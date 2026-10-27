Avans de 5% prin Noua Casă pentru tinerii sub 35 de ani. Proiectul a fost adoptat de Senat

Potrivit propunerii legislative adoptate de Senat, avansul minim pentru această categorie ar putea fi de 5% din prețul de achiziție, inclusiv în intervalul de finanțare cuprins între 70.000 și 140.000 de euro, echivalent în lei. Facilitatea este formulată ca o derogare de la condițiile actuale ale programului.

Schimbarea urmărește reducerea sumei pe care tinerii trebuie să o aibă disponibilă înainte de cumpărarea locuinței. Diferența dintre avansul de 15% și cel de 5% este de zece puncte procentuale, însă propunerea privește contribuția inițială a cumpărătorului, fără să reprezinte o reducere a prețului cerut pentru imobil.

Pentru cei care pregătesc acum o achiziție, votul de luni nu permite solicitarea automată a noului avans. Proiectul trebuie să parcurgă în continuare procedura legislativă, iar condițiile aflate în vigoare rămân reperul pentru accesarea programului.

Citește și: Noua Casă 2026. Cine mai poate lua credit cu garanție de la stat. Condiții și avantaje pentru români

Susținătorii proiectului invocă dificultatea de a strânge bani pentru avans

Senatoarea PSD Daniela Mihai a afirmat că inițiativa se adresează inclusiv tinerilor care au venituri stabile, dar nu au reușit să acumuleze capitalul necesar cumpărării unei locuințe. Ea a susținut că facilitarea accesului la proprietate poate contribui și la reducerea presiunii de pe piața chiriilor.

„Măsura are un caracter inclusiv, vizând tot mai mult categoria cu venituri stabile, dar fără capital acumulat”, a declarat Daniela Mihai, potrivit relatării Agerpres despre dezbaterea din Senat.

Senatoarea a legat propunerea de nevoia unor măsuri care să îi încurajeze pe tineri să își construiască viitorul în România. În intervenția sa, a pus accent pe accesul la o locuință pe termen lung și pe posibilitatea întemeierii unei familii.

„Este importantă facilitarea accesului la o locuinţă pentru tineri pe termen lung. Este esenţial să creăm un mediu propice pentru dezvoltarea tinerilor noştri, astfel încât aceştia să îşi dorească să rămână în ţară şi să aibă propria locuinţă pentru a putea să-şi întemeieze o familie”, a afirmat Daniela Mihai.

Citește și: Veste bună pentru tinerii care vor să își cumpere o locuință prin „Noua Casă”. Avansul scade pentru cei cu vârste până în 35 de ani