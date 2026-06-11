Audi surprinde cu noul Q7: revine motorul V6 diesel, iar prețul este mai mic decât la rivalii BMW și Mercedes

Materiale mai rafinate și mai multă atenție pentru detalii

La prima vedere, interiorul noului Q7 nu diferă radical de ceea ce am văzut pe cele mai recente modele ale mărcii. Totuși, la o analiză mai atentă apar câteva schimbări importante, se arată pe Audi Media Center.

Elementele decorative din lemn revin în habitaclu și sunt completate de suprafețe extinse îmbrăcate în piele. De asemenea, anumite comenzi beneficiază acum de inserții cu aspect metalic, contribuind la o senzație mai sofisticată. Panourile portierelor au primit și ele un tratament premium, combinând materialele moi cu efecte de iluminare ambientală integrate discret.

Planșa de bord păstrează configurația cu trei ecrane digitale, devenită deja familiară în gama Audi. O diferență importantă este că display-ul destinat pasagerului din dreapta nu mai este disponibil doar contra cost, ci este inclus în echiparea standard. Astfel, constructorul evită situația întâlnită la alte modele, unde spațiul respectiv era acoperit cu un panou lucios atunci când ecranul nu era comandat.

La capitolul practicitate, noul Q7 continuă să mizeze pe versatilitate. Clienții pot opta pentru configurații cu cinci, șase sau șapte locuri, iar al doilea rând poate fi comandat fie sub forma unei banchete clasice, fie cu scaune individuale. Rândul al treilea rămâne disponibil opțional.

Motor diesel modernizat și un preț care ar putea schimba jocul

Poate cea mai interesantă veste este alegerea motorizărilor. Audi lansează noul Q7 exclusiv cu propulsorul 3.0 V6 TDI, modernizat recent pentru a respecta noile cerințe de emisii.

Motorul este disponibil în două variante de putere, de 245 CP și 299 CP, și beneficiază de tehnologie mild-hybrid. În plus, acesta utilizează un compresor electric capabil să atingă turații de până la 90.000 rpm într-un timp extrem de scurt, contribuind la răspunsul rapid al motorului în diferite situații de rulare.

Sistemul este completat de electromotorul integrat în arhitectura mild-hybrid, care poate oferi un plus de putere atunci când este necesar. Chiar dacă valorile maxime ale puterii sunt mai mici decât cele oferite de unele generații anterioare ale motorului V6 TDI, Audi pare să fi ales această abordare pentru a respecta noile standarde europene privind emisiile.