Audi A6 allroad revine cu V6 diesel și plug-in hybrid. Break-ul de lux care refuză să devină SUV

Un allroad mai lat, mai impunător și mai pregătit pentru drumuri grele

Noul Audi A6 allroad este construit pentru a se diferenția mai clar de A6 Avant. Caroseria este mai lată, elementele de protecție sunt mai evidente, iar roțile pot ajunge până la 21 de inci. Rezultatul este un break cu alură de SUV, dar fără să renunțe la proporțiile joase și elegante care au făcut din această caroserie o alegere apreciată de șoferii care nu vor neapărat o mașină înaltă.

Garda la sol este mai mare decât la A6 Avant, iar suspensia pneumatică adaptivă vine standard. Aceasta poate modifica înălțimea mașinii în funcție de modul de rulare ales și de condițiile de drum. Pentru cei care merg des pe drumuri de munte, pe pietriș sau pe trasee unde un break obișnuit ar părea prea vulnerabil, noul A6 allroad promite mai multă libertate fără să intre în teritoriul SUV-urilor mari.

Tracțiunea quattro este standard, iar direcția integrală este disponibilă pentru o manevrabilitate mai bună. În cazul versiunii plug-in hybrid, aceasta este inclusă standard, în timp ce pentru diesel este opțională. La viteze mici, roțile din spate pot vira în sens opus celor din față, reducând raza de bracaj, iar la viteze mai mari virează în același sens, pentru stabilitate.

Audi păstrează astfel rețeta clasică a gamei allroad: o mașină foarte confortabilă pe autostradă, dar suficient de capabilă atunci când asfaltul se termină. Nu este un off-roader pur, nici nu încearcă să fie, dar tocmai aici stă farmecul său: pare o mașină făcută pentru drumuri lungi, vacanțe, portbagaj plin și trasee pe care un break normal le-ar aborda cu mai multă grijă.

Plug-in hybrid pentru prima dată, dar fără încărcare rapidă

Cea mai importantă noutate tehnică este versiunea A6 allroad e-hybrid. Aceasta combină un motor pe benzină 2.0 TFSI cu un motor electric și oferă o putere de sistem de 367 CP, plus un cuplu total de 500 Nm. Accelerația de la 0 la 100 km/h este anunțată la 5,5 secunde, iar viteza maximă ajunge la 250 km/h.

Bateria are 25,9 kWh brut și 20,7 kWh net, suficient pentru o autonomie pur electrică de până la 95 de kilometri, conform standardului WLTP. Este o valoare solidă pentru un plug-in hybrid de această dimensiune și ar trebui să permită naveta zilnică fără pornirea motorului termic, dacă mașina este încărcată constant acasă sau la birou.

Încărcarea se face însă doar la curent alternativ, cu o putere maximă de 11 kW. O încărcare completă durează aproximativ două ore și jumătate. Audi nu a inclus încărcare rapidă DC, decizie care poate părea conservatoare în comparație cu unele modele chinezești plug-in hybrid, dar care are o logică practică: un astfel de break este gândit pentru drumuri lungi cu motor termic la nevoie, nu pentru opriri dese la stații rapide după fiecare 80-95 de kilometri electrici.