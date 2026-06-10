Apel 112 intră într-o nouă eră: localizare instant, video, chat și limbajul semnelor, direct din aplicație. Ce trebuie să știi înainte să ai nevoie de ea

Aplicația este disponibilă pentru telefoane inteligente cu Android, de la versiunea 13 în sus, și iOS, de la versiunea 15 în sus, cu condiția ca dispozitivul să fie conectat la internet. Practic, serviciul nu înlocuiește apelul clasic la 112, ci îl completează cu o variantă mai accesibilă și mai adaptată realității actuale, în care telefonul este deja principalul instrument de comunicare pentru cei mai mulți români.

Localizare automată și date medicale, trimise către 112 din primele secunde

Una dintre cele mai importante funcții ale aplicației Apel 112 este transmiterea automată a localizării către operatori în momentul inițierii solicitării. Într-o urgență reală, oamenii se pot pierde, pot intra în panică, pot fi într-o zonă necunoscută sau pot avea dificultăți în a explica adresa exactă. Pentru România, unde multe drumuri comunale, zone montane, păduri, sate izolate sau periferii urbane pot fi greu de descris rapid, localizarea automată este o funcție esențială.

Aplicația poate transmite și date medicale completate anterior în profilul utilizatorului. Aici pot intra informații relevante pentru echipajele de intervenție, utile mai ales în cazul persoanelor cu boli cronice, alergii, dizabilități sau alte situații medicale care trebuie cunoscute rapid. Nu este greu de imaginat cât de important poate fi acest lucru într-un caz de accident, criză medicală, pierdere a cunoștinței sau intervenție SMURD.

Pentru utilizatorii cu deficiențe de auz și/sau vorbire, aplicația include și posibilitatea comunicării prin apel video, cu servicii de interpretariat în limba semnelor române. Interpreții autorizați sunt disponibili permanent, 24/7, și pot facilita dialogul dintre persoana care cere ajutor și operatorul 112 sau dispecerul agenției de intervenție. Este un detaliu foarte important, pentru că transformă aplicația dintr-un simplu canal digital într-un instrument real de incluziune.

Prin Apel 112 pot fi solicitate intervenții ale Ambulanței, Poliției, SMURD, Pompierilor, Jandarmeriei și Salvamont. Cu alte cuvinte, aplicația acoperă aceeași logică de urgență ca apelul clasic, dar oferă mai multe metode de comunicare și mai multe informații inițiale pentru operatori. În situații în care fiecare minut contează, aceste date pot ajuta la trimiterea mai rapidă a resursei potrivite.

De ce contează aplicația pentru români și cine ar trebui să o instaleze

Aplicația este gândită în primul rând pentru persoanele cu deficiențe de auz și/sau vorbire, dar utilitatea ei poate merge mai departe. Într-o situație de pericol, pot exista momente în care nu poți vorbi liber: ești martor la o agresiune, te ascunzi, ai un atac de panică, ești rănit sau nu poți comunica suficient de clar. Posibilitatea de a transmite mesaje, pictograme, imagini sau video poate ajuta operatorii să înțeleagă mai repede natura urgenței.