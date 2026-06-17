Audi A6 allroad revine cu V6 diesel și plug-in hybrid. Break-ul de lux care refuză să devină SUV
Audi a prezentat noul A6 allroad, unul dintre modelele care arată că break-ul premium nu a dispărut, chiar dacă piața este dominată de SUV-uri. Noua generație vine cu o formulă familiară pentru fanii mărcii: tracțiune integrală quattro, suspensie pneumatică adaptivă, gardă la sol mai mare și un design mai robust decât al unui A6 Avant obișnuit. Noutatea importantă este apariția unei versiuni plug-in hybrid, alături de motorizarea diesel V6.
Modelul va fi disponibil în Germania de la 77.250 de euro pentru versiunea diesel de trei litri, în timp ce varianta plug-in hybrid pornește de la 80.250 de euro. Primele exemplare ar urma să ajungă la dealeri în această toamnă, ceea ce transformă noul A6 allroad într-una dintre cele mai interesante lansări Audi pentru clienții care vor confort de limuzină, spațiu de break și un plus de aptitudini pentru drumuri dificile.
Un allroad mai lat, mai impunător și mai pregătit pentru drumuri grele
Noul Audi A6 allroad este construit pentru a se diferenția mai clar de A6 Avant. Caroseria este mai lată, elementele de protecție sunt mai evidente, iar roțile pot ajunge până la 21 de inci. Rezultatul este un break cu alură de SUV, dar fără să renunțe la proporțiile joase și elegante care au făcut din această caroserie o alegere apreciată de șoferii care nu vor neapărat o mașină înaltă.
Garda la sol este mai mare decât la A6 Avant, iar suspensia pneumatică adaptivă vine standard. Aceasta poate modifica înălțimea mașinii în funcție de modul de rulare ales și de condițiile de drum. Pentru cei care merg des pe drumuri de munte, pe pietriș sau pe trasee unde un break obișnuit ar părea prea vulnerabil, noul A6 allroad promite mai multă libertate fără să intre în teritoriul SUV-urilor mari.
Tracțiunea quattro este standard, iar direcția integrală este disponibilă pentru o manevrabilitate mai bună. În cazul versiunii plug-in hybrid, aceasta este inclusă standard, în timp ce pentru diesel este opțională. La viteze mici, roțile din spate pot vira în sens opus celor din față, reducând raza de bracaj, iar la viteze mai mari virează în același sens, pentru stabilitate.
Audi păstrează astfel rețeta clasică a gamei allroad: o mașină foarte confortabilă pe autostradă, dar suficient de capabilă atunci când asfaltul se termină. Nu este un off-roader pur, nici nu încearcă să fie, dar tocmai aici stă farmecul său: pare o mașină făcută pentru drumuri lungi, vacanțe, portbagaj plin și trasee pe care un break normal le-ar aborda cu mai multă grijă.
Plug-in hybrid pentru prima dată, dar fără încărcare rapidă
Cea mai importantă noutate tehnică este versiunea A6 allroad e-hybrid. Aceasta combină un motor pe benzină 2.0 TFSI cu un motor electric și oferă o putere de sistem de 367 CP, plus un cuplu total de 500 Nm. Accelerația de la 0 la 100 km/h este anunțată la 5,5 secunde, iar viteza maximă ajunge la 250 km/h.
Bateria are 25,9 kWh brut și 20,7 kWh net, suficient pentru o autonomie pur electrică de până la 95 de kilometri, conform standardului WLTP. Este o valoare solidă pentru un plug-in hybrid de această dimensiune și ar trebui să permită naveta zilnică fără pornirea motorului termic, dacă mașina este încărcată constant acasă sau la birou.
Încărcarea se face însă doar la curent alternativ, cu o putere maximă de 11 kW. O încărcare completă durează aproximativ două ore și jumătate. Audi nu a inclus încărcare rapidă DC, decizie care poate părea conservatoare în comparație cu unele modele chinezești plug-in hybrid, dar care are o logică practică: un astfel de break este gândit pentru drumuri lungi cu motor termic la nevoie, nu pentru opriri dese la stații rapide după fiecare 80-95 de kilometri electrici.
Pe lângă versiunea plug-in hybrid, Audi oferă și un V6 diesel de 3,0 litri, cu 299 CP și 580 Nm. Acesta folosește tehnologie mild-hybrid și un compresor electric, pentru răspuns mai rapid la accelerație și eficiență mai bună. Dieselul rămâne, probabil, alegerea logică pentru cei care fac mulți kilometri pe autostradă, tractează sau vor autonomie mare fără dependență de priză.
Interior digital, preț premium și o miză clară pentru clienții tradiționali Audi
La interior, noul A6 allroad urmează direcția ultimelor modele Audi. Planșa de bord este dominată de ecrane, cu un instrumentar digital de 11,9 inci, un ecran central tactil de 14,5 inci și, opțional, un ecran de 10,9 inci pentru pasagerul din dreapta. Este o abordare modernă, foarte digitală, chiar dacă unii clienți ar putea considera că Audi a mers prea departe cu suprafețele lucioase și comenzile tactile.
Totuși, habitaclul promite în continuare o atmosferă premium, cu tapițerii din piele, cusături contrastante și mai multe opțiuni de personalizare. Portbagajul rămâne un argument important: versiunea diesel oferă între 466 și 1.497 de litri, iar plug-in hybridul, afectat de poziționarea bateriei, oferă între 404 și 1.423 de litri.
Prețurile confirmă poziționarea modelului. La peste 77.000 de euro în Germania, noul Audi A6 allroad nu este o alternativă practică la un break de familie, ci o mașină de nișă pentru clienți care vor lux, tehnologie, tracțiune integrală și versatilitate. Este genul de automobil care nu încearcă să fie cel mai ieftin sau cel mai rațional, ci cel mai complet pentru un anumit tip de șofer.
Într-o piață în care SUV-urile par să fi câștigat aproape tot, Audi A6 allroad rămâne o declarație interesantă. Nu renunță la diesel, intră în zona plug-in hybrid și păstrează ideea de break premium capabil să meargă mai departe decât asfaltul perfect. Pentru cei care încă nu vor SUV, dar vor tot ce poate oferi unul, noul A6 allroad ar putea fi una dintre cele mai elegante forme de rezistență.