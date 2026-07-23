Asociațiile de proprietari schimbă listele de întreținere. Regula pe care trebuie să o respecte legată de locatari
Tot mai mulți proprietari observă că, pe listele de întreținere afișate la avizierul blocului, numele locatarilor au fost înlocuite cu numărul apartamentului sau cu alte modalități de identificare. Schimbarea a stârnit numeroase întrebări în grupurile dedicate asociațiilor de proprietari, unde oamenii vor să știe dacă este vorba despre o obligație impusă de lege sau doar despre o decizie luată de administrator și comitetul executiv.
Întrebarea a fost ridicată recent și pe grupul de Facebook „Asociații din România”, unde un proprietar a scris: „La ultima listă de întreținere nu au mai fost trecute numele proprietarilor, ci doar numărul apartamentului. Există vreo lege care prevede acest lucru sau este doar o decizie a administratorului și a conducerii asociației?”
Ce spune legea despre afișarea listelor de întreținere
În România, activitatea asociațiilor de proprietari este reglementată de Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, aflată în vigoare și în 2026.
Legea obligă asociațiile să afișeze lista lunară de plată a cheltuielilor de întreținere, astfel încât proprietarii să poată verifica sumele datorate. Totuși, actul normativ nu stabilește în mod expres că numele proprietarilor trebuie afișate la avizier.
În același timp, asociațiile trebuie să respecte și prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR – Regulamentul UE 2016/679), deoarece numele unei persoane reprezintă o dată cu caracter personal.
Din acest motiv, multe asociații au ales să înlocuiască numele cu numărul apartamentului sau cu alte modalități de identificare considerate mai puțin intruzive.
De ce multe asociații renunță la afișarea numelor
În discuțiile dintre administratori și proprietari, argumentul invocat cel mai des este protecția datelor personale. Un administrator a explicat că, atunci când lista este afișată într-un spațiu comun, aceasta poate fi văzută nu doar de locatari, ci și de persoane din exterior.
„Da, trebuie respectate regulile privind protecția datelor, mai ales că lista este afișată într-un spațiu comun, accesibil și persoanelor din afara blocului”, a fost una dintre opiniile exprimate în discuție.
Un alt participant a mers chiar mai departe și a susținut că nici numărul apartamentului nu ar trebui afișat, recomandând folosirea unui cod de identificare cunoscut doar de proprietar. Deși această soluție poate oferi un nivel suplimentar de confidențialitate, ea nu este prevăzută ca obligație de lege.
Este obligatoriu să dispară numele?
În practică, situația diferă de la o asociație la alta. Unii proprietari consideră că afișarea numelui nu reprezintă o problemă dacă locatarii sunt de acord.
„Din câte am înțeles, GDPR nu impune în mod expres eliminarea numelor și nu ar trebui luată o astfel de decizie fără consultarea proprietarilor. La blocul fratelui meu s-a hotărât ca numele să rămână atât pe lista de întreținere, cât și la interfon”, a comentat un membru al grupului.
Alții spun că pe liste apar doar informații precum numărul apartamentului și numărul de persoane luate în calcul la întreținere, fără numele proprietarilor.
Ce recomandă specialiștii
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a arătat în mai multe rânduri că asociațiile de proprietari trebuie să respecte principiul reducerii la minimum a datelor personale afișate public.
Cu alte cuvinte, informațiile publicate la avizier trebuie să fie doar cele strict necesare pentru ca proprietarii să își poată verifica obligațiile de plată.
În lipsa unei prevederi exprese care să impună afișarea numelui, multe asociații aleg varianta considerată mai sigură din perspectiva GDPR, respectiv identificarea proprietarilor prin numărul apartamentului. Totuși, modul concret de afișare a listelor poate fi stabilit și în funcție de deciziile adoptate în cadrul asociației, atât timp cât sunt respectate obligațiile prevăzute de Legea nr. 196/2018 și de Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).