Asociațiile de proprietari schimbă listele de întreținere. Regula pe care trebuie să o respecte legată de locatari

Ce spune legea despre afișarea listelor de întreținere

În România, activitatea asociațiilor de proprietari este reglementată de Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, aflată în vigoare și în 2026.

Legea obligă asociațiile să afișeze lista lunară de plată a cheltuielilor de întreținere, astfel încât proprietarii să poată verifica sumele datorate. Totuși, actul normativ nu stabilește în mod expres că numele proprietarilor trebuie afișate la avizier.

În același timp, asociațiile trebuie să respecte și prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR – Regulamentul UE 2016/679), deoarece numele unei persoane reprezintă o dată cu caracter personal.

Din acest motiv, multe asociații au ales să înlocuiască numele cu numărul apartamentului sau cu alte modalități de identificare considerate mai puțin intruzive.

De ce multe asociații renunță la afișarea numelor

În discuțiile dintre administratori și proprietari, argumentul invocat cel mai des este protecția datelor personale. Un administrator a explicat că, atunci când lista este afișată într-un spațiu comun, aceasta poate fi văzută nu doar de locatari, ci și de persoane din exterior.

„Da, trebuie respectate regulile privind protecția datelor, mai ales că lista este afișată într-un spațiu comun, accesibil și persoanelor din afara blocului”, a fost una dintre opiniile exprimate în discuție.

Un alt participant a mers chiar mai departe și a susținut că nici numărul apartamentului nu ar trebui afișat, recomandând folosirea unui cod de identificare cunoscut doar de proprietar. Deși această soluție poate oferi un nivel suplimentar de confidențialitate, ea nu este prevăzută ca obligație de lege.

Este obligatoriu să dispară numele?

În practică, situația diferă de la o asociație la alta. Unii proprietari consideră că afișarea numelui nu reprezintă o problemă dacă locatarii sunt de acord.