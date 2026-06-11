Audi surprinde cu noul Q7: revine motorul V6 diesel, iar prețul este mai mic decât la rivalii BMW și Mercedes
Într-o perioadă în care tot mai mulți producători auto își mută atenția către electrificare și motoare pe benzină asistate de sisteme hibride, Audi a ales o direcție neașteptată pentru noua generație Q7. SUV-ul de mari dimensiuni debutează cu motorizări exclusiv diesel, o decizie care va stârni cu siguranță interesul șoferilor care încă apreciază avantajele unui propulsor cu șase cilindri și cuplu generos.
Noul model vine și cu o serie de modificări la interior, acolo unde constructorul german pare să fi ținut cont de criticile primite în ultimii ani privind percepția calității materialelor folosite pe unele modele din gamă. Fără a revoluționa designul habitaclului, Audi încearcă să recâștige teren prin finisaje mai atent alese și printr-o atmosferă mai apropiată de segmentul premium în care activează.
Materiale mai rafinate și mai multă atenție pentru detalii
La prima vedere, interiorul noului Q7 nu diferă radical de ceea ce am văzut pe cele mai recente modele ale mărcii. Totuși, la o analiză mai atentă apar câteva schimbări importante, se arată pe Audi Media Center.
Elementele decorative din lemn revin în habitaclu și sunt completate de suprafețe extinse îmbrăcate în piele. De asemenea, anumite comenzi beneficiază acum de inserții cu aspect metalic, contribuind la o senzație mai sofisticată. Panourile portierelor au primit și ele un tratament premium, combinând materialele moi cu efecte de iluminare ambientală integrate discret.
Planșa de bord păstrează configurația cu trei ecrane digitale, devenită deja familiară în gama Audi. O diferență importantă este că display-ul destinat pasagerului din dreapta nu mai este disponibil doar contra cost, ci este inclus în echiparea standard. Astfel, constructorul evită situația întâlnită la alte modele, unde spațiul respectiv era acoperit cu un panou lucios atunci când ecranul nu era comandat.
La capitolul practicitate, noul Q7 continuă să mizeze pe versatilitate. Clienții pot opta pentru configurații cu cinci, șase sau șapte locuri, iar al doilea rând poate fi comandat fie sub forma unei banchete clasice, fie cu scaune individuale. Rândul al treilea rămâne disponibil opțional.
Motor diesel modernizat și un preț care ar putea schimba jocul
Poate cea mai interesantă veste este alegerea motorizărilor. Audi lansează noul Q7 exclusiv cu propulsorul 3.0 V6 TDI, modernizat recent pentru a respecta noile cerințe de emisii.
Motorul este disponibil în două variante de putere, de 245 CP și 299 CP, și beneficiază de tehnologie mild-hybrid. În plus, acesta utilizează un compresor electric capabil să atingă turații de până la 90.000 rpm într-un timp extrem de scurt, contribuind la răspunsul rapid al motorului în diferite situații de rulare.
Sistemul este completat de electromotorul integrat în arhitectura mild-hybrid, care poate oferi un plus de putere atunci când este necesar. Chiar dacă valorile maxime ale puterii sunt mai mici decât cele oferite de unele generații anterioare ale motorului V6 TDI, Audi pare să fi ales această abordare pentru a respecta noile standarde europene privind emisiile.
În schimb, motorul continuă să impresioneze prin cuplu. Versiunea de 245 CP dezvoltă 500 Nm, în timp ce varianta de 299 CP ajunge la 630 Nm, cifre care promit reprize solide și o capacitate excelentă de tractare.
La fel de surprinzător este și prețul. În Germania, noul Audi Q7 pornește de la 87.900 de euro pentru versiunea de 245 CP și de la 90.500 de euro pentru cea de 299 CP. În contextul actual al pieței premium, aceste valori sunt semnificativ mai mici decât cele practicate de rivalii direcți din segmentele similare de la BMW și Mercedes-Benz.