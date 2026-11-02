ASUS Chromebox 6a, mini PC-ul care poate controla patru monitoare 4K simultan. Vine cu Wi-Fi 7, procesoare Intel și ChromeOS

Potrivit specificațiilor oficiale publicate de ASUS, dispozitivul este conceput pentru productivitate, administrare simplificată și consum redus de energie. Cu dimensiuni de numai 166,5 × 165,8 × 45,9 mm și o greutate de aproximativ 800 de grame, mini PC-ul poate fi amplasat discret pe birou sau montat în spatele unui monitor.

Noul model continuă strategia producătorului taiwanez de a dezvolta calculatoare compacte pentru diferite categorii de utilizatori, după prezentarea unor sisteme precum mini PC-ul ASUS cu Snapdragon X2 Elite, capabil să ruleze agenți AI local.

Procesoare Intel Core și până la 64 GB RAM DDR5

ASUS Chromebox 6a este disponibil în mai multe configurații hardware, construite în jurul procesoarelor Intel Core din seria 100. Utilizatorii pot alege între Intel Core 3 100U, Core 5 120U și Core 7 150U, în funcție de performanțele necesare.

Procesarea grafică este asigurată de soluția integrată Intel UHD Graphics. Sistemul nu este conceput pentru gaming avansat sau pentru sarcini grafice intensive, ci pentru activități de productivitate, aplicații web, videoconferințe și utilizarea simultană a mai multor servicii.

La capitolul memorie, mini PC-ul acceptă până la 64 GB RAM DDR5-5600, prin intermediul a două sloturi SO-DIMM. Configurațiile prezentate de producător includ variante cu 8 GB, 16 GB sau 32 GB RAM.

Stocarea este asigurată de unități SSD M.2 NVMe PCIe 4.0, cu capacități de 128 GB, 256 GB sau 512 GB. Această configurație reflectă orientarea dispozitivului către ChromeOS, sistem de operare care pune accent pe aplicațiile online și serviciile cloud.

Spre deosebire de calculatoarele tradiționale cu Windows, un Chromebox este destinat în special utilizatorilor care lucrează în browser sau în ecosistemul Google. Pentru cei interesați de acest tip de platformă, există inclusiv posibilitatea de a transforma un calculator mai vechi într-un dispozitiv asemănător unui Chromebook, folosind FydeOS.

Patru monitoare 4K și conectivitate Wi-Fi 7

Una dintre caracteristicile importante ale ASUS Chromebox 6a este capacitatea de a conecta simultan până la patru monitoare cu rezoluție 4K, fiecare funcționând la 60 Hz.

Pentru această configurație, dispozitivul oferă două porturi HDMI, un DisplayPort 1.4 și un port USB-C compatibil cu ieșirea video DisplayPort 1.4.

Posibilitatea de a utiliza patru ecrane poate fi utilă în birouri, centre de monitorizare, instituții financiare sau spații comerciale. De exemplu, un utilizator poate avea deschise simultan aplicații de comunicare, documente, platforme de analiză și instrumente de administrare, fără să fie nevoit să schimbe permanent ferestrele.

Conectivitatea reprezintă un alt punct forte. ASUS integrează Wi-Fi 7, cu suport pentru tehnologia Multi-Link Operation, care permite utilizarea mai eficientă a conexiunilor wireless compatibile. Producătorul menționează viteze teoretice de până la 4,8 ori mai mari decât în cazul Wi-Fi 6E, însă rezultatele reale depind de infrastructura de rețea și de condițiile de utilizare.

Pentru conexiunile prin cablu există un port Ethernet de 2,5 Gbps, iar lista de dotări este completată de Bluetooth 5.4.

Mini PC-ul dispune și de șase porturi USB-A, un port USB-C, un cititor de carduri microSD și o mufă audio combinată. Astfel, pot fi conectate simultan mai multe periferice, fără a apela neapărat la huburi suplimentare.

ChromeOS, securitate integrată și administrare simplificată

ASUS Chromebox 6a rulează ChromeOS și este disponibil inclusiv în configurații Chrome Enterprise, dedicate organizațiilor care au nevoie să administreze centralizat numeroase calculatoare.

Sistemul beneficiază de actualizări automate de securitate, iar cipul Titan C contribuie la protejarea identității utilizatorului și a integrității platformei. De asemenea, sunt disponibile funcții precum înscrierea automată a dispozitivelor în infrastructura unei companii, prin zero-touch enrollment.

Integrarea Google Play oferă acces la aplicații Android compatibile, extinzând posibilitățile sistemului dincolo de utilizarea browserului Chrome. Servicii precum Google Docs, Drive și Meet pot fi folosite pentru colaborare și activități profesionale.

ASUS pune accent și pe construcția dispozitivului. Carcasa utilizează plastic reciclat, cu o proporție declarată de 35% pentru capacul superior și 75% pentru cel inferior. Sistemul are certificare ENERGY STAR și a fost supus unor teste de rezistență conform standardului MIL-STD-810H.

Dimensiunile reduse și suportul VESA inclus permit montarea calculatorului în spatele unui monitor, o soluție utilă pentru birourile unde spațiul este limitat. Este aceeași direcție în care ASUS dezvoltă și alte produse pentru mediul profesional, inclusiv calculatoare integrate direct în monitor.

Deocamdată, ASUS nu indică pe pagina globală a produsului un preț oficial unic sau o dată exactă de disponibilitate pentru România. Prețurile și configurațiile comercializate pot varia în funcție de regiune.

Prin combinația dintre procesoarele Intel Core, Wi-Fi 7, suportul pentru patru ecrane 4K și funcțiile de administrare ChromeOS, Chromebox 6a se conturează drept o opțiune pentru companiile care caută calculatoare compacte, ușor de întreținut și adaptate activităților desfășurate predominant online.