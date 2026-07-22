Au apărut cinci noi meserii în România. Ce ocupații au fost introduse în COR

Acest mecanism permite adaptarea permanentă a nomenclatorului oficial la evoluția pieței muncii și la apariția unor noi ocupații care necesită recunoaștere în sistemul COR.

Noile ocupații primesc coduri oficiale în sistemul COR

Prin adoptarea noului ordin, toate cele cinci meserii sunt integrate în sistemul de clasificare utilizat la nivel național.

Fiecare ocupație este înregistrată la nivel de ocupație cu șase caractere, conform structurii Clasificării ocupațiilor din România. Acest sistem de codificare este folosit pentru evidențele oficiale privind ocupațiile și pentru identificarea acestora în documentele specifice relațiilor de muncă.

Introducerea noilor coduri nu reprezintă o modificare izolată, ci face parte din procesul periodic de actualizare a COR, care este realizat ori de câte ori există solicitări sau sunt adoptate reglementări care impun completarea nomenclatorului.

Prin publicarea Ordinului nr. 629/372/2026 în Monitorul Oficial, asistentul pastoral, expertul în economie circulară, specialistul în dezvoltare durabilă, specialistul în economie circulară și tehnicianul gemolog devin oficial parte din Clasificarea ocupațiilor din România, fiecare având propriul cod COR.