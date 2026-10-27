Avans de 5% prin Noua Casă pentru tinerii sub 35 de ani. Proiectul a fost adoptat de Senat
Tinerii care nu au împlinit 35 de ani ar putea achita un avans minim de 5% prin programul „Noua Casă”, inclusiv pentru finanțările cuprinse între 70.000 și 140.000 de euro, pentru care în prezent este prevăzut un avans de 15%. Senatul a adoptat luni, 26 octombrie, propunerea legislativă, cu 102 voturi pentru și o abținere. Măsura nu se aplică încă, iar Camera Deputaților va lua decizia finală.
Cine ar putea beneficia de avansul redus
Condiția de vârstă prevăzută în proiect se raportează la momentul încheierii promisiunii bilaterale de vânzare. Pentru a putea opta pentru facilitate, beneficiarul trebuie să nu fi împlinit 35 de ani la acea dată.
Potrivit propunerii legislative adoptate de Senat, avansul minim pentru această categorie ar putea fi de 5% din prețul de achiziție, inclusiv în intervalul de finanțare cuprins între 70.000 și 140.000 de euro, echivalent în lei. Facilitatea este formulată ca o derogare de la condițiile actuale ale programului.
Schimbarea urmărește reducerea sumei pe care tinerii trebuie să o aibă disponibilă înainte de cumpărarea locuinței. Diferența dintre avansul de 15% și cel de 5% este de zece puncte procentuale, însă propunerea privește contribuția inițială a cumpărătorului, fără să reprezinte o reducere a prețului cerut pentru imobil.
Pentru cei care pregătesc acum o achiziție, votul de luni nu permite solicitarea automată a noului avans. Proiectul trebuie să parcurgă în continuare procedura legislativă, iar condițiile aflate în vigoare rămân reperul pentru accesarea programului.
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Susținătorii proiectului invocă dificultatea de a strânge bani pentru avans
Senatoarea PSD Daniela Mihai a afirmat că inițiativa se adresează inclusiv tinerilor care au venituri stabile, dar nu au reușit să acumuleze capitalul necesar cumpărării unei locuințe. Ea a susținut că facilitarea accesului la proprietate poate contribui și la reducerea presiunii de pe piața chiriilor.
„Măsura are un caracter inclusiv, vizând tot mai mult categoria cu venituri stabile, dar fără capital acumulat”, a declarat Daniela Mihai, potrivit relatării Agerpres despre dezbaterea din Senat.
Senatoarea a legat propunerea de nevoia unor măsuri care să îi încurajeze pe tineri să își construiască viitorul în România. În intervenția sa, a pus accent pe accesul la o locuință pe termen lung și pe posibilitatea întemeierii unei familii.
„Este importantă facilitarea accesului la o locuinţă pentru tineri pe termen lung. Este esenţial să creăm un mediu propice pentru dezvoltarea tinerilor noştri, astfel încât aceştia să îşi dorească să rămână în ţară şi să aibă propria locuinţă pentru a putea să-şi întemeieze o familie”, a afirmat Daniela Mihai.
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Ce limite ale propunerii au fost semnalate în plen
Senatorul AUR Cătălin Silegeanu a susținut că măsurile dedicate tinerilor sunt binevenite, dar a atras atenția că reducerea avansului nu răspunde tuturor nevoilor de locuire. El a invocat situația celor pentru care proprietățile din intervalul de preț discutat rămân greu accesibile.
„Orice măsură care vine în sprijinul tinerilor români alungaţi peste hotare de salariile mici şi condiţiile grele de muncă este binevenită”, a declarat senatorul.
Acesta a arătat că extinderea accesului la finanțare ar putea mări și numărul de clienți pentru profesioniștii din piața imobiliară.
„Coborârea avansului minim la cumpărarea unei locuinţe cu valoare cuprinsă între 70.000 şi 140.000 euro de la 15% la 5% sună foarte bine pentru agenţii imobiliari, constructori şi notari, care s-ar bucura de o plajă mai largă de clienţi, însă adevărul este că nu mulţi tineri ţintesc pe locuinţe de 80.000 – 100.000 euro sau chiar 140.000 euro. Măsura merită susţinută, însă va trebui pe viitor să ne gândim şi la categoria celor mai mulţi care au nevoie de cu totul alt sistem de creditare”, a declarat Cătălin Silegeanu.
Propunerea completează OUG nr. 60/2009 privind implementarea programului „Noua Casă”. Senatul este prima Cameră sesizată, iar forma finală a modificării va depinde de dezbaterea și votul din Camera Deputaților.