pot participa la probele rămase din sesiunea curentă și își pierd inclusiv notele obținute anterior, chiar dacă promovaseră probele respective sau evaluările competențelor lingvistice și digitale.
În plus, aceștia nu mai au dreptul să participe la următoarele două sesiuni ale examenului național de Bacalaureat, excepție făcând doar sesiunea specială.
Cum este structurată proba la Matematică
Proba obligatorie a profilului este alcătuită din trei subiecte, fiecare valorând câte 30 de puncte, la care se adaugă 10 puncte acordate din oficiu. Punctajul maxim este de 100 de puncte, iar profesorii evaluatori acordă punctaj pentru orice metodă corectă de rezolvare, chiar dacă aceasta diferă de cea prezentată în baremul oficial.
Modelele de subiecte și baremele orientative au fost publicate anterior examenului pe platforma subiecte.edu.ro, pentru ca elevii să se familiarizeze cu structura probei.
Ce urmează după examenul de astăzi
După proba la Matematică, candidații vor susține joi, 2 iulie, proba la alegere a profilului și specializării, iar vineri, 3 iulie, elevii aparținând minorităților naționale vor susține examenul la Limba și literatura maternă.
Primele rezultate ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi afișate pe 7 iulie, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, candidații vor putea vizualiza lucrările și vor avea posibilitatea de a depune contestații. Rezultatele finale, după soluționarea acestora, vor fi publicate pe 13 iulie.