Subiecte Matematică Bacalaureat 2026. Ce au avut de rezolvat elevii în funcţie de specializare. Update

Ce subiecte au primit candidații de la profilul real – tehnologic:

Update miercuri, ora 10:30. Ministrul Educației, Mihai Dimian, a anunțat că absolvenții de liceu care nu pot ajunge la timp la centrele de examen pentru proba obligatorie a profilului de la Bacalaureat 2026, din motive care nu le sunt imputabile, vor putea susține examenul în aceeași zi, de la ora 13:00, folosind un subiect de rezervă.

Decizia este valabilă în contextul în care mai multe județe sunt afectate de furtuni și fenomene meteo severe, chiar în ziua în care se desfășoară probele la Matematică și Istorie.

„Proba examenului de bacalaureat se susține începând cu ora 9. În situații excepționale, în care au existat candidați care nu au putut ajunge la centrele de examen din motive care nu le sunt imputabile, metodologia permite susținerea probei cu subiect de rezervă, începând cu ora 13.00. În astfel de situații, președinții centrelor de examen vor informa candidații în legătură cu procedura de urmat pentru susținerea probei cu subiect de rezervă”, a transmis ministrul Mihai Dimian.

Probele la Matematică și Istorie au loc miercuri, 1 iulie, după ce Ministerul Educației le-a amânat cu o zi din cauza codului roșu de caniculă. Celelalte probe și calendarul de afișare a rezultatelor rămân neschimbate. Ministrul a precizat că, în cazurile în care elevii sunt împiedicați să ajungă la examen din cauza condițiilor meteo sau a altor situații independente de voința lor, președinții centrelor de examen le vor comunica pașii necesari pentru susținerea probei la ora 13:00.