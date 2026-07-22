Au apărut cinci noi meserii în România. Ce ocupații au fost introduse în COR
Clasificarea ocupațiilor din România (COR) a fost completată cu cinci noi meserii, după publicarea unui ordin comun al Ministerului Muncii și al Institutului Național de Statistică (INS) în Monitorul Oficial. Noile ocupații au fost incluse oficial în nomenclatorul utilizat la nivel național și primesc coduri COR distincte. Actualizarea face parte din procesul periodic de completare a Clasificării ocupațiilor din România, care se realizează în funcție de solicitările primite sau în baza unor reglementări speciale.
Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial
Noile ocupații au fost introduse prin Ordinul nr. 629/372/2026 privind completarea Clasificării ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere), aprobat în baza Ordinului ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011.
Prin publicarea actului normativ în Monitorul Oficial, cele cinci ocupații sunt incluse oficial în Clasificarea ocupațiilor din România și beneficiază de coduri specifice în sistemul COR.
Actualizarea reprezintă o nouă modificare a nomenclatorului folosit pentru identificarea și evidența ocupațiilor existente pe piața muncii din România.
Care sunt cele cinci ocupații introduse în COR
Ordinul publicat în Monitorul Oficial adaugă în Clasificarea ocupațiilor din România următoarele meserii:
- asistent pastoral – cod COR 263649;
- expert economie circulară – cod COR 242243;
- specialist dezvoltare durabilă – cod COR 242242;
- specialist economie circulară – cod COR 213313;
- tehnician gemolog – cod COR 311945.
Fiecare dintre aceste ocupații este identificată prin propriul cod COR, utilizat în evidențele oficiale și în documentele specifice raporturilor de muncă.
Actualizarea reflectă introducerea unor noi ocupații în nomenclatorul național, fără a modifica celelalte profesii deja existente în Clasificarea ocupațiilor din România.
Cum se completează Clasificarea ocupațiilor din România
Potrivit prevederilor în vigoare, Clasificarea ocupațiilor din România este actualizată periodic.
Procesul de completare poate avea loc fie la solicitarea persoanelor sau instituțiilor interesate, fie în baza unor reglementări speciale, prin ordin comun emis de ministrul muncii, familiei, tineretului și solidarității sociale și de președintele Institutului Național de Statistică.
Acest mecanism permite adaptarea permanentă a nomenclatorului oficial la evoluția pieței muncii și la apariția unor noi ocupații care necesită recunoaștere în sistemul COR.
Noile ocupații primesc coduri oficiale în sistemul COR
Prin adoptarea noului ordin, toate cele cinci meserii sunt integrate în sistemul de clasificare utilizat la nivel național.
Fiecare ocupație este înregistrată la nivel de ocupație cu șase caractere, conform structurii Clasificării ocupațiilor din România. Acest sistem de codificare este folosit pentru evidențele oficiale privind ocupațiile și pentru identificarea acestora în documentele specifice relațiilor de muncă.
Introducerea noilor coduri nu reprezintă o modificare izolată, ci face parte din procesul periodic de actualizare a COR, care este realizat ori de câte ori există solicitări sau sunt adoptate reglementări care impun completarea nomenclatorului.
Prin publicarea Ordinului nr. 629/372/2026 în Monitorul Oficial, asistentul pastoral, expertul în economie circulară, specialistul în dezvoltare durabilă, specialistul în economie circulară și tehnicianul gemolog devin oficial parte din Clasificarea ocupațiilor din România, fiecare având propriul cod COR.