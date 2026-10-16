Astronomii au identificat o stea care pare verde și una dintre cele mai roșii observate vreodată. Ce le face atât de diferite

De ce piticele albe pot avea culori neașteptate

Piticele albe sunt rămășițele foarte dense ale stelelor care și-au încheiat evoluția, după ce au consumat combustibilul nuclear. Soarele va ajunge și el într-o asemenea etapă, peste câteva miliarde de ani. În mod obișnuit, culoarea unei stele oferă indicii despre temperatura sa: stelele mai reci tind să pară portocalii sau roșiatice, cele cu temperaturi intermediare pot avea o lumină albă, iar cele foarte fierbinți capătă nuanțe albăstrui.

Același principiu era considerat relevant și pentru piticele albe. Primele exemplare studiate aveau temperaturi ridicate și străluceau în alb sau albastru pal, ceea ce a contribuit la denumirea acestei categorii de stele. Noile rezultate arată însă că atmosfera lor poate schimba semnificativ aspectul luminii.

„Majoritatea stelelor, inclusiv majoritatea piticelor albe, se comportă precum niște radiatoare perfecte, astfel că nuanța lor este determinată aproape în totalitate de temperatură. Dar nimeni nu analizase cu adevărat ce alte posibilități ar putea exista în cazul piticelor albe”, a explicat Mark Hollands, coautor al studiului și astronom la Universitatea din Warwick, Anglia.

Un factor important este densitatea atmosferei. În cazul celor mai reci pitice albe, aceasta poate ajunge la aproximativ un gram pe centimetru cub, o valoare comparabilă cu densitatea apei. Atmosfera este, totodată, de milioane de ori mai densă decât fotosfera Soarelui, stratul din care provine cea mai mare parte a luminii vizibile.

În aceste condiții, elemente precum carbonul, calciul și sodiul interacționează cu plasma densă bogată în heliu. Aceste interacțiuni modifică felul în care lumina este absorbită, iar rezultatul poate fi o culoare diferită de cea anticipată doar pe baza temperaturii.

Pentru a determina nuanțele pe care le-ar percepe ochiul uman, cercetătorii au analizat spectrele stelelor. Acestea reprezintă distribuția luminii în funcție de lungimea de undă, asemenea modului în care o prismă separă lumina solară în culorile curcubeului. Datele au fost apoi introduse într-un model informatic care estimează aspectul luminii pentru vederea umană. Prin urmare, culorile prezentate în simulări nu sunt rezultatul unor observații directe ale stelelor de aproape.

Steaua verde aflată la 284 de ani-lumină de Pământ

Unul dintre cele mai surprinzătoare rezultate privește pitica albă WD J1330+6435, situată la aproximativ 284 de ani-lumină de Pământ. Temperatura sa este estimată la circa 4.000 de grade Celsius, echivalentul a 7.232 de grade Fahrenheit.