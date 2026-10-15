ASUS aduce WiFi 8 în România. Noul ROG Rapture GT-BN98 promite până la 25.000 Mbps și conexiuni mai stabile

Următoarea generație de internet wireless începe să ajungă efectiv și în magazinele din România. ASUS a anunțat disponibilitatea locală a routerului de gaming ROG Rapture GT-BN98, unul dintre primele modele comerciale construite pentru WiFi 8. Lansarea locală vine la scurt timp după ce ASUS a anunțat oficial distribuția globală a modelului, iar accentul noii generații nu mai este pus exclusiv pe viteza maximă, ci mai ales pe stabilitatea conexiunii în locuințele în care există multe dispozitive conectate simultan.

Este, practic, pasul următor după WiFi 7 și generațiile wireless anterioare. ASUS ROG Rapture GT-BN98 este un router quad-band care poate ajunge, cumulat, la aproximativ 25.000 Mbps și folosește benzile de 2,4 GHz, două benzi de 5 GHz și banda de 6 GHz. Modelul vine însă într-o perioadă în care WiFi 8 este încă la început: standardul IEEE 802.11bn nu a ajuns încă la forma sa finală, iar pentru utilizarea tuturor funcțiilor sale vor fi necesare și dispozitive client compatibile.

WiFi 8 schimbă accentul de la viteza maximă la stabilitate

Dacă generațiile precedente au fost promovate în special prin creșterea vitezelor teoretice, WiFi 8 încearcă să rezolve o problemă mai apropiată de ceea ce se întâmplă într-o locuință reală: performanța care scade atunci când există pereți, distanțe mai mari, interferențe și zeci de dispozitive conectate. Am explicat deja mai pe larg ce aduce WiFi 8 și de ce noua generație pune accentul pe fiabilitate.

În cazul ROG Rapture GT-BN98, ASUS anunță un debit wireless cumulat de până la aproximativ 25.000 Mbps. Banda de 2,4 GHz poate ajunge la 1.376 Mbps, fiecare dintre cele două benzi de 5 GHz la 5.764 Mbps, iar conexiunea pe 6 GHz poate urca teoretic până la 11.529 Mbps. Routerul utilizează 4096-QAM, canale de până la 320 MHz și o configurație 4T4R pe toate cele patru benzi. Evident, acestea sunt valori teoretice, iar performanțele reale depind de dispozitive, distanță, interferențe și configurația rețelei.

O altă funcție importantă este Adaptive Quality of Experience, sau Adaptive QoE. În loc să distribuie resursele exclusiv după reguli prestabilite, sistemul analizează condițiile rețelei și cerințele aplicațiilor pentru a ajusta dinamic lățimea de bandă. Pentru o rețea în care rulează simultan jocuri online, streaming, descărcări și numeroase dispozitive smart, ideea este ca o activitate să nu afecteze dramatic restul conexiunilor.

Funcții dedicate gamerilor și monitorizarea interferențelor

ROG Rapture GT-BN98 include și WiFi Insight, un instrument care monitorizează spectrul radio și poate identifica sursele de interferențe de pe benzile utilizate. Sistemul urmărește rețeaua în timp real și poate oferi informații despre canale și interferențe, inclusiv probleme care nu sunt neapărat evidente pentru utilizator.

Pentru gaming există GTNet, un serviciu furnizat de un terț și integrat în interfața routerului. Acesta analizează condițiile conexiunii și încearcă să direcționeze traficul către serverele de jocuri pe rute optimizate. Nu urmărește doar ruta cea mai scurtă, ci ia în calcul latența și congestionarea, cu scopul de a reduce variațiile timpilor de răspuns.

Noul router continuă astfel direcția începută de modelele ROG cu WiFi 7. Playtech a prezentat anterior, de exemplu, ROG Rapture GT-BE19000 și funcțiile sale dedicate gamingului. Diferența este că generația WiFi 8 încearcă să îmbunătățească nu doar performanța unui singur dispozitiv aflat în condiții ideale, ci și comportamentul întregii rețele atunci când aceasta devine aglomerată.

Porturi de 10 Gbps și securitate AiProtection

Nici partea de conectivitate prin cablu nu a fost neglijată. ROG Rapture GT-BN98 are un port de 10 Gbps configurabil WAN/LAN și încă un port LAN de 10 Gbps dedicat inclusiv scenariilor de gaming. Acestora li se adaugă un port WAN/LAN de 2,5 Gbps, trei porturi LAN de 2,5 Gbps și un port LAN Gigabit. Există și două conexiuni USB, dintre care una USB-A de 5 Gbps.

Hardware-ul include un procesor quad-core la 2,6 GHz, 2 GB RAM, 256 MB memorie flash și opt antene externe. Pe partea de securitate este disponibil ASUS AiProtection, care poate bloca site-uri malițioase, trackere și anumite conexiuni asociate dispozitivelor infectate. Importanța actualizărilor și protecției routerului nu trebuie ignorată, mai ales în contextul în care echipamentele de rețea rămase fără actualizări pot deveni o problemă de securitate.

ROG Rapture GT-BN98 este disponibil în România prin partenerii ASUS, inclusiv în oferta magazinelor online. Lansarea reprezintă și concretizarea anunțului făcut în septembrie, când Playtech scria despre debutul seriei ROG Rapture cu WiFi 8 și extinderea sa globală în octombrie. În cazul modelului GT-BN98 disponibil acum pe piața locală, viteza wireless cumulată anunțată este de aproximativ 25.000 Mbps.