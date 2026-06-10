Apel 112 intră într-o nouă eră: localizare instant, video, chat și limbajul semnelor, direct din aplicație. Ce trebuie să știi înainte să ai nevoie de ea
România face un pas important în modernizarea serviciului de urgență 112, prin operaționalizarea aplicației mobile Apel 112, o soluție dedicată în special persoanelor cu deficiențe de auz și/sau vorbire. Anunțată de Serviciul de Telecomunicații Speciale, aplicația vine cu funcții care pot schimba radical modul în care un cetățean cere ajutor în momente critice, mai ales atunci când apelul vocal clasic nu este posibil.
Noua aplicație este parte din arhitectura Next Generation 112 și permite comunicarea cu operatorii prin mai multe metode, nu doar prin voce. Utilizatorii pot iniția apeluri audio-video, pot trimite mesaje text în timp real, pot folosi pictograme, mesaje predefinite, imagini și videoclipuri. Pentru o persoană care nu poate vorbi, care nu aude sau care se află într-o situație în care nu poate explica verbal ce se întâmplă, aceste opțiuni pot fi diferența dintre o intervenție rapidă și minute pierdute.
Aplicația este disponibilă pentru telefoane inteligente cu Android, de la versiunea 13 în sus, și iOS, de la versiunea 15 în sus, cu condiția ca dispozitivul să fie conectat la internet. Practic, serviciul nu înlocuiește apelul clasic la 112, ci îl completează cu o variantă mai accesibilă și mai adaptată realității actuale, în care telefonul este deja principalul instrument de comunicare pentru cei mai mulți români.
Localizare automată și date medicale, trimise către 112 din primele secunde
Una dintre cele mai importante funcții ale aplicației Apel 112 este transmiterea automată a localizării către operatori în momentul inițierii solicitării. Într-o urgență reală, oamenii se pot pierde, pot intra în panică, pot fi într-o zonă necunoscută sau pot avea dificultăți în a explica adresa exactă. Pentru România, unde multe drumuri comunale, zone montane, păduri, sate izolate sau periferii urbane pot fi greu de descris rapid, localizarea automată este o funcție esențială.
Aplicația poate transmite și date medicale completate anterior în profilul utilizatorului. Aici pot intra informații relevante pentru echipajele de intervenție, utile mai ales în cazul persoanelor cu boli cronice, alergii, dizabilități sau alte situații medicale care trebuie cunoscute rapid. Nu este greu de imaginat cât de important poate fi acest lucru într-un caz de accident, criză medicală, pierdere a cunoștinței sau intervenție SMURD.
Pentru utilizatorii cu deficiențe de auz și/sau vorbire, aplicația include și posibilitatea comunicării prin apel video, cu servicii de interpretariat în limba semnelor române. Interpreții autorizați sunt disponibili permanent, 24/7, și pot facilita dialogul dintre persoana care cere ajutor și operatorul 112 sau dispecerul agenției de intervenție. Este un detaliu foarte important, pentru că transformă aplicația dintr-un simplu canal digital într-un instrument real de incluziune.
Prin Apel 112 pot fi solicitate intervenții ale Ambulanței, Poliției, SMURD, Pompierilor, Jandarmeriei și Salvamont. Cu alte cuvinte, aplicația acoperă aceeași logică de urgență ca apelul clasic, dar oferă mai multe metode de comunicare și mai multe informații inițiale pentru operatori. În situații în care fiecare minut contează, aceste date pot ajuta la trimiterea mai rapidă a resursei potrivite.
De ce contează aplicația pentru români și cine ar trebui să o instaleze
Aplicația este gândită în primul rând pentru persoanele cu deficiențe de auz și/sau vorbire, dar utilitatea ei poate merge mai departe. Într-o situație de pericol, pot exista momente în care nu poți vorbi liber: ești martor la o agresiune, te ascunzi, ai un atac de panică, ești rănit sau nu poți comunica suficient de clar. Posibilitatea de a transmite mesaje, pictograme, imagini sau video poate ajuta operatorii să înțeleagă mai repede natura urgenței.
Pentru familiile din România, aplicația poate fi o idee bună mai ales atunci când există persoane vulnerabile: vârstnici, persoane cu dizabilități, rude cu probleme medicale, copii mai mari care folosesc deja smartphone-ul sau oameni care călătoresc frecvent prin zone izolate. Completarea profilului cu date medicale relevante poate fi un pas simplu, dar foarte util în caz de urgență.
STS derulează și o campanie națională de informare, împreună cu autorități publice și organizații neguvernamentale, pentru ca utilizatorii să înțeleagă cum se instalează și cum se folosește aplicația. Este o etapă importantă, pentru că o aplicație de urgență nu trebuie descoperită în momentul în care ai deja nevoie de ajutor. Ideal este să fie instalată, configurată și înțeleasă din timp.
Pentru folosire corectă, utilizatorul trebuie să aibă un telefon compatibil, conexiune la internet și, acolo unde este cazul, profilul completat cu informații relevante. Apelul clasic la 112 rămâne esențial și trebuie folosit în continuare în urgențe, dar aplicația oferă o alternativă vitală pentru cei care nu pot comunica prin voce sau pentru situații în care alte forme de transmitere a informației sunt mai eficiente.
Noua aplicație Apel 112 arată o direcție importantă pentru serviciile publice din România: accesibilitate, localizare mai bună, comunicare adaptată și integrarea tehnologiei în intervențiile de urgență. Nu este doar o aplicație nouă în telefon, ci un instrument care poate face serviciul 112 mai apropiat de nevoile reale ale oamenilor.